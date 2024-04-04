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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بقرار حكومي|6 أيام إجازة عيد الفطر.. وحقيقة صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

صدى البلد

ينتظر الموظفون في القطاعين العام والخاص بفارغ الصبر، موعد أجازة عيد الفطر 2024، الذي يعتبر وقتا للاسترخاء والراحة من ضغوطات العمل والسفر، خاصة أنها إجازة طويلة نسبيًا، مما تجعل العاملين في الدولة يبحثون عن توقيت موعد أجازة العيد للاستراحة من روتين الاستيقاظ مبكرا والذهاب للعمل، حيث يكفل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، هذه الإجازة مدفوعة الأجر لجميع الموظفين.

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موعد إجازة عيد الفطر

في ظل البحث عن موعد إجازة عيد الفطر لعام 2024، والذي يزداد مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024، حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ومن المقرر أن يستطلع دار الإفتاء المصرية يوم الاثنين المقبل 29 رمضان 1445، 8 أبريل 2024، هلال شهر شوال، وفي حال ثبوت رؤية الهلال فسيكون أول أيام عيد الفطر المبارك 1 شوال، يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، أمّا إذا أعلنت الدار عدم ثبوت الرؤية سيكون شهر رمضان 30 يومًا، وبالتالي أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل.

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موعد عيد الفطر فلكيا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد عيد الفطر المبارك لهذا العام.
وأوضح المعهد، أنه وفقا للحسابات الفلكية سيحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل المقبل 2024، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، وأن شهر رمضان هذا العام سيكون 30 يومًا، وأنه سينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل.

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حقيقة صرف منحة عيد الفطر لأصحاب المعاشات

كشف مصدر بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن حقيقة صرف منحة عيد الفطر 2024، لأصحاب المعاشات، قائلا إن المعاشات يتم زيادتها وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019، وأنه حال وجود توجيهات رئاسية بزيادتها استثنائيا، يتم عرض الأمر على النواب لإقرارها واستصدار قانون بالزيادة.

وأكد المصدر، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لن تصرف منحة عيد الفطر المبارك 2024.

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جهات ستصرف منحة عيد الفطر المبارك

قررت عدة جهات صرف منحة عيد الفطر المبارك، للعاملين بها، وهي وزارات الشباب والرياضة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، العدل، ووزارة الأوقاف، وشركات البترول والمصرية للاتصالات والقابضة لمياه الشرب، وشركات الأدوية بالقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، إضافة إلى دواوين الوزارات، وهي الجهات التي تعتاد على صرف منح للعاملين بها في المناسبات الدينية، ومنها منحة عيدي الفطر والأضحى وشهر رمضان والمولد النبوي الشريف.

ومن المقرر أن تصدر كل جهة من الجهات المذكورة، منشورا بصرف منحة عيد الفطر المبارك وقيمتها التي تحدد وفقا للموارد المالية للجهة وفقا للائحة الداخلية، وبنسب مختلفة من جهة لجهة، فهناك جهات ستصرف من 500 إلى 750 جنيه كمنحة لعيد الفطر، وأخرى ستصرف مرتب شهر كحد أقصى.

قرار حكومي 6 أيام أجازة عيد الفطر عيد الفطر منحة استثنائية لأصحاب المعاشات القطاعين العام والخاص إجازة العيد

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