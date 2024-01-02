سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل

أثارت زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي، وكروت الفكة للمحمول، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دشنوا هشتاجين، أحدهما بعنوان "الأسعار الجديدة"، والآخر بعنوان "الإنترنت الأرضي".

زيادة أسعار الإنترنت الأرضي

تسببت زيادة أسعار الانترنت الأرضي، في ردود أفعال كثيرة بين النشطاء، وتصدر "الإنترنت الأرضي" تريند مصر على منصة "أكس"، تويتر سابقًا، وشغل بال المصريين، فزاد البحث عليه عبر مؤشر البحث الأكثر شهرة "جوجل".

انترنت ارضي

وأكد النشطاء، أن زيادة أسعار الإنترنت الأرضي تسبب مشكلة، فلم يعد الإنترنت ترفًا، لكنه أصبح مثل السلع الإستراتيجية، وتساءل البعض عن الميزة التي سيحصل عليها العملاء من رفع الشركات لأسعار النت، فيما طالب آخرون بعودة الإنترنت اللامحدود، تأسيًا بباقي الدول المجاورة.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

ارتفعت باقات الإنترنت الأرضي سعة 140 جيجابايت من 120 جنيها إلى 160 جنيها، وباقة 200 جيجابايت من 170 جنيها إلى 220 جنيها، وباقة 250 جيجابايت من 210 جنيهات إلى 280 جنيها.

كما ارتفعت باقة 400 جيجابايت من 340 جنيها إلى 440 جنيها، وباقة 600 جيجا من 500 جنيه إلى 650 جنيها، وباقة 1 تيرابايت من 800 جنيه إلى 1050 جنيها.

موعد تطبيق الزيادة على الفواتير

أرسلت شركات المحمول للعملاء رسائل نصية توضح لهم أنه تم إجراء بعض التعديلات على بعض الأنظمة والتعريفات على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة بدءًا من الفاتورة التي ستصدر في شهر فبراير.

وأشارت إلى أن الزيادة بنسبة 15٪ على الباقات وفواتير المحمول، وتطبق على الفواتير الجديدة التى تصدر الشهر القادم.

ارتفاع أسعار كروت الفكة

لم يكن ارتفاع أسعار باقات الانترنت، الضربة الوحيدة التي تلقاها المواطن اليوم، حيث أعلنت شركات المحمول ارتفاع أسعار كروت الفكة.

كروت الفكة

ويباع كارت شحن 2.5 بـ3 جنيهات، وسعر كارت 5 بـ6 جنيهات، وسعر كارت 7 بـ8 جنيهات، وكارت 9 بـ10.5 جنيه، وكارت 10 بـ11.5 جنيه، وكارت 13.5 بـ15.5 جنيه، وكارت 15 بـ17.5 جنيه، وكارت 25 بـ29 جنيها، وسعر كارت الشحن الفكة 30 بـ35 جنيها، وكارت 50 بـ58 جنيها، وقامت الشركات بتغيير آلية الحساب لما يمكن أن يعطية الكارت من وحدات دقائق أو ميجابايت.

الخط الساخن لشكاوى الاتصالات

يعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الحكم الفصل في ساحة سوق الاتصالات بين شركات المحمول المقدمة للخدمة والمواطنين متلقي الخدمة في مصر، وبدوره يتيح جهاز تنظيم الاتصالات عددا من الوسائل لتلقي شكاوى مستخدمي المحمول ضد شركات المحمول.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

ويستقبل جهاز تنظيم الاتصالات، شكاوي مستخدمي الاتصالات لبحثها والعمل على حلها عن طريق الخط الساخن والمختصر 155، من الثامنة صباحًا وإلى العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع.