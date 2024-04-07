عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها| رباعي زملكاوي يغادر الفريق.. من هم؟

صدى البلد

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لتدعيم «الفارس الأبيض» بصفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول في النادي برئاسة البرتغالي جوزيه جوميز.

txt

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

txt

بسبب هذا اللاعب| ليفربول يحذر محمد صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي .. القصة الكاملة

رحيل رباعي الزمالك والخامس مفاجأة

استقر الزمالك على رحيل عدد من اللاعبين لأسباب متنوعة، من بينها عدم قناعة جوميز بمستواهم الفني أو بسبب عدم إثبات الجدارة، حيث قرر الزمالك رحيل المحترفين “إبراهيما نداي، وسامسون أكينيولا”، نظرا لعدم إثبات الجدارة، منذ القدوم للقلعة البيضاء، في صيف 2022.

سامسون أكينيولا 

كما استقر مسئولو الزمالك على عدم تجديد تعاقد محمد عبدالشافي الظهير الأيسر، في مفاجأة لصاحب الخبرة، كذلك محمد صبحي حارس المرمى، ومحمود علاء قلب الدفاع، لعدم حاجة الفريق الفنية لهم.

محمد عبد الشافي 

ويسعى مسئولو نادي الزمالك لتسويق الثلاثي الأجنبي سامسون ونداي والفلسطيني ياسر حمد، خلال الفترة المقبلة.

txt

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

txt

جيمس بوند المصري.. سر ظهور محمد صلاح ببدلة سوداء في ليفربول

ثلاثي لم تلمس أقدامهم أرض الملعب

لم يكن قرار الاستغناء عن عدد كبير من نجوم القلعة البيضاء مقتصرا على النجوم الكبار بالفريق، بل شمل لاعبين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، ولم تطأ أقدامهم أرض الملعب. 

المدافع الفلسطيني ياسر حمد 

ويرحل عن الفريق، الثلاثي الجديد «ياسر حمد - مهاب ياسر - محمد عاطف» سواء بالبيع أو بالإعارة، بعد التعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب عدم قناعة جوميز بقيمتهم الفنية داخل الملعب.

txt

بقرار حكومي|6 أيام إجازة عيد الفطر.. وحقيقة صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

txt

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

جوميز يرحب برحيل روقا

رحب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برحيل محمد أشرف روقا لاعب الوسط عن صفوف الفريق الأبيض مع بداية الموسم الجديد.

روقا

وأكد جوميز لمجلس الزمالك، أنه لا يمانع رحيل روقا، خاصة أنه لا يعتمد عليه بشكل أساسي، خاصة أنه يقضي  البرنامج التأهيلي الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب إصابة العضلة الخلفية.

txt

التعاون السعودي قد يخطف معلول براتب أعلى من الأهلي.. والكلمة الأخيرة للخطيب

txt

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

محمود علاء يقترب من بيراميدز

بدأ اللاعب محمود علاء مدافع فريق  الزمالك، البحث عن عروض مختلفة لاختيار أحدهم، للموسم المقبل، بعد حسم مصيره بالرحيل عن القلعة البيضاء، حيث ينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي مجاناً في أي وقت.

محمود علاء 

ويبقى عرض نادي بيراميدز من أبرز العروض المتواجدة على طاولة اللاعب خلال الفترات الحالية، لإمكانية ارتداء القميص السماوي خلال الموسم المقبل.

الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها رباعي زملكاوي يغادر الفريق نادي الزمالك حسين لبيب الفارس الأبيض صفقات قوية جوزية جوميز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يوم الخميس| مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر.. موقف مصر ودولة عربية تصوم يوم إضافي

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

النهار يتحول ليلًا| العالم على موعد مع كسوف كلي للشمس.. وهذه علاقته بهلال شوال

ضربة موجعة.. إصابة نجم الأهلي قبل مواجهة إنبي في الدوري الممتاز

أهلا بالعيد .. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر 2024 المبارك

الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها| رباعي زملكاوي يغادر الفريق.. من هم؟

تعليق مثير من حسن شاكوش بعد عرض حلقته مع رامز ومشاجرته مع طليقته

ترشيحاتنا

خلال مفاوضات القاهرة.. مقترح أمريكي جديد لعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة

دعاء ختم القرآن ليلة 29 رمضان.. يستجاب ويغفر لكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا

أحمد بلبولة: الحشاشين ينظرون إلى النبي أنه المرشد الظاهري فقط

حزب الله يعلن شن 4 هجمات خطيرة على مواقع عسكرية إسرائيلية

أحمد بلبولة: طائفة الحشاشين تستخدم الخرافات والكذب لإضفاء طابع أسطوري

آخر التطورات| جراحة ناجحة للشحات.. وراحة 5 أيام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. سارة سلامة تبهر متابعيها من أمام الكعبة

الرحلة مع الأبيض كتبت نهايتها| رباعي زملكاوي يغادر الفريق.. من هم؟

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

فستان جريء.. مي عمر تثير ضجة بأحدث إطلالاتها

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ