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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بلاش فراخ الفترة دي| لماذا ناشد اتحاد منتجي الدواجن المواطنين بالحد من الشراء هذه الأيام؟

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن، ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، بصورة غير مبررة، وهو ما تسبب في قلق المواطنين، خاصة أن هذا الارتفاع يأتي قبل شهر واحد من استقبال شهر رمضان المبارك،  حيث تتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.

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الوزراء يوافق على تحديد سعر الدواجن

أكد محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الزيادة التي حدثت في أسعار الدواجن كانت متوقعة منذ 20 يومًا، وذلك بالتزامن مع زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والذرة والصويا.

أعلاف

ولفت صالح، إلى أن مجلس الوزراء وافق على مقترح خاص بشأن تحديد تكلفة سعر كيلو الفراخ أسبوعيًا، وذلك بناء على أسعار المدخلات المشاركة في الصناعة.

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هل تنخفض أسعار الدواجن ؟

وتوقع محمد صالح، أن تتراجع أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، نتيجة الانخفاض الملحوظ في سعر الدولار بالسوق السوداء.

فراخ بيضاء

وناشد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، المواطنين بالحد من شراء الفراخ واللحوم خلال الأسبوع الجاري، حتى يتم تخفيض الأسعار عند التجار.

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سعر الفراخ اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم، 85 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح  بين 90 و95 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 105 ليصل إلى المواطن بنحو 115 جنيها.

واستقر سعر الدواجن البلدي الحر عند سعر 120 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  75 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر البانيه اليوم بين 200 و 210 جنيهات للكيلو الواحد - حسب المنطقة - وكيلو الأوراك يتراوح سعره ما بين 90 و 100 جنيه.

أجزاء فراخ

وتراوح سعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 90 و 100 جنيه، والأجنحة يتراوح سعرها ما بين 45 و 60 جنيها، بينما تراوح سعر البط الفرنساوي ما بين 60 إلى 75 جنيها، والبط المولار يتراوح سعر الكيلو منه ما بين 65 إلى 75 جنيها، بينما يصل سعر البط المسكوفي إلى 105 جنيهات للكيلو.

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سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض 125 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، وفي الأسواق يتراوح سعر البيض الأبيض بين 145 و 150 جنيهًا للطبق.

بيض ابيض وأحمر

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر 135 جنيهًا، في المجمعات الاستهلاكية، بينما يتراوح سعره في الأسواق بين 145 و 155 جنيهًا.

بيض بلدي

وسجّل سعر البيض البلدي 140 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 150 و 165 جنيهًا.

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بلاش فراخ الفترة دي| لماذا ناشد اتحاد منتجي الدواجن المواطنين بالحد من الشراء هذه الأيام؟

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