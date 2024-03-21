أول ظهور للعميد في قيادة الفراعنة| كيف علق حسام حسن على استبعاد هذا اللاعب؟

تنتظر الجماهير موعد مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا، في بطولة العاصمة الودية، حيث تشهد أول ظهور ودي للفراعنة تحت قيادة حسام حسن، الذي تولى المهمة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، مع وجود تحفظات لدى بعض المحللين على قائمة العميد، وخلو القائمة من عدد من نجوم الفراعنة.

أول ظهور للعميد في الإدارة الفنية للفراعنة

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريباته باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد للنسخة الأولى من البطولة الودية “كأس العاصمة الإدارية” التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا، وتستضيفها مصر.

المنتخب بقيادة حسام حسن

اتفقت اللجنة المنظمة لدورة كأس العاصمة الإدارية الجديدة، على اللجوء لركلات الترجيح مباشرة حال انتهاء الوقت الأصلى من عمر المباريات بالتعادل.

بماذا رد حسام حسن على استبعاد فتوح؟

أثار استبعاد عدد من اللاعبين من قائمة المنتخب العديد من علامات الاستفهام، وفي مقدمتهم لاعب الزمالك أحمد فتوح، في ظل عدم وجود البديل المناسب.

التوأم حسام وإبراهيم حسن

وأجاب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن سبب عدم استدعاء اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نيوزيلندا، حيث أكد أن أحمد فتوح لاعب مهم للغاية ولكن من المهم ألا يضمن أى لاعب تواجده في المنتخب.

حسام حسن

وأضاف أنه لابد ان يتواجد لدى أحمد فتوح الروح والرغبة للتواجد في منتخب مصر، مشيرا إلى أن الاختيارات مفتوحة لجميع اللاعبين، وقائمة المعسكر الحالي هى بداية للجميع، لا داعي للاستعجال، ومن سيكون جاهز سيتواجد وتلك رسالة للجميع.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا فى افتتاح بطولة كأس العاصمة

تقام مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في العاشرة مساء الجمعة على استاد مصر بـ العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورت.

تدريبات الفراعنة

وتخوض مصر مباراتين فقط في الدورة الودية، الأولى ستكون أمام منتخب نيوزيلندا، أما المباراة الثانية ستكون مع أحد طرفي المباراة الثانية وهما منتخبا كرواتيا وتونس، وستكون لتحديد الفائز بالمركز الأول، حال فاز منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى.

قائمة منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأحد الماضي قائمة منتخب مصر، وضمت القائمة 25 لاعبا هم:

حراس المرمى

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام.

منتخب مصر

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - مام عاشور - محمد مجدى أفشة - أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - مصطفى شلبى - عمر

مرموش - مصطفي محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.