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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فتح حجز شقق الإسكان المتميز بالعبور الجديدة بمقدم 60 ألف جنيه |تفاصيل

صدى البلد

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، اليوم الأحد 17-12-2023، فتح حجز شقق الإسكان المتميز ذو الطابع الحديث، كاملة التشطيب في مدينة العبور  الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 م2.

 

معلومات عن شقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة


1- بلغ عدد الشقق المطروحة 1080 شقة.

2- جميع الشقق السكنية كاملة التشطيب.

3- الحجز بنظام أسبقية الحجز بنظام "اونلاين".

مساحات شقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة

1- تتراوح مساحات الشقق بين 63 و93 مترًا.

أسعار وأنظمة سداد شقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة

1- جدية الحجز 60 ألف جنيه.

2- سعر المتر 7245 جنيهًا.

3- التقسيط على 3 أو 5 أو 7 سنوات على أقساط ربع سنوية متساوية محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى %2 طبقا لتعليمات وزارة المالية + %0.5 مصاريف تحصيل

4- يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.


رابط التقديم على شقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة

يمكن التقديم على الشقق عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز(  https://www.hdb-reservation.com/hdb/)

كراسة شروط شقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة:

هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الاسكان العبور الجديدة شقق الإسكان الإسكان المتميز

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