عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أول ظهور للعميد في قيادة الفراعنة| كيف علق حسام حسن على استبعاد هذا اللاعب؟

صدى البلد

تنتظر الجماهير موعد مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا، في بطولة العاصمة الودية، حيث تشهد أول ظهور ودي للفراعنة تحت قيادة حسام حسن، الذي تولى المهمة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، مع وجود تحفظات لدى بعض المحللين على قائمة العميد، وخلو القائمة من عدد من نجوم الفراعنة.

txt

من يخلف معلول بالأهلي؟.. وآخر تطورات تجديد تعاقد أسرع دليفري في مصر

txt

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

أول ظهور للعميد في الإدارة الفنية للفراعنة

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريباته باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد للنسخة الأولى من البطولة الودية “كأس العاصمة الإدارية” التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا، وتستضيفها مصر.

المنتخب بقيادة حسام حسن 

اتفقت اللجنة المنظمة لدورة كأس العاصمة الإدارية الجديدة، على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة حال انتهاء الوقت الأصلى من عمر المباريات بالتعادل.

txt

الأهلي المستفيد الأول.. 3 فوائد لـ منتخب مصر بعد نقل الدورة الودية للقاهرة

txt

كرواتيا أول المُرحبين.. لماذا تم نقل بطولة الإمارات الودية للمنتخبات إلى مصر؟

بماذا رد حسام حسن على استبعاد فتوح؟

أثار استبعاد عدد من اللاعبين من قائمة المنتخب العديد من علامات الاستفهام، وفي مقدمتهم لاعب الزمالك أحمد فتوح، في ظل عدم وجود البديل المناسب.

التوأم حسام وإبراهيم حسن 

وأجاب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن سبب عدم استدعاء اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نيوزيلندا، حيث أكد أن أحمد فتوح لاعب مهم للغاية ولكن من المهم ألا يضمن أى لاعب تواجده في المنتخب.

حسام حسن 

وأضاف أنه لابد ان يتواجد لدى أحمد فتوح الروح والرغبة للتواجد في منتخب مصر، مشيرا إلى أن الاختيارات مفتوحة لجميع اللاعبين، وقائمة المعسكر الحالي هى بداية للجميع، لا داعي للاستعجال، ومن سيكون جاهز سيتواجد وتلك رسالة للجميع.

txt

أبرزهم المغربي والوافد الجديد| فرمان كولر يطيح بخمسة نجوم من تشكيل الأهلي

txt

3 محترفين|رحيل 5 نجوم عن الأهلي في الصيف..وقناص الفريق جاهز خلال هذا التوقيت

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا فى افتتاح بطولة كأس العاصمة

تقام مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في العاشرة مساء الجمعة على استاد مصر بـ العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت.

تدريبات الفراعنة

وتخوض مصر مباراتين فقط في الدورة  الودية، الأولى ستكون أمام منتخب نيوزيلندا، أما المباراة الثانية ستكون مع أحد طرفي المباراة الثانية وهما منتخبا كرواتيا وتونس، وستكون لتحديد الفائز بالمركز الأول، حال فاز منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى.

txt

لقيناك حابس فجيناك لابس .. حقيقة ترنيمة تحضير الجن في مسلسل المداح

txt

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

قائمة منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأحد الماضي قائمة منتخب مصر، وضمت القائمة 25 لاعبا هم:

حراس المرمى 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير.
الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام.

منتخب مصر 

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مام عاشور - محمد مجدى أفشة - أحمد نبيل كوكا.
الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - مصطفى شلبى - عمر
مرموش - مصطفي محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.

القيادة الفنية للفراعنة أول ظهور للعميد حسام حسن منتخب مصر مصر ونيوزيلندا بطولة العاصمة الودية روي فيتوريا نجوم الفراعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

«هتقبض 12 ألف جنيه النهاردة» | الحكومة تفجر مفاجأة لموظفي هذه الدرجة

300 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة يوم 11 رمضان.. وعيار 21 مفاجأة

الإسكندرية تعلن عن إجراء عاجل استعدادًا لموجة طقس سيء وسقوط أمطار

تقلبات الطقس.. تحذير عاجل من الأرصاد رغم انتهاء الشتاء

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

بعد ترقية تصنيف مصر الائتماني.. الحكومة تحدد متى يشعر المواطن بانخفاض الأسعار

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

ترشيحاتنا

احترس.. أمران ينقصان من أجر الصائم دون أن يشعر

بصورة خاصة.. رنا رئيس تحتفل مع والدتها بعيد الأم |شاهد

سفن حربية روسية تدمر طائرة خلال تدريبات في بحر العرب

بط وحفاضات.. أغرب جوائز الدورات الرمضانية في مصر

هل تؤمن بالحب من أول نظرة؟ متخصص علاقات إنسانية يجيب

سهرة ببلاش.. فتاة أكتوبر تعرضت للنصب فانتقمت بكيد النسا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة|الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة….. ملابس هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير تثير الجدل| سعرها خرافي

أول ظهور للعميد في قيادة الفراعنة| كيف علق حسام حسن على استبعاد هذا اللاعب؟

ملابس هيفاء وهبي في أحدث جلسة تصوير تثير الجدل| سعرها خرافي

هتسهل حياتك .. تعرف على حيل في إنستجرام

فيديو

جاية مصر أعمل فلوس.. أول تعليق من ضحية رامز جلال الراقصة بدرة

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

اﻟﻤﺰﻳﺪ