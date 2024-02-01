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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

صدى البلد

أثارت خطوة إعلان النادي الأهلي عن التعاقد مع حارس المرمى محمد أبو جبل قبل لقاء منتخب مصر والكونغو الديمقراطية بساعات، والتراجع عنها قبل مرور 24 ساعة، العديد من علامات الاستفهام، سواء في الوسط الرياضي أو الجماهيري.

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علي لطفي في الأهلي خلال ساعات

اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي، من حسم صفقة التعاقد مع علي لطفي حارس مرمي نادي زد إف سي، قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد خلال الفترة الحالية من الميركاتو الشتوي.

الحارس علي لطفي 

ويأتي قرار الأهلي بخصوص عودة علي لطفي، لتدعيم عرين القلعة الحمراء بعد إصابة الحارس الدولي محمد الشناوي، وتأكد غيابه لمدة لاتقل عن 3 أشهر.

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كولر صرف النظر عن أبو جبل

كشف مصدر بالنادي الأهلي، عن دخول نادي القرن في مفاوضات مع زد، والحارس أبدى موافقته على الانتقال إلى القلعة الحمراء، وتحمسه الشديد من أجل العودة من جديد للفريق الأحمر.

كولر

وأضاف المصدر، أن كولر صرف النظر عن فكرة التعاقد مع أبو جبل، بعد المستوى غير الجيد الذي ظهر به اللاعب، رغم عدم حماسه لضم علي لطفي، مع منح الثقة للحارس مصطفى شوبير.

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عوامل تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل

يواجه النادي الأهلي خسائر محتملة عقب التعاقد مع الحارس علي لطفي في الميركاتو الشتوي الحالي، والت اجع عن صفقة أبو جبل، بعضها فني والآخر جماهيريا.

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التخبط في إدارة المفاوضات مع أبو جبل

كان النادي الأهلي قد أنهى كافة الإجراءات اللازمة بشأن التعاقد مع “محمد أبو جبل” حارس مرمى نادي البنك الأهلي، إلا أنه بعد إرسال عقود التعاقد إلكترونيا للاعب في كوت ديفوار وتوقيعها بالفعل، تراجع مسؤولو الفريق عن هذه الصفقة، بعد أنباء وجود خلافات عديدة بين بعض اللاعبين وأبو جبل في مقدمتهم محمد الشناوي ومحمود عبد المنعم كهربا.

أبو جبل

وتسبب موقف الأهلي في انتشار الاقاويل من جماهير الأهلي بعدم قدرة الأهلي على إدارة المشهد، بالإعلان عن الصفقة قبل ساعات من مباراة المنتخب المهمة مع الكونغو الديمقراطية، ثم التراجع عن الصفقة بسبب آراء اللاعبين، رغم المعروف عن الأهلي كونه سيد قراره.

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تحفظ مارسيل كولر على عودة علي لطفي ومنح الأفضلية إلى بسام

تحرك مسؤول القلعة الحمراء، للحصول على خدمات محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا، لكن المفاوضات توقفت بسبب طلب الإدارة الحصول على خدمات مصطفى شوبير كصفقة تبادلية، وهو ما رفضه الأهلي نهائيا.

علي لطفي

ويتحفظ السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي على فكرة التعاقد مع علي لطفي في الشتاء الحالي، حيث يرى أن مصطفى شوبير له الأفضلية في حماية عرين القلعة الحمراء حال عودته لذا قد يحدث أزمة في هذا الصدد، وهو ما فسره البعض بأنه قمة التخبط، في ظل الحصول على خدمات حارسا اساسيا في فريقه للجلوس على مقاعد البدلاء في الأهلي.

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تدخل الشناوي في إدارة المشهد

رفعت جماهير الأهلي شعار الأهلي فوق الجميع، في وجه الادارة، عقب ظهور محمد الشناوي بشكل غير لائق وكأنه متحكم في القرارات، حيث تشير التقارير الصحفية إلى أن محمد الشناوي لعب دورًا هامًا في تراجع القلعة الحمراء عن صفقة التعاقد مع الدولي محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي في الفترة المقبلة.

الشناوي

وانتقدت بعض الجماهير الحمراء هذا الأمر، خاصًة أن النادي الأهلي لا يُدار بمثل هذه الأمور مثلما تشير التقارير الصحفية، وما يحدث في النادي ضد شعار الأهلي فوق الجميع الذي ترسخ في عقيدة ووجدان الأهلاوية منذ نشأة النادي، وكتبت الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ارحمونا.. سمعة النادي يا جماعة".

سمعة النادي يا جماعة النادي الأهلي صفقة أبو جبل التعاقد مع علي لطفي لقاء مصر والكونغو مارسيل كولر محمد الشناوي

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