محاولات دامت 13 عاما| عبد الله السعيد لاعبا في صفوف الزمالك.. وهذه الأزمات في انتظاره

انتهت القصة رسمياً.. وأصبح عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز لاعباً فى صفوف نادى الزمالك بداية من شهر يناير الحالي، حيث أنهى اللاعب كل شيء مع نادى بيراميدز، ووصل الى مقر الزمالك وقام بالتوقيع على عقود الانضمام الى نادى الزمالك.

قيمة صفقة عبدالله السعيد

انتقل اللاعب الى صفوف الزمالك ومعه زميله سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك الاسبق، ولاعب بيراميدز الحالى، بقيمة 21 مليون جنيه.

السعيد يوقع عقده مع الزمالك

صفقة عبد الله السعيد ستكون بمقابل مالى 15 مليون جنيه، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المالية، وذلك للضغط من أجل خطوة ارتداء القميص الأبيض في يناير، وتعتبر قيمة الصفقة كبيرة، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم مع بيراميدز.

السعيد في نادي الزمالك

بينما سيف فاروق جعفر بقيمة 6 مليون جنيه.

محاولات الزمالك لضم السعيد

حاول الزمالك ضم عبد الله السعيد عندما كان لاعبا في الاسماعيلي عام 2011، لكنه رفض وفضل الانتقال إلى الأهلي.

السعيد في الزمالك

وحاول مرة أخرى في 2018 التعاقد مع اللاعب عندما كان لاعبا في الاهلي، وأصبح من حقه التوقيع، لكنه لم يكمل اتفاقه ومدد تعاقده مع القلعة الحمراء.

السعيد بين حسين لبيب وأحمد سليمان

والمرة الثالثة استطاع الزمالك ضم اللاعب، بعدما اتخذ قراره بالتنازل عن مستحقاته، بحثا عن البطولات الغائبة عن اللاعب منذ انتقاله إلى بيراميدز.

أرقام عبد الله السعيد مع 5 أندية

لعب عبدالله السعيد، صاحب الـ38 عامًا لـ5 أندية خلال مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة

السعيد في الاسماعيلي

- بدأ عبد الله السعيد مشواره الكروي مع النادي الإسماعيلي؛ إذ لعب 152 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 35 هدفًا، وقدم 18 تمريرة حاسمة.

السعيد في الأهلي

- انتقل السعيد إلى الأهلي في صفقة قوية للمارد الأحمر قبل بداية موسم 2011-2012، وخاض رفقة الفريق الأحمر 227 مباراة نجح خلالها في تسجيل 67 هدفًا وصناعة 54.

السعيد في كووبيون بالوسيورا القبرصي

- خرج السعيد على سبيل الإعارة إلى نادي كووبيون بالوسيورا القبرصي عقب تجديد تعاقده مع الأهلي، ليصنع هدفين في 7 مباريات.

السعيد في أهلي جدة

- انضم اللاعب إلى أهلي جدة السعودي، وخاض 14 مباراة نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، ليعود في عام 2018 إلى الدوري المصري.

السعيد في بيراميدز

- لعب السعيد مع بيراميدز، إذ خاض 184 مباراة مع الفريق السماوي، تمكن خلالها من تسجيل 47 هدفًا وصناعة 44، ليصبح السعيد عضوًا داخل نادي المائة.

بطولات عبد الله السعيد

حقق لاعب الأهلي الأسبق، لقب الدوري المصري 4 مرات، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي والسوبر المصري مرتين لكل بطولة، وفاز بكأس مصر مرة، كما حقق بطولة الكونفدرالية الإفريقية مرة وحيدة أيضا.

وحصل عبد الله السعيد على لقب هداف الدوري المصري موسم 2019-2020.

أزمات تنتظر السعيد مع الزمالك

رغم توقيع السعيد للزمالك، إلا أن النادي سيواجه صعوبة بالغة، حيث يملك نادي الزمالك العديد من الحلول في مركز 10 مثل محمود عبد الرزاق شيكابالا صاحب الـ37 عاماً، وكذلك تواجد يوسف أوباما في نفس المركز صاحب البصمات الجيدة منذ بداية الموسم، إضافة إلى ضم أحمد حمدي من مونتريال الكندي.

أحمد حمدي

جاءت مشاركة عبد الله السعيد مع فريق بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، لتمنعه من خطوة المشاركة مع الزمالك في الكونفيدرالية خلال النسخة الحالية، التي يطمح خلالها الفارس الأبيض للعودة إلى منصات التتويج الأفريقية.

الأزمة الثالثة تكمن في تحركات إدارة النادي الأهلي، من أجل خطوة بحث امكانية تحصيل قيمة غرامة الـ2 مليون دولار المفروضة ضد عبد الله السعيد، قيمة الشرط الجزائي بعد عودته إلى بيراميدز في يناير 2019 عقب فسخ عقده مع فريق أهلي جدة السعودي.