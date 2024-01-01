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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

صدى البلد

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، صورة حساب منسوب للاعب النادي الأهلي المغربي رضا سليم، يرحب بظهير ايمن نادي فيوتشر والمنتخب الوطني عمر كمال عبد الواحد، في صفوف الأهلي، في ظل محاولات الأحمر المستمرة لضمه، وربما وجد مارسيل كولر ضالته في لاعب فيوتشر.

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الأهلي يجهز للتعاقد مع ظهير فيوتشر

بات تعاقد النادي الأهلي مع صفقات جديدة في يناير، لدعم المارد الأحمر، في كل الخطوط، وفقًا لرؤية السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، وشيكا، خاصة انها صفقات من العيار الثقيل.

وحدد السويسري الصفقات المطلوبة بدقة، حيث طلب سرعة إتمام التعاقد مع الصفقات الجديدة في يناير، أولهم عمر كمال عبد الواحد، لاعب فيوتشر، الذي كانت قد انتهت إلى حد كبير.

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حقيقة منشور رضا سليم

جاء المنشور المنسوب للاعب الأهلي رضا سليم على فيسبوك، وبه منشور من حساب عمر كمال عبد الواحد مرتديا قميص الاهلي، معلنا انضمامه للنادي.

وانطلقت التهاني من جماهير الاهلي، معبرة عن مدى سعادتها بانضمام الحريف إلى القلعة الحمراء، في حين اعترض آخرون على الصفقة في ظل وجود أكرم توفيق ومحمد هاني وكريم نيدفيد.

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عمر كمال مطلوب بقوة

كشف مصدر داخل الأهلي، عن إبلاغ مارسيل كولر لإدارة النادي، برغبته في التعاقد مع ظهير فيوتشر الذي شدد كولر في طلبه.

وأضاف: "كولر طالب التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، لتدعيم الجانب الدفاعي الأيمن في فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب هو  الاختيار الأول، لتدعيم هذا المركز في الفريق، وأن كولر لديه اقتناع تام بإمكانياته، وما قدمه مع فريقه فيوتشر أثناء مشاركته".

ويرتبط عمر كمال بعقد مع فيوتشر يمتد حتى 2025، لكن في ظل تفاوض الزمالك والأهلي مع اللاعب هذا الموسم، قرر النادي الاستفادة من رحيل اللاعب .

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هل تم الاتفاق مع عمر كمال؟

أكد المصدر، أن الأهلي اتفق على البنود الشخصية مع الظهير الدولي عمر كمال، لاعب نادي فيوتشر، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتقدم النادي الأهلي بعرض رسمي لشراء عمر كمال عبدالواحد من نادي فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حيث بدأت المفاوضات بتبادل لاعبين، ثم طلب فيوتشر 10 ملايين جنيه واللاعب خالد عبد الفتاح، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب، الذي يضغط بقوة على مسؤولي فيوتشر من أجل السماح له بالرحيل إلى الأهلي في الانتقالات المقبلة.

منشور يثير ضجة ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا علاقة رضا سليم بالصفقة النادي الأهلي عمر كمال عبد الواحد

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