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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بيغيظ شخص معين|حركة غريبة من محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا كان يقصد؟

صدى البلد

عاد كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إلى عادته القديمة بإخراج لسانه أثناء الاحتفال باحراز أهداف، والذي بدأت معه عقب الرحيل من تشيلسي والتألق مع فيورنتينا الإيطالي ومن بعده روما، وحتى بعد انتقاله إلى ليفربول كان صلاح يفعلها دائما تعبيرا عن تفوقه خارج تشيلسي وأنهم خسروا برحيله، إلا أن صلاح عاد لإخراج لسانه، فمن يقصد؟

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صلاح يسجل ويصنع في أول ظهور مع الريدز

ساهم اللاعب محمد صلاح في تسجيل هدفين، ليساعد في فوز فريقه ليفربول على منافسه برينتفورد بأربعة أهداف لهدف، في مباراة أُقيمت على أرض ملعب الأخير، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ25 في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

هدف صلاح 

ودخل صلاح كلاعب بديل في المباراة عند الدقيقة 44، ونجح في صنع الهدف الثاني لـ"الريدز" في الدقيقة 55، إذ أرسل تمريرة متقنة لزميله ألكسيس ماك اليستير الذي وضع الكرة في الشباك، وسجل الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 68، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

صلاح يراوغ مدافع برينتفورد

وبات صلاح أكثر اللاعبين الذين ساهموا في هز الشباك ضمن مسابقة البريميرليج هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 15 هدفاً وقدم 9 تمريرات حاسمة.

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ماذا يعني احتفال صلاح بإخراج لسانه؟

أثار احتفال محمد صلاح بهدفه الأول عقب عودته من الإصابة، العديد من علامات الاستفهام والكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

احتفال صلاح

وجاءت التعليقات التي تحمل تكهنات المتابعين لتوضيح أن صلاح يُخرج لسانه لمنتقديه، بعد الفترة العصيبة التي مر بها مؤخرًا، وتعرض خلالها لشتى أنواع الانتقاد من عدد من الجماهير والمحيطين به.

فيما رأى آخرون أن المقصود هو إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك الاسبق، والإعلامي الرياضي الحالي، والذي أثار موجة من النقد ضد صلاح خلال الفترة الماضية.

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تفاصيل أزمة إبراهيم سعيد ومحمد صلاح

وشنّ إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجومًا ناريًا على النجم محمد صلاح، كابتن منتخبنا الوطني، وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أن قائد الفراعنة يشن حملة ضده.

صلاح وإبراهيم سعيد 

وقال إبراهيم سعيد، عبر برنامجه المذاع على شاشة قناة "النهار": "محمد صلاح بيلعب معايا لعبة، وأنا بحب المباريات، ودي لعبتي، وفي مواقف كتير بتأكد إنه شاغل دماغه بيا، وهو لو حطني في دماغه؛ ممكن ده يبعده شوية".

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رسائل إبراهيم لـ محمد صلاح

وجّه إبراهيم سعيد، رسالة إلى محمد صلاح، قائلًا: "الرزق ده بتاع ربنا، الحاجات اللي بتحصل دي عيب، واللي بتعمله؛ بيوصلني، لما اتكلمت عليك؛ اتكلمت في مواقف مع منتخب مصر، ما اتكلمتش على محمد صلاح لاعب ليفربول".

إبراهيم سعيد 

وأضاف إبراهيم سعيد: "الأساليب اللي بتحصل معايا مش كورة، بس مش مشكلة، أنا معاك، وحاول مرة تانية وتالتة ورابعة، وممكن تكسب وممكن تخسر، بس أنا بحب أتعامل في الحاجات دي بطريقة".

صلاح بقميص المنتخب 

وتابع إبراهيم سعيد: "نفسي أشوف محمد صلاح بتاع زمان، المتواضع، اللي كان بيبقى ماسك المصحف في إيده، وسيبك من الكتب والحاجات اللي بتنزلها دي، مابتأكلش عيش، عايز أشوف محمد صلاح اللي بيقدر كل الناس".

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إبراهيم سعيد يعاود الهجوم على صلاح

كرّر إبراهيم سعيد، هجومه على محمد صلاح منتقدًا الأداء الذي قدمه مع منتخب مصر، وقال: "بكرر، صلاح حاططني في دماغه، رغم إني كابتنه في المنتخب، وكان بيتفرج عليا وأنا بلعب مع الأهلي والمنتخب، مع كامل احترامي له، مهما كان اسمه، أنا إبراهيم سعيد".

إبراهيم سعيد يعاود الهجوم 

واختتم حديثه: "غياب صلاح عن المشاركة مع ليفربول في المباريات الماضية؛ خوفا من اهتزاز صورته، وللحفاظ عليه جماهيريًا وتسويقيًا".

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هل تعرّض صلاح لمؤمرة ولهذا يخرج لسانه؟

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن مفاجأة، تشمل تورط مسئولين في مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد اللاعب محمد صلاح، قائد المنتخب.

صلاح

وقال هاني حتحوت، في تصريحات تليفزيونية: “محمد صلاح اكتشف تورط بعض المسئولين في اتحاد الكرة في مخطط عبارة عن عملية تحريض للهجوم عليه، حيث أشار إلى أن هناك مسئولين من اتحاد كرة القدم يستخدمون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض ضده”.

إصابة صلاح 

وأضاف، أنه اكتشف أن هؤلاء يقومون بعمل حملة قوية لإثارة الجمهور ضده، وبالتالي الهجوم عليه على هامش بطولة أمم أفريقيا، مؤكدا أن ذلك كان من أسباب تمسك محمد صلاح بمغادرة معسكر المنتخب من ساحل العاج عقب إصابته أمام غانا.

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