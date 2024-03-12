صيام الكابتن يثير الجدل.. هل يجوز لـ صلاح إفطار رمضان أثناء اللعب والتدريبات؟

أثار سؤال أطلقه أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تكراره، جدلا حول جواز صيام أو إفطار كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول الانجليزي محمد صلاح، خلال شهر رمضان، خاصة وهو يتنقل من بلد لأخرى، وهو ما فتح باب الأسئلة حول جواز إفطار لاعبي الكرة بشكل عام.

هل يجوز إفطار لاعبي كرة القدم في رمضان؟

مع كثرة المباريات التي تقام في نهار رمضان، وحالة السفر للعب مباراة في مدينة أخرى، وحالات الإجهاد التي تطول اللاعبين، بدأ التساؤل حول جواز إفطار اللاعبين والجماهير، حال السفر لمشاهدة مباراة كرة القدم في نهار رمضان.

لاعبو المنتخب

وبرزت مواقف اللاعبين من هذا الأمر على غرار النجم المصري محمد صلاح ومحمد النني، وما يحدث من اعتراض لبعض المدربين على هذا الأمر واتخاذ إجراءات ضد اللاعب مثل لاعب نانت الجزائري جوان حجام وواقعته مع مدرب الفريق الموسم الماضي.

مباريات محمد صلاح في شهر رمضان

مع دخول شهر رمضان، ومباريات كرة القدم التي تقام بالنهار يتبادر إلى ذهن الجماهير أسئلة واستفسارات بخصوص مواقف اللاعبين في شهر رمضان ومشروعية جواز إفطارهم، ويكون بين الناس حالة من الجدل حول حكم إفطار اللاعبين في رمضان، وخاصة إذا ما ارتبط الشهر الكريم ببطولات كبرى ومباريات مهمة.

صلاح

وأثارت العديد من الجهات الدينية الجدل بإصدارهم فتاوى للإفطار في مناسبات كروية، كالفتوى التي حصل عليها المنتخب السعودي لكرة القدم بجواز الإفطار في شهر رمضان، من أجل الاستعداد وخوض مباريات كاس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

كابتن مصر

وأثير الجدل بين معارض لهذه الفتوى واعتبار أن مباريات كرة القدم ليست من الضروريات المبيحة للإفطار، مطالبين الهيئات الدينية بالتصدي لتلك الفتاوى المعارضة لصحيح الدين، وهناك من يؤيد هذه الفتوى، ممن يعتبرون أن مشاركة المنتخب في المونديال واجب وطني ويجب الوقوف بجوار اللاعبين، خاصة أنهم يمكنهم تعويض أيام فطرهم بعد رمضان.

ومع حلول شهر رمضان، تهتم الجماهير المصرية بموقف لاعبيها المحترفين في الخارج من الإفطار في الشهر الكريم، وخاصة محمد صلاح لاعب ليفربول لكونه اللاعب المصري الأكثر شهرة في الوقت الحالي، ولمدى اهتمام الناس بحياته ومواقفه الشخصية.

أزهري: يجوز إفطار محمد صلاح في رمضان

جاءت إجابة دار الإفتاء المصرية في هذا الحكم كالتالي: اللاعب المرتبط بناديه بعقد عمل، يجعله هذا العقد بمنزلة الأجير الذي يجب عليه القيام بهذا العمل، ونص العلماء على أنه يجوز الفطر للأجير أو صاحب المهنة الشاقة الذي يعوقه الصوم عن عمله أو يضعفه.

ونص المذهب الحنفي على أن من قام بتأجير نفسه مدة معلومة وهو ما يتحقق في عقود الاحتراف واللعب، ثم جاء رمضان عليه، وتحقق له ضرر الصيام على عمله، فإن له الرخصة في الفطر.

وخص بالذكر المباريات التي لابد من أدائها والمشاركة فيها، أما التدريبات فما دام بإمكان اللاعب التحكم في وقتها، فيجب أن تكون أثناء الليل، ليسهل عليهم الأمر وحتى لا تتعارض مع قدرته على الصيام.

أزهريون: إفطار محمد صلاح في رمضان حرام شرعًا

أجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بهذا الشأن وقال: إن الصيام فريضة على كل مسلم، ومجرد لعب المباراة في حد ذاته لا يبيح الفطر.

وأضاف أن المسلم لو شعر بالتعب أثناء الصيام وأصبح غير قادر على الاستمرار في الصيام، وسيكون هناك ضرر ومشقة فيجوز له أن يفطر.

وأكمل لا يجوز للاعب الكرة الفطر ابتداءًا بتوقع المشقة، فهنالك من يعمل في مهنة شاقة، نأمره بأن يصوم ويبدأ يومه بالصوم وإذا أحس بالتعب والمشقة الشديدة التي تعرضه للضرر، ففي هذه الحالة يجوز لهم الفطر للمشقة.