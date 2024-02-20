كولر حسم الأمر|ما هو تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني؟.. وهذا اللاعب مفاجأة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي ميدياما الغاني، في المباراة المقرّر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

«كولر» يجتمع بلاعبيه لاقتناص الثلاث نقاط

واصل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق تدريباته صباح اليوم، استعدادًا للقاء فريق ميدياما الغاني، وشارك الثلاثي بيرسي تاو ووسام أبو علي بجانب كوكا في التدريبات الجماعية للفريق، قبل السفر إلى غانا.

تدريب الاهلي

ويؤدى الأهلى مرانه الأخير قبل السفر صباح غدً الأربعاء على ملعب مختار التتش، ويتضمن بعض الأمور الفنية بجانب مراجعة التكليفات للعناصر المرشحة لخوض المباراة، لاقتناص الثلاث نقاط، حيث يسبق المران محاضرة فنية للاعبين يشرح خلالها مارسيل كولر، المدير الفنى طريقة لعب ميدياما، والتعرف على نقاط القوة والضعف عند المنافس لضمان التحضير الجيد للمباراة.

انتظام ثلاثي الأهلي في التدريبات

انتظم بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم أمس الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، كذلك انتظم وسام أبو علي، في التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة العضلية وانتهاء البرنامج التدريبي الذي خاضه الفترة الماضية.

تاو وابو علي

كما انتظم أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق، في المران الجماعي، بعد تعافيه من إصابة الأنكل التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات مؤخرًا.

قائمة الأهلي المتوقعة أمام ميدياما الغاني

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزه علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع : علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.

الوسط: إمام عاشور - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - رضا سليم - كريم فؤاد - بيرسي تاو - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير.

الهجوم: موديست - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

التشكيل المتوقع للأهلي

عقب عودة أكثر من لاعب إلى قائمة الأهلي، مثل بيرسي تاو وأحمد نبيل كوكا والفلسطيني وسام أبو علي، وخروج رمانة ميزان الأهلي مروان عطية وغياب كهربا، فمن المتوقع أن يشهد التشكيل تغييرا عن مباراة شباب بلوزداد.

تشكيل الأهلي

ووفقا للمعلومات الواردة من الأهلي، فان كولر قد استقر على التشكيل المتوقع أن يخوض المباراة، ويضم مصطفى شوبير، في حراسة المرمى وأمامه محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني، على معلول، وأحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أكرم توفيق، وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر وبيرسى تاو، على ان يحتفظ بالفلسطيني وسام أبو علي بمقاعد البدلاء، وربما بدأ المباراة على حساب طاهر.

رضا سليم

ويجهز كولر اللاعب المغربي رضا سليم، ليكون مفاجأة اللقاء، من خلال بعض الجمل التي تعتمد على مهارات اللاعب.