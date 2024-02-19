هل أصيب من جديد| محمد صلاح يُبلغ ليفربول بالرحيل.. وهذه وجهته المقبلة

تغنت جماهير نادى ليفربول الانجليزى باللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، بعد ظهوره الأول منذ فترة كبيرة مع الفريق، بسبب الاصابة، بل وسجل هدف ليفربول الثالث فى مرمى برينتفورد عند الدقيقة 68 من عمر المباراة، التى انتهت بفوز ليفربول برباعية مقابل هدف، ورغم ذلك أبدت الجماهير قلقها من رحيل الملك المصري نهاية الموسم.

رحيل نجم الريدز نهاية الموسم

ذكرت الصحيفة البريطانية ميرور، أنباء تؤكد رحيل النجم لاعب نادي ليفربول وقائد المنتخب الوطني المصري محمد صلاح عن نادي الريدز.



وأضافت الصحيفة أن صلاح أبلغ إدارة النادي عن نيته الأكيدة في الرحيل عن الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، ولن يقوم بتجديد العقد مرة أخرى، حيث أشار الفرعون الى أنه بصدد التعاقد مع نادي جديد دون ذكر أي معلومات عن النادي أو أسمه.

صلاح

واعتبرت جماهير نادي ليفربول عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتعليقات على خبر صحيفة «ميرور» برحيل محمد صلاح، بمثابة الصدمة الكبيرة للنادي، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يلعبه الفرعون المصري مع الفريق الإنجليزي، وتصدره جدول ترتيب هدافي الليفر حتى الآن برصيد 15 هدفًا بفارق هدف واحد عن متصدر جدول هدافي البريميرليج النرويجي إيرلينج هالاند هدّاف فريق مانشستر سيتي.

وجهة محمد صلاح المقبلة

انتشرت الكثير من الشائعات حول هوية النادي الجديد الذي سيكون الوجهة الجديدة لصلاح، حيث أشارت بعض التقارير الصحيفة عن عرض خيالي قدمه النادي السعودي اتحاد جدة من أجل الحصول على هداف الريدز الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مقابل مبلغ ضخم بلغ 235 مليون يورو، وراتب عن الموسم الواحد يقدر بـ 85 مليون يورو، وهو ما يجعل إنضمام محمد صلاح للدوري السعودي أقرب من أي مكان آخر.

صورة صلاح صنعها عشاق الاتحاد

صورة صلاح صنعها عشاق سان جيرمان

في ذات السياق ذكرت الصحيفة الفرنسية ليكيب، أن نادي باريس سان جيرمان يجتهد في الفترة الحالية في التفاوض مع اللاعب محمد صلاح، من أجل تعويض مكان مهاجم الفريق اللاعب كيليان مبابي مع نهاية الموسم الحالي.

شوبير يعلن خبرا صادما عن محمد صلاح

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن خبر صادم لجمهور النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عبر برنامجه التليفزيوني، قائلا: “خبر أتمنى ميكونش صح.. تجدد آلام إصابة محمد صلاح بعد لقاء برينتفورد ويغيب الفترة المقبلة”.

هل أصيب صلاح مجددا

وكانت تقارير صحفية حسمت مصير النجم الدولي محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الذي ينتهي عقده في صيف 2025، وكان اللاعب قد عاد أمس الأول، للمشاركة مع ليفربول بعد فترة غياب طويلة للإصابة، وسجل هدفًا وصنع آخر في فوز الريدز على برينتفورد.