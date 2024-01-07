رغم تعاقده على جعفر العمدة 2.. لماذا يغيب محمد رمضان عن ماراثون الدراما؟

بعد اكتساح الفنان محمد رمضان موسم دراما الشهر الكريم العام الماضي، بمسلسل جعفر العمدة، تم الإعلان عن تصديه لبطولة جزء ثان من المسلسل، استثمارا لنجاح الجزء الأول، ولأن الرياح دائما تأتي بما لا تشتهيه السفن، يغيب رمضان عن الموسم الدرامي هذا العام.

حقيقية مشاركة جعفر العمدة في رمضان 2024

كشف الفنان محمد رمضان عن موقفه من المشاركة في موسم رمضان المُقبل 2024، وذلك بعدما حقق نجاحا كبير رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل جعفر العمدة.

جعفر العمدة

وأكد محمد رمضان، غيابه عن موسم رمضان 2024، من خلال الرد على سؤال أحد متابعيه حول استعداده لموسم رمضان المُقبل، قائلا: «ننتظر عمل شهر رمضان يا أسطورة»، ليرد عليه الفنان: «لو قصدك مسلسل مفيش».

رد محمد رمضان

وأثار رد رمضان حالة من الجدل، حيث سبق له الإعلان عن تعاقده على تقديم جزء ثاني من مسلسل «جعفر العمدة»، حيث من المقرر عرض في موسم رمضان 2025.

هالة صدقي تشكك في تقديم جزء ثاني من «جعفر العمدة»

كشفت الفنانة هالة صدقى عن مُفاجأة لجمهورها بخصوص وجود جزء ثاني لمسلسل «جعفر العمدة» في رمضان المُقبل، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن لا يكون هناك جزء ثاني.

هالة صدقي

وقالت هالة صدقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»: «يوجد أقاويل أن هناك جزء ثاني ولن يكون هذا الموسم الرمضاني، ومن المحتمل أن لا يكون هناك جزء ثاني».

بوسة مثيرة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أثار الفنان محمد رمضان جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما انتشرت صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها بجانبه فتاة تلتقط معه صورة وتقبله.

القبلة المثيرة للجدل

وأثارت الصورة حالة من الجدل، بعد تعليق الفنان وتفاعله مع الاخبار المنتشرة ورفض الجمهور لفعل الفتاة.

تعليق محمد رمضان على صورته المثيرة للجدل

رد محمد رمضان، على واقعة انتشار صورته مع الفتاة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «X»، وعلق عليها قائلا: «طلبت تتصور وماقدرش أمنعها وماكنتش أعرف إنها كويتية، وبعدين الصورة دي من 6 سنوات في كاليفورنيا».

معجبة رمضان

وقام محمد رمضان بالتفاعل مع جمهوره، عبر موقع «X»، حيث أعاد نشر تدوينتهما تفاعلًا مع صورته المنتشرة مع الفتاة الكويتية، وعلق: "أنا لو أعرف إنها كويتية كنت بوستها بوسة أخوية".