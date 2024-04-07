الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها| رباعي زملكاوي يغادر الفريق.. من هم؟

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لتدعيم «الفارس الأبيض» بصفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول في النادي برئاسة البرتغالي جوزيه جوميز.

رحيل رباعي الزمالك والخامس مفاجأة

استقر الزمالك على رحيل عدد من اللاعبين لأسباب متنوعة، من بينها عدم قناعة جوميز بمستواهم الفني أو بسبب عدم إثبات الجدارة، حيث قرر الزمالك رحيل المحترفين “إبراهيما نداي، وسامسون أكينيولا”، نظرا لعدم إثبات الجدارة، منذ القدوم للقلعة البيضاء، في صيف 2022.

سامسون أكينيولا

كما استقر مسئولو الزمالك على عدم تجديد تعاقد محمد عبدالشافي الظهير الأيسر، في مفاجأة لصاحب الخبرة، كذلك محمد صبحي حارس المرمى، ومحمود علاء قلب الدفاع، لعدم حاجة الفريق الفنية لهم.

محمد عبد الشافي

ويسعى مسئولو نادي الزمالك لتسويق الثلاثي الأجنبي سامسون ونداي والفلسطيني ياسر حمد، خلال الفترة المقبلة.

ثلاثي لم تلمس أقدامهم أرض الملعب

لم يكن قرار الاستغناء عن عدد كبير من نجوم القلعة البيضاء مقتصرا على النجوم الكبار بالفريق، بل شمل لاعبين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، ولم تطأ أقدامهم أرض الملعب.

المدافع الفلسطيني ياسر حمد

ويرحل عن الفريق، الثلاثي الجديد «ياسر حمد - مهاب ياسر - محمد عاطف» سواء بالبيع أو بالإعارة، بعد التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب عدم قناعة جوميز بقيمتهم الفنية داخل الملعب.

جوميز يرحب برحيل روقا

رحب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برحيل محمد أشرف روقا لاعب الوسط عن صفوف الفريق الأبيض مع بداية الموسم الجديد.

روقا

وأكد جوميز لمجلس الزمالك، أنه لا يمانع رحيل روقا، خاصة أنه لا يعتمد عليه بشكل أساسي، خاصة أنه يقضي البرنامج التأهيلي الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب إصابة العضلة الخلفية.

محمود علاء يقترب من بيراميدز

بدأ اللاعب محمود علاء مدافع فريق الزمالك، البحث عن عروض مختلفة لاختيار أحدهم، للموسم المقبل، بعد حسم مصيره بالرحيل عن القلعة البيضاء، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي مجاناً في أي وقت.

محمود علاء

ويبقى عرض نادي بيراميدز من أبرز العروض المتواجدة على طاولة اللاعب خلال الفترات الحالية، لإمكانية ارتداء القميص السماوي خلال الموسم المقبل.