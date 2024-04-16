انخفض بنسبة 25%| موعد تراجع سعر رغيف الخبز السياحي.. هيبقى بكام؟

أعلنت شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، عن خفض سعر رغيف الخبز السياحي بعد عيد الفطر المبارك بنسبة 25%، بدءًا من الاثنين 15 أبريل 2024، وبدأت التساؤلات عن موعد انخفاض سعر رغيف الخبر الحر على أرض الواقع.

انخفاض سعر الخبز بعد تراجع الدقيق

كشف عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن انخفاض في أسعار الخبز السياحي بنسبة تتراوح من 20 الى 25%، بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر استخراج 72% فى الأسواق.

وأعلن عبد الله غراب، عن أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، سيلتقى اليوم الثلاثاء، شعبة المخابز وأصحاب المخابز السياحية، لبحث تكلفة انتاج الخبز السياحي، خاصة بعد انخفاض سعر الدقيق المستخدم لانتاج الخبز السياحى "الحر" مما سيترتب عليه انخفاض سعر الخبز السياحى لصالح المستهلك.

انخفاض كبير في أسعار الدقيق

أضاف عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، فى تصريحات صحفية، أن أسعار الدقيق الفاخر استخراج 72% شهدت تراجعا خلال الايام الماضية مما يشير الى انخفاض سعر الخبز السياحى خلال الأيام المقبلة.

دقيق

وأكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، سوف توفر بالتوازي الدقيق البلدى للمخابز على مستوى الجمهورية لإنتاج الخبز المدعم فئه الرغيف 5 قروش.

مناشدة أصحاب المخابز بتخفيض الاسعار

قال خالد صبري، المتحدث الرسمي لشعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة قد ناشدت أصحاب المخابز بإعادة النظر في تسعير منتجاتها بعد تراجع سعر الدقيق، بأكثر من 40%.

تخفيض سعر الخبز

وأضاف، أن شعبة المخابز على تواصل مباشر مع جميع المخابز، والتي يصل عددها لأكثر من 30 ألف مخبز لحثها على خفض السعر في أسرع وقت، خاصة أنه بتراجع سعر الدقيق يجب أن يتراجع سعر الرغيف فيما لا يقل عن 25% حتى يوازي معدلات الخفض من الدقيق.

لا توجد آلية لإجبار أصحاب المخابز على خفض سعر الرغيف

كشف «صبري»، عن عدم وجود آلية لإجبار أصحاب المخابز والأفران على خفض سعر رغيف الخبز السياحي نظرًا لأنهم لا يتلقون دعمًا حكوميًا، ويحصلون على الدقيق والسولار بسعر السوق الحرة، مشيرا إلى أن دور الشعبة يقتصر على النقاش الفعال مع أصحاب المخابز وتوعيتهم بأهمية خفض السعر لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الخبز

وشدد على أن هناك مشكلة في مخابز العيش السياحي، وهي وزن الرغيف ومواصفاته، حيث يختلف وزنه من مخبز لآخر ومنطقة لأخرى، فبعضها تقدم رغيفا يزن 150 جراما، بينما تقدم مخابز أخرى رغيفا يزن 120 جراما، وهناك من يقدمه بوزن 100 جرام، وسوف يتم وضع آلية لتحديد وزن الرغيف وسعره أمام الزبائن بشكل واضح.