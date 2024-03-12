عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صيام الكابتن يثير الجدل.. هل يجوز لـ صلاح إفطار رمضان أثناء اللعب والتدريبات؟

صدى البلد

أثار سؤال أطلقه أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تكراره، جدلا حول جواز صيام أو إفطار  كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول الانجليزي محمد صلاح، خلال شهر رمضان، خاصة وهو يتنقل من بلد لأخرى، وهو ما فتح باب الأسئلة حول جواز إفطار لاعبي الكرة بشكل عام.

txt

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

txt

في أول أيام رمضان.. كل ما تريد معرفته عن أسعار الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق

هل يجوز إفطار لاعبي كرة القدم في رمضان؟

مع كثرة المباريات التي تقام في نهار رمضان، وحالة السفر للعب مباراة في مدينة أخرى، وحالات الإجهاد التي تطول اللاعبين، بدأ التساؤل حول جواز إفطار اللاعبين والجماهير، حال السفر لمشاهدة مباراة كرة القدم في نهار رمضان.

لاعبو المنتخب

وبرزت مواقف اللاعبين من هذا الأمر على غرار النجم المصري محمد صلاح ومحمد النني، وما يحدث من اعتراض لبعض المدربين على هذا الأمر واتخاذ إجراءات ضد اللاعب مثل لاعب نانت الجزائري جوان حجام وواقعته مع مدرب الفريق الموسم الماضي.

txt

ليلة حزينة في الإسكندرية.. 35 صدمة لإنعاش قلب نجم منتخب مصر

txt

بعد مشاركة صلاح مع ليفربول| هل يعاقبه حسام حسن بالاستبعاد النهائي أو سحب الشارة ؟

مباريات محمد صلاح في شهر رمضان

مع دخول شهر رمضان، ومباريات كرة القدم التي تقام بالنهار يتبادر إلى ذهن الجماهير أسئلة واستفسارات بخصوص مواقف اللاعبين في شهر رمضان ومشروعية جواز إفطارهم، ويكون بين الناس حالة من الجدل حول حكم إفطار اللاعبين في رمضان، وخاصة إذا ما ارتبط الشهر الكريم ببطولات كبرى ومباريات مهمة.

صلاح

وأثارت العديد من الجهات الدينية الجدل بإصدارهم فتاوى للإفطار في مناسبات كروية، كالفتوى التي حصل عليها المنتخب السعودي لكرة القدم بجواز الإفطار في شهر رمضان، من أجل الاستعداد وخوض مباريات كاس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

كابتن مصر 

وأثير الجدل بين معارض لهذه الفتوى واعتبار أن مباريات كرة القدم ليست من الضروريات المبيحة للإفطار، مطالبين الهيئات الدينية بالتصدي لتلك الفتاوى المعارضة لصحيح الدين، وهناك من يؤيد هذه الفتوى، ممن يعتبرون أن مشاركة المنتخب في المونديال واجب وطني ويجب الوقوف بجوار اللاعبين، خاصة أنهم يمكنهم تعويض أيام فطرهم بعد رمضان.

ومع حلول شهر رمضان، تهتم الجماهير المصرية بموقف لاعبيها المحترفين في الخارج من الإفطار في الشهر الكريم، وخاصة محمد صلاح لاعب ليفربول لكونه اللاعب المصري الأكثر شهرة في الوقت الحالي، ولمدى اهتمام الناس بحياته ومواقفه الشخصية.

txt

بتر ساق وفشل كلوي| رحيل منافس الزعيم في فرقة ناجي عطالله.. تفاصيل

txt

مفاجأة.. شاهدة عيان تكذب نجل سامي مغاوري في واقعة السكر

أزهري: يجوز إفطار محمد صلاح في رمضان

جاءت إجابة دار الإفتاء المصرية في هذا الحكم كالتالي: اللاعب المرتبط بناديه بعقد عمل، يجعله هذا العقد بمنزلة الأجير الذي يجب عليه القيام بهذا العمل، ونص العلماء على أنه يجوز الفطر للأجير أو صاحب المهنة الشاقة الذي يعوقه الصوم عن عمله أو يضعفه.

ونص المذهب الحنفي على أن من قام بتأجير نفسه مدة معلومة وهو ما يتحقق في عقود الاحتراف واللعب، ثم جاء رمضان عليه، وتحقق له ضرر الصيام على عمله، فإن له الرخصة في الفطر.

وخص بالذكر المباريات التي لابد من أدائها والمشاركة فيها، أما التدريبات فما دام بإمكان اللاعب التحكم في وقتها، فيجب أن تكون أثناء الليل، ليسهل عليهم الأمر وحتى لا تتعارض مع قدرته على الصيام.

txt

إصابة كهربا وسمية الخشاب.. تفاصيل الساعات المؤلمة في برنامج رامز جلال الجديد

txt

هل يستنسخ نفسه؟..مفاجآت في برنامج رامز قفل اللعبة.. وهذا موعد اعتزاله المقالب

أزهريون: إفطار محمد صلاح في رمضان حرام شرعًا

أجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بهذا الشأن وقال: إن الصيام فريضة على كل مسلم، ومجرد لعب المباراة في حد ذاته لا يبيح الفطر.

وأضاف أن المسلم لو شعر بالتعب أثناء الصيام وأصبح غير قادر على الاستمرار في الصيام، وسيكون هناك ضرر ومشقة فيجوز له أن يفطر.

وأكمل لا يجوز للاعب الكرة الفطر ابتداءًا بتوقع المشقة، فهنالك من يعمل في مهنة شاقة، نأمره بأن يصوم ويبدأ يومه بالصوم وإذا أحس بالتعب والمشقة الشديدة التي تعرضه للضرر، ففي هذه الحالة يجوز لهم الفطر للمشقة.

صيام الكابتن يثير الجدل محمد صلاح الإفطار في نهار رمضان ليفربول كابتن منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معجزة.. آخر تطورات حالة أحمد رفعت بعد نقله للرعاية المركزة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

تحمل 200 طن مواد غذائية.. إبحار أول سفينة مساعدات من قبرص إلى غزة|فيديو

مستجدات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

كونوا على أهبة الاستعداد.. عالم الزلازل الهولندي يعود مغردا بتحذير من العيار الثقيل

35 صدمة كهربائية| رئيس الاتحاد يكشف كواليس الحالة الصحية لـ أحمد رفعت

سعر الفرعون المصري| ليفربول يعرض محمد صلاح للبيع.. والهلال واتحاد جدة يدخلان "المزاد"

الحالة حرجة.. شوبير يكشف مستجدات حالة لاعب فيوتشر بعد نقله للمستشفى

ترشيحاتنا

خدعني.. عبد الناصر زيدان يكشف تفاصيل إصابته بكسر مضاعف فى برنامج رامز

الصحة: تطوير وإنشاء 20 مستشفى في المحافظات خلال 2024 بتكلفة 10.9 مليار جنيه

هل الأكل ناسيا من مبطلات الصيام؟ .. عالم أزهري يوضح

صيام الكابتن يثير الجدل.. هل يجوز لـ صلاح إفطار رمضان أثناء اللعب والتدريبات؟

آرسنال وبورتو.. هل ينجح النني ورفاقه في حسم التأهل لربع نهائي أبطال أوروبا؟

دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان 2024.. بـ10 كلمات ستسجد باكيا من الفرحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة بيضاء.. ياسمين الخطيب بإطلالة رمضانية في البيت

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البسبوسة طرية ومرملة

عادت لمصر بتدفقات كبيرة| ما هي الأموال الساخنة ومصير سعر الدولار بعد دخولها؟

ليلة حزينة في الإسكندرية.. 35 صدمة لإنعاش قلب نجم منتخب مصر

فيديو

دلوعة بابي.. طلاق يارا كمال من زوجها والمتابعين كشفوا الحقيقة

حيوانات منوية وعظام قطة.. سالى عبد السلام تروي مأساتها مع السحر.. فيديو

فيفي عبده تكشف سبب الحج 5 مرات والعمرة 37

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ