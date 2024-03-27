خلال 48 ساعة|الحكومة تزف بشرى للمواطنين بخفض كبير في أسعار السلع الأساسية

أدى عدم توافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، وتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إلى نقص في المعروض وارتفاع أسعار السلع لمستويات تاريخية، ما دفع بالبنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة 8 نقاط أساس منذ بداية 2024 للسيطرة على التضخم المرتفع، وكذلك تبذل الحكومة جهودًا كبيرة لدعم المواطنين والسيطرة على الأسعار.

الحكومة تزف بشرى للمواطنين خلال 48 ساعة

وأعلنت الحكومة المصرية، عن توصلها إلى اتفاق مع التجّار والمصنعين على خفض أسعار السلع بنسب تتراوح ما بين 15 و 20% في الأسواق خلال 48 ساعة، على أن يستمر الانخفاض التدريجي حتى تصل النسبة إلى 30% بعد عيد الفطر.

اجتماع مجلس الوزراء

وتستند الحكومة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، فيما أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة القريبة المقبلة في ظل توافر المعروض في الأسواق.

السيطرة على التضخم بخفض الأسعار

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن المواطن يشكو من استمرار الغلاء رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من قيمته السابقة عبر السوق الموازية، التي كان التجار يستندون إليها في أسعار السلع.

اجتماع رئيس الوزراء مع منتجي السلع

واعتبر “مدبولي”، خلال اجتماع مع عدد من كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية وممثلي كبرى السلاسل التجارية، أن السيطرة على التضخم المرتفع تكمن في خفض أسعار السلع الرئيسية، وفقًا لما ذكره بيان رسمي.

الإفراج عن بضائع بـ4.5 مليار دولار

قالت الحكومة، إنها أفرجت عن بضائع متراكمة في الموانئ تزيد قيمتها على 4.5 مليار دولار، فيما خرجت بضائع من الموانئ بقيمة 2.8 مليار دولار، وتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار متوقفة على إنهاء الإجراءات الورقية، وهي التي يرفض أصحابها استلامها انتظارًا لمزيد من الانخفاض في سعر الدولار.

الافراج عن البضائع في الموانيء

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن خفض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بتراجع تكلفة الإنتاج والاستيراد، لافتا إلى إجراءات الحكومة الأخيرة لتدبير النقد الأجنبي اللازم للإفراج الجمركي عن البضائع المتراكمة في الموانئ، وانخفاض سعر الدولار من مستويات 70 جنيهًا إلى أقل من 47 جنيهًا، بعد تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية.

فرق متابعة حكومية لتنفيذ القرار

وشدّد “الوكيل” على ثقته في انخفاض أسعار السلع في الأسواق تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، داعيًا تجار التجزئة إلى خفض الأسعار بعد توريدها من تجار الجملة بالأسعار المخفضة الجديدة حتى يشعر المواطن بانخفاض أسعار السلع.

وتعتزم الحكومة نشر فرق متابعة في السلاسل التجارية والسوبر ماركت على مدار الأيام المقبلة، لإعداد تقارير عن الأسعار، وضمان عدم مخالفتها.

أسعار السلع الأساسية

أعلنت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، عن انخفاض أسعار كل من الفول المعبأ إلى متوسط 55.56 جنيه للكيلو بنسبة تراجع 6.86%، وزيت عباد الشمس إلى 95.15 جنيه للتر بنسبة تراجع 2.82%.

كما انخفض سعر كيلو المكرونة المعبأة إلى 30.82 جنيه بنسبة تراجع 2.75%، والسكر المعبأ إلى 39.85 جنيه للكيلو بنسبة تراجع 10.45%، والعدس المعبأ إلى 71.06 جنيه للكيلو بنسبة تراجع 5.64%.