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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إهانة كبيرة ولعب شوارع| ماذا قال نجم منتخب الفراعنة عن أزمة صلاح.. وبماذا وصف اتحاد الكرة؟

صدى البلد

أطلق صخرة دفاع الأهلي ومنتخب مصر السابق، وائل جمعة، العنان، لتصريحاته النارية؛ عقب إعلان اتحاد كرة القدم المصري سفر محمد صلاح إلى إنجلترا، من أجل تلقي العلاج، بعد إصابته أمام غانا، حيث من المقرر سفره إلى إنجلترا عقب مباراة مصر ضد كاب فيردي في كأس الأمم الإفريقية.

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إهانة كبيرة لمنتخب مصر

شن وائل جمعة نجم منتخب مصر والأهلي السابق، هجوما قويا على اتحاد كرة القدم والمسؤولين في منتخب مصر، بعد أزمة إصابة محمد صلاح.

وائل جمعة

وقال وائل جمعة عبر قناة بي إن سبورتس: "ما حدث بشأن إصابة صلاح إهانة كبيرة لمنتخب مصر وتاريخه في قارة إفريقيا".

محمد صلاح

وأضاف: "ما حدث من البداية للنهاية خطأ كبير جدا، وكل شخص شارك فيه تسبب في هذه الإهانة".

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الصخرة يصف مسئولي الجبلاية بـ الكومبارس

واصل وائل جمعة هجومه على مسئولي الاتحاد، بقوله: "كل من شارك في هذا الخطأ مجموعة من الكومبارس ليس لهم أي أدوار إلا دخول التصوير وقت مشاهد الضرب والأكشن فقط، مثل الأفلام ليحصلوا على اللقطة النهائية".

إصابة صلاح

وأشار الصخرة إلى أن  "كل ما يحدث الآن في المنتخب يعكس طبيعية كرة القدم في مصر، مشددا على أن صلاح أخطأ ولا يختلف أي شخص على ذلك ويتحمل جزءا من المسؤولية، وحجم خطأ صلاح سيظهر إذا تم الإعلان بشكل رسمي عن طبيعة إصابته ومدة غيابه.

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ما الذي يبرئ صلاح؟

تابع وائل جمعة تصريحاته وانتقاده مؤكدا أنه إذا كانت فترة غياب صلاح طويلة؛ سيكون قد أنقذ نفسه، وأنقذ كل من حوله والمسؤولين من القيل والقال.

صلاح

وأتم تصريحاته: "تعامل المسؤولين مع الحدث والأزمة قد يتسبب في خروج مصر أو وصول المنتخب إلى المباراة النهائية".

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أداء مصر لعب شوارع

وخلال شوطين مباراة مصر وكاب فيردي، هاجم وائل جمعة مدرب المنتخب واللاعبين، واصفا أداء المنتخب بلعب الشوارع.

وقال جمعة تعليقا على الهدف الذي احرزه منتخب كاب فيردي في مصر: "اللي بيحصل ده لعب شوارع، حتى كرة الشوارع مش بيحصل فيها كده، لاعب داخل بيرقص الدفاع كله اللي متمركزين غلط، خط دفاع بالكامل واقف غلط".

اداء المنتخب منتخب مصر إهانة كبيرة ولعب شوارع نجم منتخب الفراعنة صخرة دفاع الأهلي وائل جمعة محمد صلاح الكومبارس

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