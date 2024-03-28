الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

توصلت إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق نهائي مع محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب وسط النادي الأهلي، بشأن انتقاله بعيداً عن صفوف الفريق الكروي لمدة موسم واحد بعيداً عن النادي الأهلي.

الاتفاق على رحيل كهربا

كشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، عن الاتفاق بين الادارة ومحمود كهربا، على رحيل اللاعب عن الفريق، حال وصول عرض رسمي للفريق الأحمر.

رحيل كهربا

الاتفاق جاء على رحيل “كهربا” بعيداً عن الأهلي بشكل مؤقت، من أجل تحقيق الاستفادة المالية، وتعويض جزء كبير من الغرامة التي تكبدها إلى الزمالك، والتي وصلت إلى ما يفوق سبعين مليون جنيه.

لماذا فكر الأهلي في رحيل كهربا الآن؟

يرغب النادي الأهلي، في تعويض كهربا جزء من الغرامة التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشأن التوقيع لأكثر من نادي، حيث تم طرح العرض على اللاعب في فترة سابقة، لكن لم يتم الاتفاق.

محمود كهربا

وكان النادي الأهلي في حاجة إلى الإبقاء على “كهربا” في فترة سابقة، خاصة بعد الاستغناء عن أحمد ياسر ريان وحسام حسن، وأكثر من مهاجم في الفريق، وعدم انضمام مهاجم أجنبي قوي ومتميز.

عرض سعودي لمهاجم الاهلي

اعترف “كهربا” في تصريحات تليفزيونية، بوجود عرض مادي قوي من جانب أحد الأندية الخليجية من أجل رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة عن الفريق الأحمر.

مهاجم الاهلي

ودفع كهربا إلى الزمالك 75 مليون جنيه، ويسعى إلى تعويض هذه الغرامة عبر الانتقال إلى الدوري الخليجي، وتحديدا نادي الحزم السعودي لمدة موسم واحد فقط؛ على سبيل الإعارة، والعودة مرة أخرى إلى صفوف النادي الأهلي.

ويبحث النادي الأهلي عن تدعيم الخط الأمامي للفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء، وذلك عبر تواجد لاعبين من العيار الثقيل، يسعون إلى الانطلاق مع الفريق محلياً وإفريقيا، ويمتلكون حماساً شديداً وإجادة أمام المرمى لتعويض غياب أي من اللاعبين.

المفاوضات السعودية مع كهربا

تلقي اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، اتصالا من أحد مسؤولي الأندية السعودية، لاستطلاع رأيه في اللعب للفريق بداية من الموسم المقبل، وهو الأمر الذي رحب به اللاعب بشرط أن يتم التواصل مع النادي الأهلي، كونه يرتبط بتعاقد ممتد مع الفريق.

مفاوضات سعودية مع كهربا

ويرغب كهربا في الانتقال إلي الدوري السعودي خلال الموسم المقبل، على سبيل الإعارة، في ظل المقابل المادي الضخم الذي سيحصل عليه، والذي سيسهم في تعويض غرامة الزمالك، إضافة إلى اضطراب العلاقة مع مدربه مارسيل كولر في الآونة الأخيرة.

مفاجأة جديدة في دفع كهربا غرامة الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن مفاجأة جديدة في دفع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي غرامة نادي الزمالك بعدما ألمح اللاعب في تصريحاته بقناة أون تايم سبورتس بأن حدث تسهيلات من أجل دفع غرامته للقلغة البيضاء.

كهربا

وقال عبدالجواد خلال تصريحاته ببرنامج الهدف عبر قناة أون تايم سبورتس: «كهربا لمح إن تم تقسيط الغرامة المعلومة اللي عندي وذكرتها من قبل الشق الأول تم دفع الغرامة بشكل كامل الشق الثاني المبلغ بالكامل دخل خزينة الزمالك بالدولار».

ولم يتم ذكر من أي مسؤول بنادي الزمالك أو من خلال المقربين لمحمود عبدالمنعم كهربا بأنه تم دفع الغرامة بالدولار حتى الآن إلا أنه تم ذكر بأن الغرامة تم دفعها فقط دون الكشف عن العملة.