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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طردته من حياتي ومش هاعمل زي حازم.. لماذا هاجم سيد معوض محمد بركات؟

صدى البلد

وجه سيد معوض نجم الأهلي السابق، رسالة نارية لحازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما خرج بتصريحات مثيرة، أيضا ضد محمد بركات زميله السابق وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي قوبلت بإثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل العلاقة القوية بين الثنائي بركات وسيد معوض، منذ كانا زميلان في النادي الأهلي، وظهر ذلك خلال تواجدهم في العديد من البرامج التلفزيونية.

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سيد معوض يهاجم حازم إمام

وجه سيد معوض، لاعب الأهلي السابق، هجوما حادا ضد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، قائلا: "عايز أوجه رسالة لحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، هو اتكلم عليا في حلقه كابتن شوبير، ومرضيش يقول اسمي، لكن أنا عارف أنه بيتكلم عليا، وانا هنا هاقول اسمه".

سيد معوض وحازم إمام

وأضاف معوض: "أنا بطلع في الإعلام يومين في الأسبوع مع شبانة وبرامج تانيه، وسهل عليا جدآ أتكلم وأقول حقائق كتيرة، لكن أنا مش هعمل كده مش خوفا من حد، أنا مبخفشي من اي حد أيا كان منصبه".

حازم إمام

وتابع: "فيه حديث بيقول، من صفات المنافقين إذا خاصم فجر، وأنا مش كده، وعمري ما هابقى كده وبراعي العيش والملح، أنا بس حبيت أوضح الرسالة دي إني بطلع وبتكلم وسهل عليا أقول حاجات كتيرة لكني مش هعمل كده".

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علاقتي مع محمد بركات انتهت

وصرح سيد معوض، في برنامج عبر قناة "dmc" قائلا: "العلاقة بيني وبين محمد بركات انتهت منذ فترة وهناك أشخاص طردتهم من حياتي وعلى رأسهم بركات".

معوض وبركات 

وأضاف: "علاقتي منقطعة منذ فترة مع محمد بركات، وهو غير موجود في حياتي، ولم أطلب العمل في المنتخبات ولم أتواصل مع أي شخص، وطردت أشخاص كثيرين من حياتي أهمهم بركات".

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سر انقلاب معوض على بركات

كشف مصدر مقرب من الطرفين معوض وبركات، عن سبب انقلاب العلاقة بين بركات وسيد معوض، ويعود إلى عدم تعيين "معوض" في الجهاز الفني لأحد المنتخبات الأولمبي أو الأول، مثلما كان متفق عليه.

صداقة بركات ومعوض

وأوضح المصدر، أن سيد معوض فوجئ بعدم تواجده في أحد الأجهزة الفنية للمنتخب الأول أو الأوليمبي، وتم تجاهل اتصالاته من قبل صديقه محمد بركات.

محمد بركات

وأضاف المصدر، أن معوض اشتكى من هذا الأمر، لأحد الأصدقاء الآخرين، الذي حاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولكن الأخير رفض كل محاولات الصلح.

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