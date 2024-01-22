«صلاح» يرحل اليوم|سيناريوهات صعود مصر إلى دور الـ16 حال الخسارة من الرأس الأخضر

لا صوت يعلو في مصر على صوت مباراة الفراعنة والرأس الأخضر، ضمن مباريات الجولة الثالثة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث سيطرت المباراة على محركات البحث عبر مواقع الإنترنت، بعد التعادل الثاني للمنتخب المصري مع غانا، وتساءل عدد كبير من عشاق كرة القدم عن فرصة مصر في التأهل في حالة الخسارة من منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” التي تنطلق مساء اليوم الإثنين.

مباراة الحسم.. لا بديل عن فوز الفراعنة

ليس أمام المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر إلا الفوز ليضمن التأهل إلى الدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية وصيفا للمجموعة، دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى بين غانا وموزمبيق، التي تقام ضمن منافسات المجموعة الثانية في الجولة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، في نفس التوقيت.

زيزو و مصطفى محمد

إمام عاشور

وينتظر منتخب مصر العديد من السيناريوهات في حال التعادل أو الخسارة، تتوقف على نتيجة مباراة غانا وموزمبيق.

سيناريو تأهل مصر الدور الـ16 بثلاث نقاط في حالة التعادل

في حالة تعادل مصر مع منتخب الرأس الأخضر، فسوف تضمن التأهل إلى الدور الـ16، بشرط تعادل غانا وموزمبيق في المباراة الأخرى بأي نتيجة.

سيناريوهات تأهل مصر بنقطتين في حالة الخسارة

في حالة خسارة مصر من الرأس الأخضر، فستحتاج إلى حدوث تعادل غانا وموزمبيق بنتائج معينة لضمان التأهل للدور التالي وهي:

الرأس الاخضر

الحالة الأولى:

إذا خسرت مصر من الرأس الأخضر بهدف نظيف، فستتعادل مع غانا في عدد النقاط (نقطة لكل فريق)، وفي عدد الأهداف المسجلة والمستقبلة (4 أهداف لكل فريق).. وفي هذه الحالة، سوف تتأهل مصر بناءً على أفضلية تسجيل أكبر عدد من الأهداف.

هداف الرأس الأخضر

الحالة الثانية:

إذا خسرت مصر من الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف، فستتعادل مع غانا في عدد النقاط (نقطة لكل فريق)، وفي عدد الأهداف المسجلة (5 أهداف لكل فريق)، وفي هذه الحالة، ستلجأ البطولة إلى إجراء قرعة بين مصر وغانا لتحديد الفريق المتأهل وصيف المجموعة الثانية.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

تنطلق مساء اليوم الإثنين مباراة مصر والرأس الأخضر الموافق 22 يناير 2024، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

لاعبو مصر

في الوقت نفسه تقام مباراة غانا وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

تشكيل منتخب مصر بعد غياب صلاح

يتوقع خبراء كرة القدم أن إجراء المدرب البرتغالي روي فيتوريا عدة تغيرات في تشكيل المنتخب المصري خاصة بعد التأكد من غياب محمد صلاح، على أن تضم:

منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد حمدي وأحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال عبدالواحد

وفي خط الوسط: مروان عطية، وحمدي فتحي، وأمام عاشور.

في الهجوم: أحمد سيد زيز ومصطفى محمد وعمر مرموش.

صلاح يحضر مباراة كاب فيردي ويسافر لإنجلترا عقب المباراة

أصدر اتحاد كرة القدم المصري بياناً، أوضح خلاله موقف كابتن الفراعنة محمد صلاح من مغادرة معسكر المنتخب إلى ناديه الإنجليزي.

إصابة صلاح

وجاء بالبيان: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، و بعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب و نظيره فى نادى ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة كاب فيردي اليوم، لاستكمال علاجه، على أمل لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية في حالة التأهل".