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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

المنقذ يستعد للمهمة| من هو حارس مرمى الأهلي الجديد؟.. وموعد ظهوره مع الفريق

صدى البلد

عقب إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر بخلع في الكتف، أثناء مشاركته مع الفراعنة في كأس أمم إفريقيا، وتأكد غيابه لفترة تتجاوز الـ4 أشهر، أصبحت حراسة مرمى نادي القرن في خطر، في ظل تعثر المفاوضات مع حارس مرمى سيراميكا كليوباترا لاستعارته مدة 6 أشهر، ونفس الأمر مع علي لطفي حارس مرمى نادي زد، والتراجع عن ضم أبو جبل حارس البنك الأهلي، ليجد الأهلي ضالته في حارس الداخلية.

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التعاقد مع حارس مرمى الداخلية 

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، عن تعاقد النادي مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة ونية الشراء.

حارس الأهلي محمود الزنفلي 

وقام مدير التعاقدات بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بإتمام التعاقد مع الحارس الجديد، حيث اتفق الأهلي مع نظيره نادي الداخلية على ضم محمود الزنفلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، بنية الشراء، مقابل 5 ملايين جنيه، وتم الإعلان عن التعاقد بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بين الجانبين.

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من هو محمود الزنفلي حارس الأهلي الجديد

حارس الأهلي الجديد، محمود الزنفلي، صاحب الـ31 عامًا، سبق له اللعب مع 8 أندية داخل مصر، وتبلغ قيمة الزنفلي، 100 ألف يورو، وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في إحصائيات كرة القدم.

حارس الأهلي الجديد

- بدأ الزنفلي مسيرته الكروية مع نادي وادي دجلة في موسم 2013-2014، وفي نفس الموسم انتقل إلى نادي المنيا، الذي كان حينها يلعب في الدوري الممتاز.

- في موسم 2014-2015 رحل محمود الزنفلي من المنيا إلى طلائع الجيش، ومن بعدها انتقل في موسم 2016-2017 لنادي أسوان في صفقة انتقال حر.

الزنفلي في البنك الأهلي 

- ظل محمود الزنفلي مع أسوان حتى موسم 2017-2018، قبل أن ينتقل إلى نادي رجاء مطروح ويلعب معه حتى موسم 2018-2019 ثم يرحل لصفوف الاتحاد السكندري.

الزنفلي

- لعب محمود الزنفلي مع الاتحاد السكندري حتى ديسمبر 2020، ومن بعدها انتقل الى البنك الأهلي، الذي استمر معه حتى أغسطس 2023، ورحل بعدها إلى الداخلية، في صفقة انتقال حر.

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منقذ أندية الدوري

يبدو أن محمود الزنفلي اعتاد لعب دور «المنقذ»، إذ أنه بعد الانتقال إلى الداخلية، قام البنك الأهلي بالتعاقد معه من جديد، بعد إعلان رحيل محمد أبو جبل إلى الأهلي، لتعويض غياب محمد الشناوي، أولًا.

المنقذ محمود الزنفلي 

وبعد تراجع الأهلي عن التعاقد مع محمد أبو جبل، عاد الزنفلي من جديد إلى الداخلية، ثم أخيرًا، أعلن الأهلي ضمه لنفس الحارس، كتعويض لغياب محمد الشناوي، ليكون منقذا لأزمة حراسة المرمى في الأهلي.

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موعد الظهور الأول لحارس الأهلي

يظهر غد الاثنين، محمود الزنفلي حارس مرمى الأهلي الجديد، داخل ملعب التتش بالجزيرة بعد إعلان التعاقد معه.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

المنقذ يستعد للمهمة حارس مرمى الأهلي الجديد محمد الشناوي حراسة مرمى نادي القرن محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية علي لطفي

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