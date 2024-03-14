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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أبرزهم المغربي والوافد الجديد| فرمان كولر يطيح بخمسة نجوم من تشكيل الأهلي

صدى البلد

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق الأول في المباريات المقبلة، عقب تلقي هزيمة مفاجئة من البنك برباعية مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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الأهلي عاشر الدوري بالنقطة 17

تجمد رصيد النادي الاهلي، عند النقطة السابعة عشر في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

الاهلي

فيما صعد فريق البنك الاهلي إلى النقطة الخامسة عشر في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

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الاطاحة بـ الأسد وعمر كمال

قرر  السويسري مارسيل كولر، الإطاحة بالثنائي أكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد، من تشكيل الفريق خلال المباريات القادمة، خاصة بعد تراجع أداء الثنائي في مباراة البنك الاهلي.

عمر كمال عبدالواحد 

وكان عمر كمال عبد الواحد قد لعب في مركز المدافع، إلا أن كولر أكد بعد المباراة على أنه يتحمل خطأ الدفع باللاعب في هذا المركز، ولن يشركه فيه مرة أخرى، كما قرر كولر استبعاد أكرم توفيق بعد اعتراضه على تغييره في مباراة البنك الاهلي.

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تغريم أكرم توفيق 300 الف جنيه

قرر النادي الاهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الشهير بـ الأسد، وذلك لما بدر منه في مباراة البنك الأهلي، حيث اعترض أكرم بشكل مبالغ فيه، عقب استبداله في مباراة البنك الاهلي، وهو ما أغضب الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

أكرم توفيق

وأبلغ خالد بيبو اللاعب أكرم توفيق بتوقع غرامة مالية كبيرة ضده، تصل إلى 300 الف جنيه وفقًا للوائح النادي.

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تاو والشحات والسولية بدلا من رضا سليم وكريم فؤاد وأفشة

قرر كولر أيضًا، الدفع بالثنائي بيرسي تاو وحسين الشحات في تشكيل الأهلي على حساب رضا سليم وكريم فؤاد، كما استقر على الدفع بعمرو السولية بدلًا من قفشة في وسط ملعب الاهلي.

كريم فؤاد 
رضا سليم 

ويستعد الاهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية مارس الجاري، في تنزانيا، على أن يلعب مباراة الإياب بعدها بأسبوع في القاهرة.

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الأهلي يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة البنك

تقدم مسئولو النادي الاهلي بشكوى في اتحاد الكرة ضد محمود البنا، حكم مباراة البنك الاهلي التي لعبت أمس، وانتهت بهزيمة الأحمر.

طاقم تحكيم الأهلي والبنك 

وتواصل مسئولو النادي الاهلي بقيادة خالد بيبو مع اتحاد الكرة، حيث أبدى اعتراضه على الحكم محمود البنا، الذي أدار مباراة البنك الاهلي، وتغاضيه عن احتساب ركلة جزاء للمارد الأحمر ضد أيمن أشرف بعد لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

محمود البنا 

وطالب مسئولي الاهلي في شكواهم بإبعاد محمود البنا حكم مباراة البنك أمس، ومحمد الحنفي حكم الفار لعدم احتسابهم ركلة جزاء صحيحة، تسببت في عودة البنك في المباراة وتحقيق الفوز على الأحمر.

المغربي والوافد الجديد فرمان كولر كولر يطيح بخمس نجوم تشكيل الاهلي غرامة الأسد السويسري مارسيل كولر

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