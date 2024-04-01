عايز شقة إسكان اجتماعي.. شوف الشروط والأماكن وطريقة التسجيل والأوراق المطلوبة

تزايدت عمليات البحث عبر محرك جوجل، حول شقق الاسكان الاجتماعي، بعد الاعلان عن طرحها، للتعرف على كيفية التقديم للحصول عليها، وشروط وزارة الاسكان للتقديم مع توفير كراسة الشروط وتحديد سعر الشقق وقيمة الأقساط والفئات المستحقة لتلك الشقق.

طرح شقق اسكان اجتماعي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 التي تتراوح مساحتها من 75 إلى 90 مترًا، ويتم تسليمها كاملة التشطيب.

شقق اسكان اجتماعي

وحددت وزارة الاسكان، في بيان لها، موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 قبل نهاية شهر مارس الحالي، وطرح كراسات الشروط في البريد المصري، وفقًا للمعلن من وزارة الإسكان، زيتم التقديم عليها من خلال رابط حجز الوحدات السكنية من صندوق الاسكان الاجتماعي.

طريقة التسجيل في شقق الاسكان الاجتماعي

بالنسبة لطريقة التسجيل في شقق الاسكان الاجتماعي، جاءت الخطوات على النحو التالي.

الخطوة الأولى.. الدخول على موقع الصندوق الاجتماعي ويتم تقديم الأوراق المطلوبة.

الخطوة الثانية.. تسجيل البيانات الشخصية منها السكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة.

الخطوة الثالثة.. اختيار المحافظة التي يريد التقدم فيها من ضمن المحافظات المطروحة للتقدم.

الخطوة الرابعة.. رفع الأوراق المطلوبة على الموقع بعد التسجيل فيه، ولابد أن ترفع pdf.

الخطوة الخامسة.. يتم إرسال رسالة بقبول كل الاوراق المطلوبة، وإتمام العملية، مع مراعاة التأكد من رقم الهاتف الذي تم تسجيله لاستقبال الرسائل عليه.

شروط التقديم على شقق الاسكان

الاجتماعي

وضع صندوق الإسكان الاجتماعي شروطا، للتقديم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024 الخاصة بالإعلان 18، وتمثلت في التالي..

- يجب أن يكون الشخص المتقدم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024 مصري الجنسية.

- يجب أن يكون المتقدم يتراوح عمره بين 21 إلى 50 سنة.

- يجب ألا تتخطى قيمة الدخل الشهري للشخص المتقدم 6000 جنيه للأعزب، و 8000 جنيه للمتقدم المتزوج.

- الا يكون المتقدم قد سبق وقدم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

- يشترط سداد مبلغ مقدم الحجز المطلوب.

- يجب أن يقدم المتقدم دليل يثبت إقامته في المحافظة التي يرغب في التقديم لها، أو يكون لديه وظيفة في تلك المحافظة.

- يشترط عدم تخصيص أي وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية للمتقدم أو لأسرته في المدن الجديدة أو المحافظات.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء والمؤهل الدراسي للمتقدم.

- إيصال مرافق "كهرباء أو مياه أو غاز" بتاريخ حديث.

- شهادة دخل المتقدم

- صورة من عقد إيجار الوحدة

- قيد عائلي مميكن.

- قسيمة زواج مميكنة "للمتزوجين

- الموقف من التجنيد للذكور.

- برنت تأمينات إن وجد.

أماكن شقق الاسكان الاجتماعي 2024

- مدينة بدر

- حدائق العاصمة.

- مدينة السادات.

- برج العرب.

- مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

- مدينة 15 مايو.

- مدينة العبور الجديدة.

- الفيوم الجديدة.

- بني سويف الجديدة.

- قنا الجديدة.

- أسوان الجديدة.

- سوهاج الجديدة.

- أسيوط الجديدة.

- اخميم الجديدة