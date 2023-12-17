فتح باب التقديم على شقق الإسكان المتميز بـ أسيوط الجديدة

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، اليوم الأحد 17-12-2023، في فتح باب التقديم على شقق الإسكان المتميز ذو الطابع الحديث كاملة التشطيب في مدينة أسيوط الجديدة، بأسبقية الحجز "اونلاين".

معلومات عن شقق الإسكان المتميز في أسيوط الجديدة

1- بلغ عدد الشقق المطروحة 80 شقة.

2- جميع الشقق السكنية كاملة التشطيب.

3- الحجز بنظام أسبقية الحجز بنظام "اونلاين".

4- التقديم متاح اعتبارًا من اليوم الأحد 17-12-2023 وحتى يوم الخميس 11-1-2024

5- مراجعة داخلية خاصة بالبنك من يوم الأحد 14-1-2024 حتى الخميس 18-1-2024.

6- يبدأ الحجز اعتبارًا من يوم الإثنين 22-1-2024 من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الساعة 11:59 منتصف الليل.

أسعار شقق الإسكان المتميز في أسيوط الجديدة

1- بلغ قيمة أغلى شقة حوالي 423 ألف جنيه.

2- بلغ سعر المتر حوالي 6520 جنيهًا.

3- بلغ قيمة جدية الحجز 50 ألف جنيه.

أنظمة سداد شقق الإسكان المتميز في أسيوط الجديدة

1- أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة شاملة نسب التميز لكل وحدة.

2- وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة يتم سدادها عند التعاقد.

3- يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (كهرباء - مياه - غاز) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

4- يتم تحديد قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة الأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدماً عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

5- سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 50 ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى مبلغ 750 جنيه فقط رسوم تسجيل لا ترد - دفعة واحدة وغير مجزأة عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: -

1- سویفت کود HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان فرع الدقي.

2- ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع الدقي.

3- تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع الدقي من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: -

1- اسم المتقدم للحجز رباعي.

2- رقم بطاقة الرقم القومي (١٤) رقم) سارية.

نظام سداد باقي قيمة الوحدة:

1- استكمال سداد 20% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر تبدأ من يوم الأحد ۲۰۲۴/۰۱/۲۸ حتى يوم الخميس ٢٠٢٤/٠٢/٢٩ من خلال التحويل سويفت / ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع الدقي، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

2- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام بنفس أسلوب السداد السابق.

3- في حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة سداد معجل بما يتجاوز نسبة 30% المطلوبة والمحدد توقيتاتها يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل.

4- باقي ثمن الوحدة الـ 70%) يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو ٥ سنوات أو ٧ سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى ۲% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل وطبقا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة.

5- يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

6- في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد، بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

7- يمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة الـ 70% من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أي مبالغ تستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

رابط التقديم على شقق الإسكان المتميز في أسيوط الجديدة

يمكن التقديم على الشقق عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز( https://www.hdb-reservation.com/hdb/)

كراسة شروط شقق الإسكان المتميز في أسيوط الجديدة: