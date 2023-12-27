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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طوارئ بـ ليفربول.. محمد صلاح يضع الريدز في ورطة بسبب أمم أفريقيا

صدى البلد

مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا يوم 13 يناير المقبل التي تستمر حتى 11 فبراير، أصبح ليفربول في ورطة، حيث سيغيب محمد صلاح كابتن منتخب مصر، عن ليفربول ما يقرب من 8 مباريات إذا استمر للنهائي.

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رحيل صلاح يضع ليفربول في أزمة

من المؤكد أن يرحل محمد صلاح عن ليفربول بعد مباراة نيوكاسل، التي ستلعب يوم 1 يناير المقبل، في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حدد مدربه يورجن كلوب.

كابتن منتخب مصر 

وينضم كابتن منتخب مصر، إلى معسكر الفراعنة، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة في كوت ديفوار.

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جاكبو يعلن التحدي

رفع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، كودي جاكبو، راية التحدي مع اقتراب غياب زميله، محمد صلاح، عن الريدز أثناء فترة كأس أمم إفريقيا 2023.

جاكبو و صلاح

وتحدث جاكبو عن التحدي في تصريحات نقلتها شبكة "90 Min" البريطانية، وقال: "من الجيد أن يعود المهاجم مرة أخرى للتسجيل بعد فترة غياب، كما فعل داروين نونيز أمام بيرنلي".

جاكبو

وأضاف: "كذلك ديوجو جوتا، قد عاد من إصابة وقام بالتسجيل وهو أمر رائع للغاية ويمنح المهاجم الثقة".

جاكبو وصلاح

وتابع: "سيرحل محمد صلاح إلى منتخب مصر بعد مباراة نيوكاسل يونايتد المقبلة، لذا نحن بحاجة إلى تسجيل الأهداف، بالطبع يمكنني المساهمة بشكل أكبر في هذا الأمر".

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فان دايك: غياب صلاح يطور أداء المهاجمين

أتفق صخرة دفاع الريدز فيرجيل فان دايك، مع جاكبو في الرأي، وقال: "على المهاجمين الآخرين أن يطوروا من أدائهم ويساهموا بالمزيد من الأهداف لصالح الفريق".

صلاح وفان دايك

وأضاف: "من الجيد للاعبين في الهجوم تسجيل الأهداف مثل داروين نونيز وديوجو جوتا، كما أن كودي جاكبو قدم مباراة استثنائية".

فان دايك

وتابع: "اللاعبون الآخرون يجب أن يتحسنوا كذلك، فنحن يجب أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح، لدينا العديد من اللاعبين في الهجوم الذين يستطيعون صناعة الفارق".

فان دايك وصلاح

واختتم: "علينا أن نتعامل مع غياب محمد صلاح، لدينا خط هجوم مميز يمكنهم تحقيق الفوز لنا وإحداث الفرق، دعونا نرى كيف سنتعامل".

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مدة غياب صلاح عن الريدز 

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ42 نقطة، بفارق نقطتين عن ملاحقه أرسنال، وللأخير لقاء أقل بعد مرور 19 جولة.

ليفربول ونيوكاسل

وسيلعب محمد صلاح مباراة أخرى مع ليفربول، أمام ضيفه نيوكاسل، يوم الأحد المقبل، قبل أن يرحل للمشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، وعلى الأرجح سيغيب الجناح الذي سجل 16 هدفا لمدة شهر.

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