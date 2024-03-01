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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل يستنسخ نفسه؟..مفاجآت في برنامج رامز قفل اللعبة.. وهذا موعد اعتزاله المقالب

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة بزعم انها من برنامج رامز جلال الجديد في رمضان، وسط تكهنات بفكرة البرنامج - لم يتم تأكيد احدها - خاصة أن رامز جلال يواصل مونتاج الحلقات في المملكة العربية السعودية وسط تكتم شديد، ويواصل التصوير، ولم يتحدث أي فنان عن فكرة المقلب، وفقا لتأكيدات رامز والعقد المبرم.

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أكثر البرامج مشاهدة في أول أيام رمضان

رغم ردود الفعل الغاضبة كل عام من محتوى برنامج رامز جلال، إلا أنه يظل من أكثر البرامج الرمضانية مشاهدة ومتابعة، خاصة فى أيامه الأولى.

صور متداولة لبرنامج رامز

ويبدو أن رامز جلال “51 عامًا” ظن أنه قد حقق قاعدة جماهيرية كبيرة تنتظر برنامجه كل عام فى رمضان، ليقرر هذا العام أن يغير الواقع ويصدم الجميع بتكرار فكرة فى برنامجه الجديد، والتي سبق وقدمها فى عام 2021 من خلال برنامج «رامز عقله طار».

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رامز قفل اللعبة

بدأ رامز جلال مؤخرا، مونتاج بعض حلقات برنامجه الجديد تحت عنوان “رامز قفل اللعبة”، الذى يعود به فى رمضان 2024 بمدينة الرياض.

افيش مُسرب لبرنامج رامز

ووفقا لتأكيدات مصادر، تم التصوير داخل مدينة ألعاب كبرى باستضافة عدد من النجوم فى الفن والرياضة والإعلام كالمعتاد فى مدينة ملاهى كبيرة وسط أجواء من الرعب والفزع.

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ضيوف رامز عارفين المقلب

واجه رامز جلال، بعض الصعوبات فى تصوير برنامجه الجديد، بسبب اعتذار عدد من الفنانين عن عدم المشاركة فى البرنامج، حيث كانت المفاجأة إبلاغ «الضيف» بأنه سيتعرض لمقلب قبل التصوير، وبعد انتهاء الحلقة له مطلق الحرية فى أن يعتذر عن عدم إذاعتها.

رامز وبيومي فؤاد في المقلب المزعوم

وأكد المصدر، أن بعض الشخصيات المشهورة، اعتذرت عن عدم المشاركة فى برنامج رامز لهذا العام، رغم المقابل المادى الكبير جدًا، نظرا لصعوبة الوضع.

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ضيوف رامز جلال

سابق رامز جلال، الزمن من أجل الانتهاء من تصوير برنامجه الجديد المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث انتهى من تصوير عدد محدود من حلقات برنامجه الجديد.

رضا عبد العال في احد المقالب السابقة

وتكرر معظم ضيوف رامز، خلال النسخ الماضية مثل رضا عبد العال، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، محمود كهربا، ومحمد هاني، وبعض الممثلين، مثل عمرو يوسف، غادة عادل، حنان مطاوع، محمود العسيلي،  غادة إبراهيم، وعدد نجوم مسرح مصر، ومن المفترض أن يستكمل التصوير حتى حلول الشهر الكريم، رغم إجراء مونتاج الحلقات التي تم تصويرها.

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هل يعتزل رامز برامج المقالب بعد رمضان؟

رغم ما يتردد كل عام عن اعتزام رامز جلال اعتزال برامج المقالب والتفرغ لاستكمال مسيرته الفنية، لا سيما بعد كسره حاجز الخمسين عامًا، إلا أنه يتراجع كل مرة ويعود لتقديم نسخة جديدة من البرنامج.

ويظل السؤال المكرر، هل سيكون رمضان 2024 هو النسخة الأخيرة لرامي مثلما المح من قبل، أم مجرد حلقة ضمن حلقات لا تزال مفتوحة ومرشحة للزيادة، لا سيما فى ظل الميزانية المفتوحة للبرنامج.

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