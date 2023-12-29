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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسرع دليفري في مصر ينقذ موديست.. الفرنسي يفطر على هدف ببطولة السوبر

صدى البلد

بعد صيام طويل، ومطالب برحيله، انهى الفرنسي أنتوني موديست صيامه التهديفي الذي استمر عدة أشهر منذ انتقاله للنادي الأهلي، بهدف قاتل بطعم السوبر في مرمى فيوتشر، واسيست لزميله كريم فؤاد .

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أفضل ريمونتادا لفريق مصري وروح الفانلة الحمرا

مباراة صعبة تأرجحت نتيجتها بين الأهلي وفيوتشر، بعد أن تسيد الأهلي الشوط الأحمر لعبا ونتيجة، إلا أن فيوتشر وبسبب استهتار حارس الأهلي مصطفى شوبير تارة، والدفاع تار أخرى، استطاع تقديم أفضل ريمونتادا لفريق مصري في السنوات الأخيرة.

تعادل فيوتشر 

بعد هدف فيوتشر الثاني، الذي أحرزه نجم الأهلي السابق محمد محمود، ظن الجمهور أن المباراة في طريقها لركلات الترجيح، خاصة بعد سيطرة فيوتشر وانتهاء الوقت الإضافي الأول، قبل أن تتجلى روح الفانلة الحمراء.

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موديست ينهي صيامه التهديفي بفضل الدليفري

كانت فرحة الأهلاوية منقطعة النظير، أثناء متابعة هدف الفرنسي أنتوني موديست، الذي قدمه له على طبق من ذهب علي معلول أسرع دليفري في مصر.

هدف موديست

أحرز أنتوني موديست لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى مودرن فيوتشر في الدقيقة 114 من عمر المباراة، وأشار حكم الراية بوجود تسلل على موديست قبل أن يحتسب حكم الفار الهدف بسبب عدم وجود تسلل على المهاجم الفرنسي.

موديست

تفاعلت جماهير النادي الأهلي مع هدف الفرنسي أنتوني موديست، القاتل، حيث احتفلت جماهير القلعة الحمراء بالفرنسي موديست عقب تسجيله الهدف، لدرجة وصفه بالأسطورة والمنقذ، بعد أن أنقذ الفريق من مباراة كانت صعبة بعد أخطاء فادحة من اللاعبين.

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كولر يكسب الرهان

أهدى هدف الفرنسي موديست السوبر في مرمى فيوتشر، الرهان للسويسري مارسيل كولر، الذي ربح بتمسكه الدائم بلاعبه، رغم الهجوم الكبيرعليه.

كولر

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن استمرار الفرنسي أنتوني موديست رفقة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وعدم رحيله كما ردد البعض، خاصة أن هناك ثقة تامة من جانب السويسري مارسيل كولر في قدرات اللاعب.

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القناص: موديست رفع الضغط عن نفسه

علق عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، على المستوي الذي قدمه أنتوني موديست خلال مباراة مودرن فيوتشر، بقوله: «أنتوني موديست قدم أداءً كبيرا خلال مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر، والهدف الذي سجله اليوم خلق مسافة كبيرة لنفسه من أجل التسجيل في المباراة، وحسم حصد فريق الأهلي بطولة كأس السوبر المصري».

وتابع: «هدف أنتوني موديست في المباراة، سيرفع الضغط عن اللاعب خلال الفترة الحالية بشكل نهائي، مشيراً إلى أن اللاعب لديه مستوي كبير، وهناك اقتناع كبير من جانب مارسيل كولر باللاعب خلال الفترة الحالية».

أسرع دليفري في مصر موديست ينقذ موديست بوجبة ساخنة بطولة السوبر عماد متعب مارسيل كولر أنتوني موديست علي معلول

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