الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

ازدادت عمليات البحث عن أسعار السجائر، من المواطنين والمستهلكين، حيث أن أسعار السجائر في الفترة الأخيرة، شهدت كثيرا من التقلبات، وعدم الاستقرار، وفقا للقرارات التي أعلنتها الشركة الشرقية للدخان.

ارتفاع جديد في أسعار السجائر

قررت شركتا الشرقية للدخان وجلوبال، رفع أسعار أنواع السجائر الخاصة بهما بـ3 جنيهات جديدة، عقب إعلان 6 شركات منها (فيليب موريس مصر، والمنصور الدولية، ووينستون) زيادة أسعار السجائر رسميًا خلال الأيام القليلة الماضية، بارتفاع يتراوح ما بين 8 و10 جنيهات للعلبة، وفقًا لتصريحات إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الغرف التجارية.

سجائر

وأرجع إبراهيم إمبابي، سبب ارتفاع أسعار السجائر فى الأسواق، إلى عدم قلب نظام الهرم التوزيعي للسجائر، وعدم توزيع الشركات للسجائر فى محطات الوقود؛ لكبح جماح الاحتكار من قبل بعض تجار الجملة.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم بعد ارتفاعها

جاءت قائمة أسعار منتجات فيليب موريس مصر كالتالي:

• السعر الرسمي لعبوة ميريت «Merit» بأنواعها 85 جنيها، بزيادة نحو 11 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو «Marlboro» بأنواعها 79 جنيها.

أسعار السجائر الأجنبية

• السعر الرسمي لعبوة مارلبورو كرافتد «Marlboro Crafted» بأنواعها 69 جنيها.

• السعر الرسمي لعبوة إل آند إم «L&M» بأنواعها 59 جنيها للعبوة بزيادة 9 جنيهات.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها 64 جنيها للعبوة.

أسعار سجائر شركة منصور الدولية بعد ارتفاعها

دافيدوف (كلاسيك / جولد / وايت / سليمز) 84 جنيها.

سجائر دافيدوف

تايم (أحمر / أزرق / سيلفر) 44 جنيها.

مانشستر (رویال / ريسيرف / سفير) 39 جنيها.

أسعار سجائر شركة وينستون بعد ارتفاعها

ارتفعت أسعار سجائر وينستون أحمر لـ 50 جنيها، بدلًا من 43 جنيها

ارتفعت أسعار سجائر وينستون أزرق لـ50 جنيها، بدلًا من 43 جنيها

سجائر وينستون

ارتفعت أسعار سجائر وينستون سيلفر لـ50 جنيها، بدلًا 43 جنيها

ارتفعت أسعار سجائر وينستون كاستر لـ50 جنيها، بدلاً 43 جنيها

ارتفعت أسعار سجائر وينستون توت لـ52 جنيها، بدلاً 45 جنيها

ارتفعت أسعار سجائر كامل أصفر لـ57 جنيها، بدلاً 50 جنيها

ارتفعت أسعار سجائر كامل أزرق لـ57 جنيها، بدلاً 50 جنيها

ارتفعت أسعار اكتيفيت لـ60 جنيها، بدلاً من 53 جنيها.

السجائر الشعبية من الشرقية للدخان

سجاير كليوباترا العبوة المكونة من 10 سجائر بـ 22 جنيها.

سجاير كليوباترا العبوة المكونة من 20 سيجارة بـ 30 جنيها، بانخفاض جنيه واحد عن آخر سعر لها أمس.

سجائر كليوباترا

علبة سجائر بوسطون 30 جنيها.

علبة سجائر بلمونت 30 جنيها.

علبة سجائر مونديال 30 جنيها.