أبطالها حسن حمدي وممدوح عباس.. كواليس آخر زيارة من الأهلي للزمالك.. ولماذا امتد الجفاء 15 عاما؟

تجرى الاستعدادات داخل نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على قدم وساق فى الوقت الحالى، لاستقبال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، والمقرر له اليوم الاثنين.

زيارة تاريخية من الأهلي للزمالك

يزور مجلس إدارة النادي الأهلي نادي الزمالك، اليوم الإثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، حيث تأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

مجلس إدارة الأهلي

وقال شريف منير حسن، مدير العلاقات العامة بنادى الزمالك، إن الاستقبال سيخرج بصوة تليق باسم وقيمة كلا الناديين الأهلي والزمالك، خاصة أنها أول زيارة من مجلس الأهلي إلى الزمالك.

نادي الزمالك

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بالأهلي، ووفاة الوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

الأهلي يعلن عن تلبية الدعوة

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن نيته زيارة نادي الزمالك؛ اليوم الاثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، في خطوة تاريخية تأتي بعد غياب حوالي 15 عامًا.

مجلس الاهلي

وأكد الأهلي أن هذه الزيارة الودية تعد بمثابة ترسيخ للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال، موضحًا أنه كان من المفترض أن يلبي مجلس القلعة الحمراء الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي، رحمة الله عليه، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

الزمالك يتطلع لرد الزيارة

رحب أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك بزيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء، في بادرة اعتبرها العودة للطريق الصحيح.

مجلس الزمالك

وأضاف عن زيارة الأهلي للزمالك: "أعتبر مبادرة الأهلي تصحيح للمسار الذى كان غير سليما في الماضي، وسنرحب بهذه الزيارة، وفي حال تلقينا دعوة مماثلة من الأهلي لن نتردد في قبولها".

فترة جفاء بين الكبيرين

كانت السنوات الأخيرة، قد شهدت بعض الشوائب في علاقة الناديين، بسبب تصريحات متبادلة من رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق مرتضى منصور، ورئيسي الأهلي الحالي والسابق، محمود الخطيب ومحمود طاهر، إلى أن جاء حسين لبيب ومجلسه، وقام بدعوة مجلس الأهلي بقيادة الخطيب لزيارة النادي الأبيض.

مرتضى منصور

وبترحاب قام الأخير بقبول الدعوة، في خطوة إيجابية من الطرفين، تنم عن العلاقة التاريخية بينهما، وتعد بمثابة تأكيد على العلاقة الطيبة التي تربط أكبر ناديين في مصر، والقضاء على التعصب الذي انتشر في السنوات الأخيرة بين الجماهير.

آخر زيارة لمجلس الأهلي في الزمالك

كانت آخر زيارة لمجلس إدارة الأهلي في القلعة البيضاء قبل حوالي 15 عامًا وتحديدًا يوم الأحد 14 يونيو عام 2009، عندما قام حسن حمدي رئيس النادي الأحمر حينذاك بزيارة الزمالك، من أجل تهنئة ممدوح عباس ومجلس الإدارة الجديد بفوزه في الانتخابات في ذلك الحين، في بادرة طيبة من مجلس الأحمر، أشاد بها الإعلام المصري والعربي في ذلك التوقيت.

حسن حمدي وممدوح عباس

وسبق أن قام حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، بزيارة نادي الزمالك برئاسة كمال درويش قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأبيض والرجاء المغربي في عام 2002.

وسبقتها زيارة في أواخر الثمانينات قام بها حسن أبو الفتوح رئيس الزمالك الأسبق، لتهنئة مجلس إدارة الأهلي الجديد برئاسة الراحل عبده صالح الوحش.

صالح سليم وحلمي زامورا

وقبلها زار الراحل صالح سليم رئيس الأهلي نظيره نادي الزمالك برئاسة الراحل حلمي زامورا في عام 1980.