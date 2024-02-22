هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

لاعبون من العيار الثقيل..

مع اقتراب موسم الانتقالات الصيفية، يبدأ كل نادي في حشد إمكاناته للفوز بما يحتاجه من لاعبين، في حين تزداد طموحات اللاعبين في التوقيع لأحد القطبين أو نادي بيراميدز، الذي ينفق الملايين سنويا لتدعيم صفوفه، عله يفوز بإحدى البطولات، خاصة أنه رغم الإنفاق الواضح، اخفق في تحقيق أي لقب.

مفاوضات بيراميدز مع ثلاثي الزمالك

نجح مسئولو نادي بيراميدز برئاسة ممدوح عيد، في الوصول إلى اتفاق مع الثلاثي محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود علاء، لاعبي الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك، تمهيدا للتعاقد معهم مطلع الموسم الجديد في صفقه انتقال حر.

ممدوح عيد

دافع الزمالك محمود علاء

الحارسين عواد وصبحي

وينتهي عقود الثلاثي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويحق لهم التوقيع مع أي نادي خلال الفترة الحالية، دون الحصول على إذن من إدارة ناديهم، أي قبل ستة أشهر من انتهاء تعاقدهم مع الزمالك، وفقا للوائح الاتحاد الدولي فيفا.

الحصول على توقيع محمود علاء وتأجيل الحارسين

كشف مصدر بنادي بيراميدز، عن فتح ممدوح عيد، رئيس النادي، لخط مفاوضات مع ثلاثي الزمالك محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود علاء، ونجح في الحصول على توقيع الأخير بالفعل.

محمود علاء

وأكد المصدر، أن محمود علاء استقر على الرحيل عن الزمالك والانتقال إلى بيراميدز، خاصة أنه بعيد تماما عن المشاركة الأساسية منذ إعارته إلى نادي الاتحاد السكندري، وطوال الفترة الماضية لا يشارك أساسيا، لهذا وقع على عقود انتقاله إلى الفريق السماوي، في ظل تمتعه بالفترة الحرة.

صبحي متردد وعواد ينتظر قرار الزمالك

طالب الحارسان محمد عواد وصبحي، رئيس بيراميدز، بالانتظار حتى نهاية الموسم، للتعرف على الموقف النهائي للزمالك، وفي حالة عدم التجديد سيكونان ضمن صفقات بيراميدز مع الموسم الجديد.

محمد عواد

وأكدت مصادر بالنادي، أن محمد صبحي بعد عودته للمشاركة مع الزمالك أساسيا خلال مباراة الإسماعيلي الماضية، وثقة الجهاز الفني الجديد في قدراته، بدأ يراجع حساباته وطلب من مسؤولي بيراميدز الانتظار حتى نهاية الموسم لحسم مصيره من التجديد مع الزمالك أو الانتقال إلى بيراميدز.

محمد صبحي

كما طلب محمد عواد، من مسؤولي بيراميدز، تأجيل ملف التوقيع في الوقت الحالي، لانتظار العرض المقدم من الزمالك، لكن حال عدم مشاركته أساسيا سيوافق على الانتقال إلى بيراميدز.

هل يضع ثلاثي الزمالك مجلس الإدارة في ورطة؟

يسعى مجلس إدارة الزمالك الجديد، إلى التغلب على كافة العقبات الناتجة عن المجلس السابق، خاصة تدعيم صفوف الفريق بعدد كبير من الصفقات، في ظل انتهاء أزمة القيد.

مجلس إدارة الزمالك

وحال إتمام بيراميدز التعاقد مع ثلاثي الزمالك، سيصبح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب في ورطة كبيرة، خاصة أن الفريق لن يكون لديه حراس متميزون.