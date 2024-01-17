هل فعلها العوضي مع وحش الكون|ياسمين عبدالعزيز توضح حقيقة تعرضها للخيانة.. وعلاقة ريهام حجاج بالطلاق

تصدّرت الفنانة ياسمين عبد العزيز وطليقها أحمد العوضي تريند تطبيق "X"، إلى جانب عبارة "وحش الكون" التي اعتاد "العوضي" أن يقولها لـ "ياسمين" بأحداث مسلسل "اللي مالوش كبير"، بعد تداول أنباء عن تعرضها للخيانة، وما تبع ذلك من طلب الطلاق.

هل خان العوضي ياسمين عبد العزيز؟

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، حقيقة خيانة أحمد العوضي لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخونني خلال 5 سنوات جواز وانفصالنا شيء قدري (مش بإيدينا)".

جاء رد ياسمين، نتيجة ما تم تداوله من تكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن أسباب طلاقها من العوضي، ونسب ذلك إلى بعض المصادر بأن الطلاق بسبب اكتشاف ياسمين لخيانة العوضي لها، مع ممثلة تلعب دور البطولة في أحداث فيلم “الإسكندراني”، ومعرفة الأخيرة صدفة أثناء احتفالها بعيد ميلادها.

طلاق برغبة ياسمين

علق طارق الشناوي الناقد الفني، على خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، خلال مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج، بقوله: كلمة «طلاق رسمي» التي كتبتها ياسمين عبد العزيز تدل على وجود انفصال مسبق حتى أصبح رسميا؛ خاصة أنها لم تحضر افتتاح فيلم «الإسكندراني» لأحمد العوضي.

ياسمين والعوضي

وأضاف “الشناوي”، أن معايدة العوضي لياسمين عبد العزيز؛ بمناسبة عيد ميلادها أكبر دليل على أن الطلاق رغبة ياسمين، وأن العوضي حاول مصالحتها لتتراجع بدليل أنها هي من أعلنت الطلاق وتبعها العوضي، مشيرًا إلى أن انفصالهما كان حضاريًا وواعياً.

علاقة ريهام حجاج بطلاق العوضي وياسمين

خرجت الفنانة ريهام حجاج عن صمتها بعد ساعات من إعلان الفنانة ياسمين والفنان أحمد العوضي انفصالهما بعد زواج دام 4 سنوات وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلام على لسان "ريهام" تكشف خلاله عن كونه "أسعد أيام حياتها" بسبب انفصال ياسمين والعوضي، وذلك نظرًا لارتباط "ريهام" بزوج ياسمين السابق رجل الأعمال محمد حلاوة.

ريهام حجاج وزوجها

ونشرت "ريهام" مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، لتوضيح الأمر لمتابعيها، قائلة: “طالعة النهارده اعمل الفيديو ده علشان أرد؛ وأنا مش متعودة الحقيقة أني أرد على أي شائعات أو أي افتراءات، حصل قبل كده بقالي 6 سنين كلام أنا عمري ما قولته، وبيتقال حاجات عمرها ما حصلت مني، وأنا عمري ما رديت، بس النهارده قررت أني أرد”.

فيديو ريهام حجاج

وأضافت: "سخافة قوي بصراحة وقلة احترام وقلة دين وقلة تربية أني أبقي قاعدة في البيت لا بيا ولا عليا؛ وكان بقالي 7 ساعات مامسكتش الموبايل أصلا، وفجأة اكتشف أني منزلة استوري ومسحتها، واستوري كاتبة فيها إنه أحلى يوم في حياتي وسخافات كده مالهاش أي علاقة لا بيا ولا بأخلاقي".

ريهام حجاج

واستكملت: "وحابة أرد بقي النهارده لأني بعد كده مش هاسمح لحد إنه يطلع عليا شائعات وأسكت، أنا معملتش كده وناس كتير قوي متبعاني وباعتين لي بيقولولي انتي منزلتيش حاجة، والناس بتقول إنه منتشر على صفحات كتير كلها صفحات رخيصة، بتدور على الفتنة والوقيعة بين الناس".

طلاق ياسمين والعوضي يشعل التواصل الاجتماعي

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا نبأ انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بدهشة، وعلى نطاق واسع، لتحتل اخبار الطلاق تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ياسمين عبد العزيز، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وسيظل بينا كل الاحترام والتقدير».

في حين كتب العوضي، نفس الرسالة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.