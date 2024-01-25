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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بدأ التأهيل بالفعل| رسائل نارية من صلاح ووكيله.. لماذا اعتذر كلوب للشعب المصري؟

صدى البلد

رغم الضجة والتشكيك في كونه مصابا من الأساس، بدأ كابتن منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، برنامجه التأهيلي في ناديه الإنجليزي، بهدف العودة السريعة للملاعب، واللحاق بمنتخب الفراعنة حال تخطيه دور الـ16 ومواصلة طريقه في كأس الأمم الأفريقية، وبعث صلاح برسالة للمشككين من ليفربول.

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ماذا قال محمد صلاح للمشككين في إصابته وهروبه؟

أكد محمد صلاح كابتن منتخب مصر، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا، أنه سيفعل أي شيء من أجل العودة في أسرع وقت للمشاركة مع منتخب مصر.

وكتب صلاح عبر "X": "بدأت امبارح برنامج العلاج والتأهيل، وهاعمل كل حاجة ممكنة عشان اكون جاهز في اقرب وقت، وارجع للمنتخب زي ما كان متفق عليه من البداية، وبرضة بحبها وبحب ناسها، حاولوا أكتر (وضع رمز تعبيري يشير إلى الاستفزاز)".

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كلوب: هدف ليفربول ومنتخب مصر واحد

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن هدف الريدز هو نفس هدف منتخب مصر، هو إعادة محمد صلاح بأفضل طريقة بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مواجهة غانا، فى كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة حاليا فى كوت ديفوار.

كلوب وصلاح

وتحدث كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة نوريتش سيتي، فى كأس إنجلترا، قائلا: "أعتقد أن أغلب الناس في مصر يفهمون الوضع، لأن ليفربول لديه نفس الهدف مع مصر، وهو إعادة محمد صلاح بأفضل طريقة".

صلاح في ليفربول

وأضاف: "هذا هو الحال دومًا عندما يتعرض لاعب ما للإصابة، حيث نسعى لإعادته لكامل اللياقة بأقرب وقت، الآن هناك بطولة أمم أفريقيا ونعمل لتلقي محمد صلاح العلاج".

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مدرب الريدز يعتذر للجماهير المصرية

استكمل المدرب الألماني: "مايقوله الناس شيء وماهو صحيح ومناسب شيء آخر أحيانا، لقد اتفق جميع الأطراف ليفربول ومصر، بأن يعود للتأهيل هنا في ليفربول وهذا مانفعله الآن ونحن لدينا موسم كامل بعد؛ لذا نريده جاهزًا، لكن إذا كان جاهزًا قبل ذلك ومصر مستمرة بالبطولة فسيعود لهم بكل تأكيد وهذا واضح إنه أمر مناسب للجميع".

كلوب يعتذر للجماهير المصرية 

وعن وضع منتخب مصر في مأزق بسبب الإفصاح المبكر عن عودة، محمد صلاح، قال: "أنا آسف، لم يكن الأمر مقصودًا، لم أكن متأكدًا من الوضع في تلك اللحظة".

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وكيل صلاح: أيقونة عالمية أكبر من السقوط

وقال رامي عباس في تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس": "نفس الأفراد والمؤثرين الذين يصابون بالضعف في الركبتين عندما يصادفون محمد شخصيًا ويتوسلون من أجل المتابعة أو التقاط صور شخصية، حاولوا الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزام محمد تجاه بلده، لقد فعلوا ذلك بحثًا عن الشهرة والنقرات والإعجابات".

محمد صلاح ووكيله

وتابع: "أريد أن أشكر أولئك الذين فعلوا هذا الشيء المشرف وأشاروا إلى مدى سخافة ورخيصة ذلك، أخذت أسماء في كلتا الحالتين".

عباس وصلاح

وأكد: "والأهم من ذلك، إلى الغالبية العظمى منكم، الذين يدعمون محمد، رسالتي إليكم هي ألا تقلقوا، لأن أيقونتكم العالمية، تلك التي ساعدتم في إنشائها، أكبر من أن تسقطها وسائل التواصل الاجتماعي، لن يغير أي مؤثر فرط التنفس أو ظهور رغوة في الفم ذلك".

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فيفا يصدم نادي ليفربول

تشير لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى أن محمد صلاح لا يمكنه المشاركة مع ناديه، في أثناء خوض منتخب مصر منافسات الأمم الإفريقية، دون الحصول على موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاء نص المادة الخامسة بـ"محلق انضمام اللاعبين للمنتخبات الوطنية"، كالآتي: "اللاعب الذي تم استدعاؤه من قبل اتحاده لأحد الفرق الممثلة له، ما لم يتفق الاتحاد المعني على خلاف ذلك، لا يحق له اللعب للنادي الذي تم تسجيله فيه خلال الفترة التي تم إطلاق سراحه فيها أو كان ينبغي له ذلك، وقد لا يتم إطلاق سراحه وفقاً لأحكام هذا الملحق، إضافة إلى فترة إضافية مدتها 5 أيام".

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موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يواجه منتخب مصر، في العاشرة من مساء يوم الأحد المُقبل، بتوقيت القاهرة، صاحب المركز الثاني بالمجموعة السادسة "الكونغو الديمقراطية"، الذي حل ثانيا خلف المغرب المتصدر.

استعداد منتخب مصر

وصعد منتخب مصر إلى دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، كثاني المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعد التعادل في 3 مباريات أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي بنفس النتيجة 2-2.

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