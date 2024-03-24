بفرمان كولر| القصة الكاملة لتجديد عقود 9 نجوم مع الأهلي.. من هم؟

بحثا عن الاستقرار والتفرغ للبطولات التي يشارك فيها النادي الأهلي، حسم جهاز الكرة بالنادي الأهلي، بالاتفاق مع مارسيل كولر موقفه من بعض القرارات الهامة داخل الفريق، فيما يخص نجوم القلعة الحمراء.

الحرس القديم أولا.. هاني والسولية والشناوي في المقدمة

أنهى الظهير الأيمن للنادي الأهلي، محمد هاني، اتفاقه مع الإدارة الحمراء بشأن تجديد عقده، وذلك بعد الاتفاق على جميع التفاصيل في العقد.

نفس الأمر تكرر باتفاق بين إدارة القلعة الحمراء، ومحمد الشناوي، بشأن تعديل عقده مع الفريق، وإضافة موسمين، والحفاظ على استمراره خلال الفترة القادمة، في ظل دوره الكبير مع الفريق.

محمد هاني

السولية

وتمسك السويسري مارسيل كولر، بخطوة بقاء عمرو السولية في الموسم الجديد مع النادي الأهلي، وبالفعل أصبح لاعب خط الوسط في طريقه نحو التجديد والاستمرار مع القلعة الحمراء، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ترضية طاهر وبيرسي تاو

تم الاتفاق بين إدارة القلعة الحمراء، وطاهر محمد طاهر، المقرر أن يحصل على عقد بقيمة 8 ملايين جنيه، وذلك بعد تمسك مارسيل كولر بخطوة الابقاء على خدماته وتجديد عقده.

بيرسي تاو

طاهر

في حين من المقرر أن يحصل بيرسي تاو على عقد بقيمة مليون دولار في الموسم الواحد، وذلك بعد تمسك مارسيل كولر بخطوة الحفاظ على خدماته، ويعتبره السويسري من العناصر الهامة والأساسية في الفريق.

الضغط على عبد المنعم وبحث تقليل قيمة عقد معلول

يتحرك النادي الأهلي لإقناع محمد عبد المنعم بخطوة التجديد، مع تقديم وعد له بالموافقة على خروجه لخوض تجربة الاحتراف الخارجي حال وصول عرض مناسب.

محمد عبد المنعم

معلول

في الوقت الذي يبحث خلاله النادي الأهلي، امكانية تقليل قيمة عقد المحترف التونسي علي معلول عن مليون و500 ألف دولار، ويتولى الملف محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وذلك لإقناع النجم التونسي بالتجديد لمدة موسم.

تحصين عبد القادر من إغراءات الزمالك وبيراميدز

استقر النادي الأهلي على خطوة تجديد عقد كريم نيدفيد لاعب خط وسط القلعة الحمراء، في ظل اقتناع السويسري مارسيل كولر بقدراته الفنية.

نيدفيد

أحمد عبد القادر

في حين هناك تحرك نحو تجديد عقد أحمد عبد القادر، وذلك قبل الموافقة على خطوة خروجه على سبيل الإعارة في نهاية الموسم، وذلك لقطع الطريق على محاولات الزمالك وبيراميدز بشأن ضمه.