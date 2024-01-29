انتظروا العواصف.. أمطار غزيرة ومنخفض جوي ورفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، قبل المنخفض الجوي المتوقع أن يضرب البلاد، اليوم بكتلة هوائية باردة رطبة؛ يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة بمختلف المناطق.

انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار غزيرة

وكشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث إن هناك انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة هذا الأسبوع، يصل لحد الصقيع في بعض المناطق.

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وسرعات عالية للرياح تصل لحد العواصف في بعض المناطق.

منخفض جوي يضرب البلاد

وأعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 24 ساعة القادمة.

وقالت “غانم” خلال تصريحات تليفزيونية، إن اليوم الإثنين، تتأثر البلاد بتعمق المنخفض الجوي، وبالتالي زيادة كميات الأمطار، التي من المتوقع استمرارها حتى نهاية الأسبوع، لافتة إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون متوسطة وقد تغزر أحيانًا.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يسود طقس شتوي مائل للبرودة خلال فترة النهار على أغلب مناطق الجمهورية، ومائل للدفء على المناطق الجنوبية للبلاد، أما خلال فترة الليل تسود أجواء شديدة البرودة في معظم محافظات الجمهورية، التي تصل أحيانًا لحد الصقيع في بعض المناطق في سيناء والوادي الجديد.

تأثير المنخفض الجوي على البلاد

تتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط؛ يؤثر بكتلة هوائية باردة رطبة؛ يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا يؤدي إلى:

- أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى

- نشاط للرياح يعمل على إحساس أكثر ببرودة الطقس

- اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

توصيات ونصائح الارصاد للوقاية من الصقيع

ارتداء الملابس الثقيلة لمواجهة البرودة الشديدة.

تجنُّب التعرض المباشر للهواء البارد.

توخي الحذر أثناء القيادة.

تغطية المحاصيل الزراعية بالمظلات أو الأغطية البلاستيكية.

استخدام وسائل التدفئة المناسبة في المنازل والأماكن العامة.

ارتداء الملابس الثقيلة لمواجهة البرودة الشديدة.

تجنُّب التعرض المباشر للهواء البارد.