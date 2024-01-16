تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، انفصالها رسميًا عن الفنان أحمد العوضي، اليوم الثلاثاء، وهو نفس ما أكده العوضي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

طلاق ياسمين والعوضي يشعل التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بدهشة، وعلى نطاق واسع، لتحتل اخبار الطلاق تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت ياسمين عبد العزيز، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وسيظل بينا كل الاحترام والتقدير».

في حين كتب العوضي، نفس الرسالة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

سر الـ16 ساعة الأخيرة في حياة ياسمين والعوضي

دفع قرار إعلان انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، إلى بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن منشورات العوضي الأخيرة، قبل إعلان الانفصال.

وتبين وجود منشور تهنئة بين العوضي وياسمين بعيد ميلادها، قبل 16 ساعة من الانفصال، وكتب: «كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي.. العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح».

وفتح المنشور باب التكهنات بما حدث خلال الساعات الفاصلة بين التهنئة والقرار، ليؤكد البعض أن القرار اتخذه الثنائي منذ وقت مضى، وجرى التأجيل فقط لما بعد العرض الخاص لفيلم الإسكندراني الذي قام ببطولته أحمد العوضي، مستشهدين بملامح الضيق التي ظهرت على ياسمين أثناء حضور العرض الخاص.

صدقت نبوءة خبيرة الأبراج اللبنانية

سبق وأثارت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف، ضجة كبيرة بتوقعها انفصال الثنائي، حيث قالت «عبداللطيف»، خلال حلقة توقعات الأبراج للعام الجديد 2024: «انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، الفنانة الغالية على قلوبنا ياسمين عبدالعزيز أراها تقترب للأسف في 2024 أو 2025 من مرحلة الانفصال عن زوجها، الممثل أحمد العوضي، بشكل مفاجئ».

خبيرة الأبراج اللبنانية

ورد الفنان أحمد العوضي على توقعات خبيرة الأبراج خلال لقائها مع الإعلامي نيشان، قائلًا: «كذب المنجمون ولو صدقوا».

احمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

وسبق أن ردت ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، على توقع ليلى عبداللطيف انفصالها عن أحمد العوضي، وكتبت: «يا ساتر يا رب، بلاش انتي يا ليلى»، وعلق العوضي على منشورها: «كذب المنجمون ولو صدقوا».

زواج دام 4 سنوات

وتزوج النجمان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، فى عام 2020 ولكنهما لم يقيما حفل زفاف فى الحقيقة واكتفى بالإعلان عن زواجهما.

ياسمين والعوضي

وشهدت علاقة الثنائي ياسمين والعوضي تقلبات وتغيرات منذ الإعلان عنها في 2019، إلا أنهما استطاعا التغلب على تلك العقبات لتصبح قصتهما حديث المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.