الاتحاد الأوروبي يتهم روسيا بخطف 20 ألف طفل أوكراني

اتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بتنفيذ حملة منظمة لترحيل الأطفال الأوكرانيين من المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومحو هويتهم الوطنية، وإخضاعهم لعمليات تلقين أيديولوجي، في تطور جديد يزيد حدة التوتر بين موسكو والعواصم الأوروبية.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي، الأربعاء، إن أكثر من 20 ألفاً و500 طفل أوكراني جرى ترحيلهم بشكل غير قانوني إلى روسيا، معتبرة أن التعامل مع الأطفال الأوكرانيين خلال السنوات الأربع الماضية يمثل دليلاً واضحاً على استهتار موسكو بحياتهم وحقوقهم.

وأضافت كالاس، أن عمليات الترحيل تمثل سياسة حكومية روسية، وافق عليها الرئيس فلاديمير بوتين، وتهدف إلى نقل الأطفال من المناطق الأوكرانية المحتلة إلى الأراضي الروسية.

واعتبرت المسؤولة الأوروبية، أن الأدلة المتاحة تشير إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، محذرة من تطور وصفته بالخطير، يتمثل في احتمالية إعادة أطفال أوكرانيين اختُطفوا سابقاً للمشاركة في القتال ضد بلادهم.

اتهامات بتلقين الأطفال أفكاراً متطرفة

وسلطت كالاس الضوء على ما وصفته بتعاون بين روسيا وكوريا الشمالية في عمليات تلقين الأطفال الأوكرانيين، مشيرة إلى إدراج مخيم سونغدوون الدولي للأطفال في كوريا الشمالية ضمن العقوبات الأوروبية، بعد تقارير عن وجود أطفال أوكرانيين داخله.

وقالت كالاس: «روسيا تختطف الأطفال، وكوريا الشمالية تقوم بتلقينهم أفكارها»، معتبرة أن ذلك يعكس توزيع الأدوار بين الأنظمة الديكتاتورية.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد ومنظمات يُشتبه في تورطهم بعمليات ترحيل الأطفال الأوكرانيين وتلقينهم والتبني غير القانوني لهم.

مطالب أوروبية بعودة الأطفال إلى أسرهم

ودعت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان التواصل الآمن والمنتظم بين الأطفال الأوكرانيين وآبائهم وأقاربهم وأوصيائهم القانونيين.

ورفضت كالاس المبررات الروسية التي تصف نقل الأطفال بأنه جزء من عمليات الإجلاء الإنساني، مشيرة إلى أن موسكو لم تنشئ نظاماً يضمن عودتهم الآمنة إلى أسرهم.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا، لكنها اتهمت روسيا بعدم إظهار أي استعداد حقيقي للدخول في مفاوضات جادة.