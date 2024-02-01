عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

محاولات دامت 13 عاما| عبد الله السعيد لاعبا في صفوف الزمالك.. وهذه الأزمات في انتظاره

صدى البلد

انتهت القصة رسمياً.. وأصبح عبد الله السعيد لاعب نادى بيراميدز لاعباً فى صفوف نادى الزمالك بداية من شهر يناير الحالي، حيث أنهى اللاعب كل شيء مع نادى بيراميدز، ووصل الى مقر الزمالك وقام بالتوقيع على عقود الانضمام الى نادى الزمالك.

txt

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

txt

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

قيمة صفقة عبدالله السعيد

انتقل اللاعب الى صفوف الزمالك ومعه زميله سيف فاروق جعفر لاعب الزمالك الاسبق، ولاعب بيراميدز الحالى، بقيمة 21 مليون جنيه.

السعيد يوقع عقده مع الزمالك

صفقة عبد الله السعيد ستكون بمقابل مالى 15 مليون جنيه، بخلاف تنازل اللاعب عن مستحقاته المالية، وذلك للضغط من أجل خطوة ارتداء القميص الأبيض في يناير، وتعتبر قيمة الصفقة كبيرة، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم مع بيراميدز.

السعيد في نادي الزمالك

بينما سيف فاروق جعفر بقيمة 6 مليون جنيه.

txt

عودة كيروش| اتجاه لإقالة فيتوريا.. ووزير الرياضة يُرحّب بعودة مدرب المنتخب السابق

txt

هدد بالرحيل| الأهلي يتراجع عن ضم أبوجبل بسبب الشناوي.. وعلي لطفي البديل

محاولات الزمالك لضم السعيد

حاول الزمالك ضم عبد الله السعيد عندما كان لاعبا في الاسماعيلي عام 2011، لكنه رفض وفضل الانتقال إلى الأهلي.

السعيد في الزمالك

وحاول مرة أخرى في 2018 التعاقد مع اللاعب عندما كان لاعبا في الاهلي، وأصبح من حقه التوقيع، لكنه لم يكمل اتفاقه ومدد تعاقده مع القلعة الحمراء.

السعيد بين حسين لبيب وأحمد سليمان

والمرة الثالثة استطاع الزمالك ضم اللاعب، بعدما اتخذ قراره بالتنازل عن مستحقاته، بحثا عن البطولات الغائبة عن اللاعب منذ انتقاله إلى بيراميدز.

txt

إصابة العضلات تستغرق وقتا|هل يساهم كلوب في تجديد عقود ثلاثي ليفربول؟..وموقف صلاح

txt

هل تعافى؟.. محمد صلاح يدخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي بعد وداع الفراعنة لأمم إفريقيا

أرقام عبد الله السعيد مع 5 أندية

لعب عبدالله السعيد، صاحب الـ38 عامًا لـ5 أندية خلال مسيرته الطويلة مع الساحرة المستديرة

السعيد في الاسماعيلي 

- بدأ عبد الله السعيد مشواره الكروي مع النادي الإسماعيلي؛ إذ لعب 152 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 35 هدفًا، وقدم 18 تمريرة حاسمة.

السعيد في الأهلي 

- انتقل السعيد إلى الأهلي في صفقة قوية للمارد الأحمر قبل بداية موسم 2011-2012، وخاض رفقة الفريق الأحمر 227 مباراة نجح خلالها في تسجيل 67 هدفًا وصناعة 54.

السعيد في كووبيون بالوسيورا القبرصي

- خرج السعيد على سبيل الإعارة إلى نادي كووبيون بالوسيورا القبرصي عقب تجديد تعاقده مع الأهلي، ليصنع هدفين في 7 مباريات.

السعيد في أهلي جدة 

- انضم اللاعب إلى أهلي جدة السعودي، وخاض 14 مباراة نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، ليعود في عام 2018 إلى الدوري المصري.

السعيد في بيراميدز 

- لعب السعيد مع بيراميدز، إذ خاض 184 مباراة مع الفريق السماوي، تمكن خلالها من تسجيل 47 هدفًا وصناعة 44، ليصبح السعيد عضوًا داخل نادي المائة.

txt

خناقة مع الرقابة| المشاهد المحذوفة من فيلم منى زكي.. ولماذا رفض المنتجين رحلة 404؟

txt

هل فعلها العوضي مع وحش الكون|ياسمين عبدالعزيز توضح حقيقة تعرضها للخيانة.. وعلاقة ريهام حجاج بالطلاق

بطولات عبد الله السعيد

حقق لاعب الأهلي الأسبق، لقب الدوري المصري 4 مرات، ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي والسوبر المصري مرتين لكل بطولة، وفاز بكأس مصر مرة، كما حقق بطولة الكونفدرالية الإفريقية مرة وحيدة أيضا.

وحصل عبد الله السعيد على لقب هداف الدوري المصري موسم 2019-2020.

txt

أخطاء بالجملة سبب الوداع| جنوب أفريقيا تطيح بالمغرب.. والبطولة بدون فرق عربية

txt

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

أزمات تنتظر السعيد مع الزمالك

رغم توقيع السعيد للزمالك، إلا أن النادي سيواجه صعوبة بالغة، حيث يملك نادي الزمالك العديد من الحلول في مركز 10 مثل محمود عبد الرزاق شيكابالا صاحب الـ37 عاماً، وكذلك تواجد يوسف أوباما في نفس المركز صاحب البصمات الجيدة منذ بداية الموسم، إضافة إلى ضم أحمد حمدي من مونتريال الكندي.

أحمد حمدي

جاءت مشاركة عبد الله السعيد مع فريق بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، لتمنعه من خطوة المشاركة مع الزمالك في الكونفيدرالية خلال النسخة الحالية، التي يطمح خلالها الفارس الأبيض للعودة إلى منصات التتويج الأفريقية.

الأزمة الثالثة تكمن في تحركات إدارة النادي الأهلي، من أجل خطوة بحث امكانية تحصيل قيمة غرامة الـ2 مليون دولار المفروضة ضد عبد الله السعيد، قيمة الشرط الجزائي بعد عودته إلى بيراميدز في يناير 2019 عقب فسخ عقده مع فريق أهلي جدة السعودي.

محاولات دامت 13 عاما عبد الله السعيد السعيد لاعبا في صفوف الزمالك الأزمات في انتظاره لاعب نادى بيراميدز صفقة عبدالله السعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

أصحاب المعاشات يستعدون لصرف معاش فبراير اليوم

مع تحذيرات الأرصاد .. الداخلية تحذر من القيادة على هذه الطرق

ترشيحاتنا

سوق رونجي.. القبض على فلاحي فرنسا لهذا السبب

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

أخبار التعليم.. فرصة أخيرة لتقديم التماس على نتيجة الترم الأول بكلية التربية للطفولة بالقاهرة.. جامعة الجلالة تعلن إتاحة برامج بالهندسة للمتقدمين بالفصل الدراسي الثاني |تفاصيل

16474.. الصحة تدشن خطا ساخنا لتوفير الخدمات الطبية الطارئة لمصابي الذبحة الصدرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة.. ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن إطلالتها المثيرة للجدل

80 جنيها زيادة.. محاولة السيطرة على جنون اللحوم قبل رمضان.. الأسعار الجديدة

محاولات دامت 13 عاما| عبد الله السعيد لاعبا في صفوف الزمالك.. وهذه الأزمات في انتظاره

حير العلماء|حل لغز دفن الإسكندر الأكبر.. مقبرته والرفات موجودة في هذا المكان

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ