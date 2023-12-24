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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بأسبقية التقديم.. خطوات حجز شقق الإسكان كاملة التشطيب

شقق الإسكان
شقق الإسكان

تسعى الدولة إلي توفير وحدات سكنية فى متناول الجميع وبأسعار مدعومة وعليه تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي  بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوعة.

طرح شقق الإسكان الاجتماعي

ووفرت وزارة الإسكان الاجتماعي  الحجز ف شقق الإسكان حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي وحدات سكنية الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
 

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فتح حجز شقق الإسكان المتميز بالعبور الجديدة بمقدم 60 ألف جنيه |تفاصيل

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فتح باب التقديم على شقق الإسكان المتميز بـ أسيوط الجديدة


وطرحت وزارة الإسكان 1180 وحدة سكنية جديدة كاملة التشطيب لـ المواطنين من يوم 17 ديسمبر 2023 ، حيث يستمر الحجز حتى يوم الخميس 11 يناير 2024 المقبل.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي


و توجد شقق الإسكان الاجتماعي 2024 في مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح ما بين 63 و93 متر حيث يتم الحجز بنظام أسبقية الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني لـ بنك التعمير والإسكان.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي

وتبلغ قيمة أسعار شقق الإسكان بمدينة العبور الجديدة،  مساحات 89 و92 متر بـ سعر 7.245 جنيه للمتر، ويصل سعر الوحدة السكنية إلى 600 ألف جنيه، وبمقدم 60 ألف جنيه.

فيما يبلغ سعر متر شقق مدينة أسيوط الجديدة بـ 6.520 جنيها، ويصل سعر الوحدة السكنية إلى 411 ألف جنيه، بمقدم 50 ألف جنيه.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى وتتضمن مايلي :- 

- أن يكون المتقدم لحجز الشقق شخص مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عام في تاريخ الطرح وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- لا يحق للأسرة الزوج الزوجة والأولاد القصر التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

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قسط 511 جنيها.. شقق استلام فوري كاملة التشطيب

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فتح حجز شقق الإسكان المتميز بالعبور الجديدة بمقدم 60 ألف جنيه |تفاصيل

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

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