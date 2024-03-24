كولر في مأزق.. كيف يفكر مدرب الأهلي لتعويض إمام عاشور قبل مواجهة سيمبا والزمالك

حقق منتخب الفراعنة، الفوز على نظيره النيوزيلندي بنتيجة هدف دون رد، في نصف نهائي كأس عاصمة مصر الودية، إلا أنه على النقيض خسر الأهلي جهود مسمار خط الوسط إمام عاشور، الذي يعول عليه كولر كثيرا، في قيادة خط الوسط وبناء هجمات الأهلي، الذي ينتظره مبارتين مهمتين أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إصابة مسمار وسط الأهلي مع المنتخب

تعرض إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا، في بطولة كأس العاصمة الإدارية الودية التي تقام في القاهرة.

إصابة مسمار وسط الأهلي

وأصيب عاشور في الكتف في الشوط الأول من المباراة، وعلى أثرها خرج من اللقاء باكياً ولم يستطع استكمال المباراة، وأثبتت الفحوصات والأشعة التي أجراها اللاعب في المستشفى، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

مستشفى الأهلي كامل العدد

أصبح إمام عاشور هو اللاعب الثامن في قائمة المصابين داخل النادي الأهلي، إذ تضم المستشفى كل من محمد الشناوي، وأليو ديانج، وياسر إبراهيم، ووسام أبو علي، ومحمد الضاوي “كريستو”، وأحمد نبيل كوكا، وحسين الشحات.

اصابة إمام عاشور

ويستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة نارية أمام سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 29 مارس الجارى خارج الديار، على أن تقام مباراة الإياب يوم 5 أبريل المقبل على استاد القاهرة الدولي.

مدة غياب إمام عاشور

تشير التقارير إلى أن فترة غياب نجم وسط النادي الأهلي قد تزيد عن 3 أشهر، حتى يعود مرة أخرى إلى الملاعب، خاصة أنه من المقرر خضوعه لجراحة.

غياب عاشور

وتأكد غياب إمام عاشور عن مباراتي الذهاب والإياب بين الأهلي وسيمبا، ليفتقد الفريق الأول بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، عنصراً أساسياً في وسط الملعب.

كولر يفكر في المأزق والحل

يعاني النادي الأهلي، من غياب الثنائي أليو ديانج وكوكا في خط الوسط، وبذلك فإن مارسيل كولر المدير الفني للفريق أصبح في مأزق كبير بسبب الإصابات.

كولر

ولدى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأحمر 4 لاعبين متاحين في مركز الوسط وهم مروان عطية، عمرو السولية، كريم نيدفيد ومحمد مجدي “أفشة”، مع إمكانية تواجد أكرم توفيق الظهير الأيمن في مركز خط الوسط.

مجدي أفشة

ومن المتوقع أن يعتمد كولر على الثنائي مروان عطية وعمرو السولية أساسيا، مع المفاضلة بين أفشة ونيدفيد، لتعويض غياب إمام عاشور.

وقد يعتمد كولر على أفشة لتعويض غياب إمام عاشور، كونه صانع ألعاب وقد يعوض الأدوار الهجومية التي يقوم بها عاشور المصاب.

غيابات نجم الأهلي مع منتخب مصر

يفقد الفراعنة جهود إمام في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الودية، والتي يواجه منتخبنا الوطني نظيره كرواتيا يوم الثلاثاء، إضافة إلى غيابه عن مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

عاشور مع الفراعنة

ويقام لقائي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026، أيام 3 من شهر يونيو المقبل و10 من نفس الشهر.

مباريات يغيب عنها إمام عاشور مع الأهلي

يفقد الأحمر جهود نجمه في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام سيمبا التنزاني، والمقرر لها 29 من شهر مارس الجاري، والإياب يوم 5 أبريل المقبل.

عاشور

وفي حال تخطي الأحمر منافسه سيمبا، سيغيب إمام عاشور عن المارد الأحمر في دور نصف النهائي، حيث تقام مباريات المربع الذهبي في خلال الأيام الأخيرة من شهر أبريل المقبل، وفي حال بلوغ اللقاء النهائي سيغيب أيضًا، حيث تقام المباراة في شهر مايو.

إمام عاشور

ويفقد أيضًا المارد الاحمر خدمات لاعبه عن أكثر من 16 مباراة في مسابقة الدوري الممتاز، على رأسها مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها يوم 15 من شهر أبريل المقبل.