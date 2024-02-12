وسط غياب سداسي الفريق.. تفاصيل أصعب 15 يوما على الأهلي.. وهذا هو الحارس الأساسي

بعد فترة توقف طويلة، استمرت قرابة الشهر، بسبب ارتباط لاعبيه بالمشاركة رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023، يطل النادي الأهلي على جمهوره من جديد، بسبب ارتباطه بخوض عدد من المبارايات الرسمية، حيث يستعد نادي القرن لخوض 5 مباريات قوية ومرتقبة، بدءًا من مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

مباريات الأهلي في فبراير بعد فترة التوقف

يترقب مشجعو نادي القرن، مباراة المارد الاحمر الأولى بعد انتهاء فترة التوقف، وفي أول «طلة» لزعيم القارة الأفريقية، سيحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على شباب بلوزداد، في المبارة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، يوم 16 فبراير الجاري.

الاهلي وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب «5 جويليه» بالجزائر العاصمة.

الاهلي و طلائع الجيش

الأهلي يطالب بتأجيل مباراة طلائع الجيش

بعد 3 أيام بالضبط، يستهل المارد حملته في الدوري المصري يوم 19 من نفس الشهر أمام طلائع الجيش، وهي المباراة التي يسعى الأهلي إلى تأجيلها، نظرًا لضغط المباريات، خاصة أن الـ3 أيام يتخللها العودة من الجزائر إلى القاهرة، وهو ما لا يسمح للفريق بالراحة أو آداء مران قبل المباراة.

الأهلي وميدياما الغاني

يأتي مطلب الأهلي بتأجيل المباراة، بسبب طيرانه لمدينة أكرا الغانية لمواجهة ميدياما يوم الجمعة 23 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

مباراة مثيرة في الدوري

عقب مباراة ميدياما في أكرا، يعود الأهلي للدوري مرة أخرى، لأداء مباراة نارية أمام نادي بيراميدز يوم 27 فبراير، وهي المباراة الأقوى للفريق الأحمر خلال شهر فبراير الجاري.

قبل أن يختتم الأحمر مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، يوم 2 مارس المقبل.

الجارحي رئيسا لبعثة الأهلي في الجزائر

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر، يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها يوم الجمعة المقبل 16 فبراير الجاري، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

محمد الجارحي

وحرص الجارحي، على التنسيق الكامل مع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.

الأهلي يواصل استعداده.. وشوبير الحارس الأساسي

واصل فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏

شوبير

واكتفى اللاعبون بأداء فقرات بدنية مكثفة في الجيم، في إطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع بالشكل المناسب ‏للمباراة، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب الحراس فقرات متنوعة لحراس المرمى على ملعب مختار التتش، خاصة مصطفى شوبير الذي سيتولى حراسة مرمى الأهلي.

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد بدوري أبطال إفريقيا

تأكد بشكل نهائي غياب 6 لاعبين عن مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري، بسبب الإصابة، حيث خرج السداسي محمد الشناوي وأحمد عبد القادر ومحمود متولي ومحمد الضاوي كريستو ووسام أبو علي وخالد عبد الفتاح من قائمة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بصورة نهائية.

كريستو

وتعرض محمد الضاوي كريستو للإصابة بشد في العضلة الخلفية ويخضع للأشعة اليوم لتحديد حجم الإصابة، ولن يلحق بمباراة شباب بلوزداد لينضم الى قائمة المصابين.

محمد الشناوي

ويغيب محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 شهور بعدما خضع لعملية في الكتف بعد الاصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في بطولة أفريقيا.

احمد عبد القادر

كما يغيب أحمد عبدالقادر ومحمود متولي لعدم تعافيهما من الإصابات العضلية التي تعرضا لها منذ فترة طويلة، كما خرج المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من حسابات مارسيل كولر في مباراة شباب بلوزداد بعد الإصابة التي لها في العضلة الخفية في التدريبات.

وسام أبو علي

وتأكد غياب خالد عبدالفتاح مدافع الفريق، بعدما تعرض للإصابة بجزع في أربطة القدم خلال المباراة الودية أمام سموحة الاسبوع الماضي، وتأكد غيابه لفترة تصل إلى 3 أسابيع.