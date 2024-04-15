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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

القمة الخامسة.. هل يكرر كولر إنجاز مانويل جوزيه بعد 17 عاما؟

صدى البلد

يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قمة جديدة عندما يحل ضيفًا على فريق الزمالك في كلاسيكو الدوري المصري، حيث يستضيف الزمالك غريمه التقليدي الأهلي على استاد القاهرة الدولي في السابعة مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة بينهما من الدوري المصري الممتاز.

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أهمية المباراة للقطبين محليا وإفريقيًا

تمثل قمة اليوم أهمية خاصة للأهلي والزمالك، حيث يسعى كل فريق للفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة الانتصارات المحلية والحصول على دفعة معنوية قوية قبل خوض نصف نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

الاهلي
الزمالك

الأهلي سيواجه مازيمبي يوم السبت “20 أبريل” بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يلتقي الزمالك مع دريمز الغاني بالكونفدرالية يوم الأحد “21 أبريل”.

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ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

خاض الأهلي 10 جولات في الدوري الممتاز هذا الموسم، جمع خلالهم 21 نقطة، ويحتل المركز العاشر.

بينما لعب الزمالك 12 جولة حتى الآن، حصد 18 نقطة، ويقع في المركز الثاني عشر.

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القمة الخامسة لمارسيل كولر

تعد قمة اليوم، هي الخامسة لمارسيل كولر ضد الزمالك، منذ أن تولى السويسري قيادة الأهلي في سبتمبر 2022.

مارسيل كولر

وحقق كولر العلامة الكاملة بفوزه على الزمالك في 4 قمم متتالية بمختلف البطولات، ويبحث عن الانتصار الخامس وتكرار الرقم القياسي للبرتغالي لمانويل جوزيه.

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البرتغالي مانويل جوزيه

في الفترة من 2 يوليو 2007 حتى 27 يوليو 2008 (أي منذ 17 عاما) انتصر الأهلي تحت قيادة مانويل جوزيه على الزمالك في 5 مباريات قمة متتالية بمختلف البطولات خلال تلك الفترة.

جوزيه

وتوج الأهلي بكأس مصر بنتيجة 4 - 3، وكأس السوبر 2 - 0، فاز بمواجهتي الدوري 1 - 0 و 2-0، إضافة إلى انتصار أفريقي بنتيجة 2-1 بدور المجموعات لدوري الأبطال.

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السويسري مارسيل كولر

خلال الفترة من 28 أكتوبر 2022 حتى 8 مارس 2024، فاز الأهلي تحت قيادة مدربه الحالي السويسري مارسيل كولر في 4 مباريات قمة متتالية خلال تلك الفترة.

كولر

ونجح كولر في التتويج بكأس مصر بنتيجة 2-0، وكأس السوبر 2-0، إضافة إلى الفوز بمباراتي الدوري للموسم الماضي 3-0 و 4 -1.

ولا يزال جمهور القلعة الحمراء يُمني النفس بنجاح كولر في تحقيق الانتصار الخامس بالقمة ومعادلة رقم جوزيه.

السويسري كولر القمة الخامسة مانويل جوزيه السويسري مارسيل كولر كلاسيكو الدوري المصري الدوري المصري الممتاز

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