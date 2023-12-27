بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

أصبح حجز شقق بنك الإسكان والتعمير، متاحا للأشخاص في المحافظات المختلفة، ويهتم الكثير من المواطنين خاصة الشباب بحجز شقق الإسكان الاجتماعي والتعمير بأسعار مناسبة، وقامت وزارة الإسكان بالإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة في عدة محافظات، مما زاد من عمليات البحث عن هذا الموضوع.

تفاصيل شراء شقة من الحكومة خلال الفترة الحالية

يوجد خلال الفترة الحالية العديد من المشروعات التي توفر شقق سكنية جاهزة للتسليم، بداية من الإسكان المتميز وحتى الإسكان الفاخر، وتبدأ أسعار الشقق من 410 آلاف جنيه وبأنظمة سداد حتى 15 سنة.

شقق الإسكان المتميز

المشروع الأول، وهو شقق الإسكان المتميز، حيث يتم طرح 1180 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 مترا.

الوحدات المطروحة ستكون بنظام أسبقية الحجز عن طريق موقع بنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com، والذي أتاح كراسة شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

1 - مدينة العبور الجديدة

تضم مدينة العبور الجديدة شقق بمساحات 89 و92 مترا مربعا، بسعر 7245 جنيها للمتر، وبمقدم 60 ألف جنيه.

وسجلت الشقة الـ 90 مترا 684 ألف جنيه، يتم سداد 60 ألف جنيه جدية حجز، ثم استكمال مقدم جدية الحجز لـ 20%، حيث يتم سداد 87 ألف جنيه، ثم وقت العاقد يتم سداد 68 ألف جنيه.

2 - مدينة أسيوط الجديدة

في مدينة أسيوط الجديدة تكون المساحة 63 متر، وهي مساحة موحدة لكل الوحدات، وسجل سعر المتر 6520 جنيه، حيث بلغت قيمة الوحدة 410 ألف جنيه، وجدية الحجز 50 ألف جنيه.

شقق الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة

المشروع الثاني، والذي يطرحه الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان، حيث تتواجد الشقق في المجمع السكني بمحافظة القاهرة بمنطقة حلوان، ويتم طرح كراسات الشروط في مقر الجهاز بحلوان ويمكن الوصول إليه من خلال رابط الخرائط عبر جوجل.

ويصل عدد الشقق لـ43 وحدة سكنية جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2024 كاملة المرافق، على أن تكون الوحدات نصف تشطيب، والتي تتواجد بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكنى الجديد – أطلس – حلوان.

وأكد الجهاز، أن الوحدات تأتي بمساحات تتراوح من 67 مترا، حتى 96 مترا، حيث تم طرح كراسة الشروط في مقر الجهاز بمحلوان.



سجل سعر المتر 7475 جنيها حتى 7549 جنيها، فيما سجلت الشقة الـ90 مترا 686 ألف جنيه، فيما وصلت الشقة الـ 67 مترا 507 آلاف جنيه، كما سجلت الشقة الـ 96 مترا 727 ألف جنيه.



شقق صندوق التنمية الحضارية

المشروع الثالث، وهو شقق صندوق التنمية الحضارية، والتي تتواجد في 8 محافظات ويستمر التقديم حتى يوم 31 ديسمبر، وتتواجد الشقق في محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية.

تبدأ الأسعار من 760 ألف جنيه وحتى مليون و300 ألف، فيما تصل أخرى لـ 3 ملايين وحتى 4 مليون و600 ألف جنيه، وتتمثل أنظمة السداد في دفع 15% من قيمة الوحدة مقدم حجز، على أن يتم تقسيط باقي ثمن الشقة على 5 سنوات بدون فوائد.

طريقة حجز شقق الإسكان

- قم بإنشاء حساب على موقع بنك الإسكان والتعمير المخصص للحجز وذلك عبر موقع صندوق الإسكان.

- بعد ذلك سجل بياناتك على الموقع الإلكتروني ثم قم بزيارة فرع بنك الإسكان والتعمير لدفع مبلغ جدية الحجز.

- قم بسداد مبلغ جدية الحجز والذي يبلغ 100,000 جنيه إضافة إلى 1,000 جنيه كمصاريف إدارية.

- بعد إتمام هذه الخطوات ستكون قد حجزت وحدة سكنية في بنك الإسكان والتعمير.

- كما أنه يجب ملاحظة أنه تم فتح باب التقديم بالإعلان التكميلي منذ يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر 2023 وسيستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024.

- الوحدات السكنية الجديدة التي تم الإعلان عنها تتواجد في مدينتي العبور الجديدة شرق القاهرة وأسيوط الجديدة في صعيد مصر.

أماكن شقق بنك الإسكان والتعمير

تشمل أماكن شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة للحجز:

- أكتوبر الجديدة.

- كذلك القاهرة الجديدة.

- العبور الجديد.

- العاشر من رمضان.

- كذلك منطقة حدائق أكتوبر.

- هذا بجانب الشروق.

- المنصورة الجديدة.

- دمياط الجديدة.

- كذلك غرب قنا.

- غرب أسيوط.

- هذا بجانب العلمين الجديدة.