تراجع ملحوظ في الأسعار.. كيلو اللحمة بكام النهارده؟.. وسبب الانخفاض

مع اقتراب شهر رمضان، يشهد سوق اللحوم إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مما يجعل البحث عن أسعارها أمرًا شائعًا، واعتبر البعض أن انخفاض أسعار اللحوم المستوردة، مؤشرا على انخفاض أسعار اللحوم البلدي خلال الفترة المقبلة، بعد موجة ارتفاع طالتها خلال الفترة الأخيرة بالأسواق نتيجة لزيادة أسعار الأعلاف ونقص المعروض من ناحية أخرى، وجاء تدخل الحكومة لتشهد اللحوم استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، بفضل تراجع سعر الأعلاف والتحسن الملحوظ في سوق العملة.

تراجع سعر الدولار يؤثر على أسعار اللحوم

تأثرت أسعار اللحوم قبل حلول شهر رمضان بتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث شهدت تلك الأسعار انخفاضًا ملحوظًا عقب إعلان الحكومة عن اتمام مشروع "رأس الحكمة" ودخول العملة الصعبة إلى البنك المركزي.

انخفاض اسعار المواشي

وبحسب تصريحات حسين أبو صدام، نقيب الزراعيين، فإن أسعار المواشي سجلت انخفاضًا يصل إلى 5000 جنيه في سعر الرأس الواحد.

هل تتراجع أسعار اللحوم البلدي أسوة بالمستورد؟

بعد انخفاض أسعار اللحوم المستوردة، يتوقع بعض الخبراء انخفاض أسعار اللحوم البلدية بالتبعية، حيث كان الشهر الماضي قد شهد ارتفاعاً سريعاً في أسعار اللحوم في الأسواق المصرية بنوعيها البلدية والمستوردة بنسبة كبيرة للغاية.

تراجع أسعار اللحوم

وخلال الأيام الأخيرة شهدت السوق استقراراً نسبياً في سعر اللحوم عند الجزارين، كما انخفض سعر اللحم المستورد في الأسواق، وهو ما يبشر بالخير مع اقتراب شهر رمضان.

أسعار اللحوم في الأسواق

بالنظر إلى آخر الأسعار المعلنة عبر موقع بوابة السلع المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فإن أسعار اللحوم تتفاوت باختلاف المناطق والمحافظات حسب الإقبال على الشراء. وفيما يلي تفاصيل بعض أنواع اللحوم وأسعارها



اللحم الكندوز

يتراوح سعر كيلو اللحم الكبير بين 250 و400 جنيها، بمتوسط سعر قدره 328.5 جنيه.

لحوم كندوز

بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الصغير بين 280 و480 جنيها، وبمتوسط سعر يبلغ 398.75 جنيه.

اللحم الضأن

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بدون عظم ما بين 280 و500 جنيه، مع متوسط سعر حوالي 418 جنيه.

لحوم ضأن

فيما يتراوح سعر كيلو الضأن بعظم ما بين 280 و460 جنيها، بمتوسط سعر 378.46 جنيه.

اللحم البتلو

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بعظم ما بين 275 و500 جنيه، ويبلغ متوسط السعر حوالي 365 جنيه.

لحوم بتلو

بينما يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بدون عظم بين 280 و500 جنيه.

توقعات بانخفاض الأسعار

توقع نقيب الزراعيين، أن يشهد سوق اللحوم انخفاضًا إضافيًا قبل اقتراب شهر رمضان في الأسعار بعد هبوط سعر الدولار في السوق السوداء، نتيجة للاتفاقية بين مصر والإمارات بشأن تطوير مدينة "رأس الحكمة".

ومن المتوقع أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء حوالي 20%، وأن تصل أسعار اللحوم البقرية المستوردة إلى نطاق بين 170 و230 جنيهًا للكيلو.

وتتجه أسعار اللحوم في مصر نحو الاستقرار والانخفاض، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المحلي ويعزز التوقعات الإيجابية لشهر رمضان 2024، ويبقى الرصد المستمر لأسعار اللحوم ومتابعة التطورات الاقتصادية أمرًا ضروريًا للحفاظ على الاستقرار وضمان توفير اللحوم بأسعار معقولة للمواطنين.