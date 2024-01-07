عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رغم تعاقده على جعفر العمدة 2.. لماذا يغيب محمد رمضان عن ماراثون الدراما؟

صدى البلد

بعد اكتساح الفنان محمد رمضان موسم دراما الشهر الكريم العام الماضي، بمسلسل جعفر العمدة، تم الإعلان عن تصديه لبطولة جزء ثان من المسلسل، استثمارا لنجاح الجزء الأول، ولأن الرياح دائما تأتي بما لا تشتهيه السفن، يغيب رمضان عن الموسم الدرامي هذا العام.

txt

ليس لديّ شركاء .. ما علاقة أميرة الذهب بعصابة السلاح والمخدرات؟

txt

قابيل وهابيل في أكتوبر.. تفاصيل لحظات مرعبة داخل مطعم شهير بسبب لعنة الميراث

حقيقية مشاركة جعفر العمدة في رمضان 2024

كشف الفنان محمد رمضان عن موقفه من المشاركة في موسم رمضان المُقبل 2024، وذلك بعدما حقق نجاحا كبير رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل جعفر العمدة.

جعفر العمدة

وأكد محمد رمضان، غيابه عن موسم رمضان 2024، من خلال الرد على سؤال أحد متابعيه حول استعداده لموسم رمضان المُقبل، قائلا: «ننتظر عمل شهر رمضان يا أسطورة»، ليرد عليه الفنان: «لو قصدك مسلسل مفيش».

رد محمد رمضان

وأثار رد رمضان حالة من الجدل، حيث سبق له الإعلان عن تعاقده على تقديم جزء ثاني من مسلسل «جعفر العمدة»، حيث من المقرر عرض في موسم رمضان 2025.

txt

في حضور 30 ألف متفرج.. ماذا يفعل منتخب الفراعنة في بروفته الأخيرة قبل أمم افريقيا؟

txt

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

هالة صدقي تشكك في تقديم جزء ثاني من «جعفر العمدة»

كشفت الفنانة هالة صدقى عن مُفاجأة لجمهورها بخصوص وجود جزء ثاني لمسلسل «جعفر العمدة» في رمضان المُقبل، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن لا يكون هناك جزء ثاني.

هالة صدقي

وقالت هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»: «يوجد أقاويل أن هناك جزء ثاني ولن يكون هذا الموسم الرمضاني، ومن المحتمل أن لا يكون هناك جزء ثاني».

txt

إجراءات لتغيير خطة خفض الأحمال.. ماذا فعلت الحكومة لتخفيف أثار زيادة أسعار الكهرباء؟

txt

سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل

بوسة مثيرة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما انتشرت صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها بجانبه فتاة تلتقط معه صورة وتقبله.

القبلة المثيرة للجدل

وأثارت الصورة حالة من الجدل، بعد تعليق الفنان وتفاعله مع الاخبار المنتشرة ورفض الجمهور لفعل الفتاة.

txt

صفقات الأهلي الجديدة بأوامر كولر.. العثور على خليفة عبدالمنعم وتحصين نجم الفريق

txt

بسبب اللجوء لمحكمة مدنية|إحالة لاعب بيراميدز للجنة الانضباط فى واقعة حسين الشحات

تعليق محمد رمضان على صورته المثيرة للجدل

رد محمد رمضان، على واقعة انتشار صورته مع الفتاة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «X»، وعلق عليها قائلا: «طلبت تتصور وماقدرش أمنعها وماكنتش أعرف إنها كويتية، وبعدين الصورة دي من 6 سنوات في كاليفورنيا».

معجبة رمضان

وقام محمد رمضان بالتفاعل مع جمهوره، عبر موقع «X»، حيث أعاد نشر تدوينتهما تفاعلًا مع صورته المنتشرة مع الفتاة الكويتية، وعلق: "أنا لو أعرف إنها كويتية كنت بوستها بوسة أخوية".

جعفر العمدة 2 محمد رمضان غيابه عن ماراثون الدراما القبلة المثيرة القبلة المثيرة للجدل الموسم الدرامي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

بسبب غسل الأطباق| تفاصيل إنهاء حياة عامل علي يد صاحب عربية فول بعين شمس

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

مفاجأة في مفاوضات الأهلي مع مهاجم أجنبي .. تفاصيل

الأرصاد: موجة باردة مصحوبة بأمطار تضرب البلاد الأربعاء القادم

ترشيحاتنا

باحث: الاحتلال يفرغ غزة وقتل أكبر عدد من السكان

"اطمنوا منسقين"|وزير التعليم لصدى البلد: الكهرباء لن تنقطع بلجان إمتحانات الثانوي الإلكترونية

كفى جراحًا في قلب وائل الدحدوح| استشهاد 5 من أسرته ومطالب بـ إجلاء المراسل الأبرز في غزة .. وهكذا ودع أخر أبنائه

أفشة: عبدالحفيظ لا يُقارن بـ بيبو.. وشيكابالا «زي ميسي» |«فيديوجراف»

عزة مصطفى: وائل الدحدوح أيوب العصر.. ومش لاقيه كلام أقوله ليه| فيديو

استشهاد طفل فلسطيني.. حادث دهس في القدس وإصابة شرطيين إسرائيليين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تعاقده على جعفر العمدة 2.. لماذا يغيب محمد رمضان عن ماراثون الدراما؟

باقون ومستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله الشهيد.. فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجريب فروت؟

في حضور 30 ألف متفرج.. ماذا يفعل منتخب الفراعنة في بروفته الأخيرة قبل أمم افريقيا؟

فيديو

باقون ومستمرون.. رسالة مؤثرة من وائل الدحدوح أثناء دفن نجله الشهيد.. فيديو

تفاصيل شهادات 27% من بنكي مصر والأهلي.. وكيف تحصل على عائد شهري منها؟

فنانة لبنانية شهيرة تروي تفاصيل الاعتداء عليها في عمر 12 عاما

بعد 5 أيام.. إنقاذ تسعينية يابانية بأعجوبة من تحت الركام|مقطع فيديو لا يصدق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ