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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

نائب وزير الإسكان: نسعى لتحقيق أقصي استفادة من مياه الصرف المعالجة

صدى البلد

تفقد الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، يرافقه وفد من قيادات الوزارة، محطتي معالجة مياه الصرف الصحي "مسجد موسى وكفر الواصلين" بمركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، وهي من المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تأتي الزيارة تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق الاستفادة المنشودة منها.

واوضح الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان  في بداية زيارته ان استراتيجية قطاع المرافق بالوزارة تتضمن الاستفادة من تطبيق  تكنولوجيات المعالجة الحديثة على وجه العموم، وبمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على وجه الخصوص، فضلا عما تقوم به الوزارة من تحفيز شركات القطاع الخاص لتوطين الصناعات الداعمة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بمصر.

 

تذليل المعوقات 

 وأشار نائب الوزير إلى أن الأجهزة التابعة للوزارة تقوم بتذليل مختلف المعوقات التي تواجه الشركات القائمة على التنفيذ، وتطوير التكنولوجيات الخاصة بتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، فضلا عن تحقيق أقصي استفادة من المياه المُعالجة والحمأة الناتجة عنها بإعادة استخدامها وذلك بتطبيق التكنولوجيات التي تستخدمها الشركات العالمية الرائدة في هذه المجالات.

وبدأت الزيارة بتفقد محطة معالجة كفر الواصلين والتي تم تنفيذ بها مختلف الأعمال المدنية والكهروميكانيكية للمرحلة الاولي بطاقة 25 الف م3/يوم وجار الانتهاء من تنفيذ الاعمال المدنية المطلوبة للتوسعات  لتصل المحطة مستقبلا الي 40 الف م3/يوم  بهدف خدمة  نحو 250 الف نسمة،  وجدير بالذكر أن هذه المحطة ستخدم سكان قرى (كفر الواصلين - الكداية - القبابات - الصالحية - كفر قنديل - منية الرقه - الرقه البحرية - الرقه القبلية).

وعقب الانتهاء من تفقد محطة معالجة كفر الواصلين توجه إسماعيل والوفد المرافق له لزيارة وتفقد محطة معالجة  مسجد موسى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال المدنية والكهروميكانيكية للمرحلة الاولي بطاقة 13 الف م3/يوم مع توفير المساحة المطلوبة لإقامة التوسعات للمحطة مستقبلا لتصل الي 22 الف م3/يوم  بهدف خدمة حوالي 140 الف نسمة في المستقبل،  والمحطة ستخدم سكان قرى (بنى صالح - مسجد موسى - صول - نزلة ترجم).

وخلال زيارة المحطتين قام رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ومعاونوه باستعراض وشرح مكونات المحطة والموقف التنفيذي لها طبقا للجداول الزمنية المقررة والتي تبين منها جاهزية المحطتين لبدء تجارب التشغيل، وذلك بعد الانتهاء من استكمال بعض البنود البسيطة والتي لا تؤثر على المواعيد المقررة لبدء التشغيل الفعلي.

وأكد نائب الوزير أهمية الالتزام والانتهاء من كافة الاعمال في المواعيد المقررة طبقا لهذه الجداول.

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وخلال استعراض مكونات المحطتين أوضحت الشركات القائمة على التنفيذ أنه تم التنفيذ بمكون محلي يتخطى نسبة 60% تنفيذا لتوجهات الدولة بزيادة المكون المحلى قدر الإمكان وتقليل الاعتماد على المنتج الأجنبي.

واكد إسماعيل اهمية قيام شركات المياه والصرف الصحي  بالمحافظات بدعم وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة الشبكات مع دراسة الاعتماد على شركات القطاع الخاص المتخصصة في ادارة وتشغيل وصيانة المحطات قدر الإمكان.

وفي نهاية الزيارة أشاد سيد إسماعيل بمجهود العاملين ومسؤولي الجهاز التنفيذي واثنى على مستوى التنفيذ المتميز بالمحطات ووجه بتعميم هذا المستوى بكافة المشروعات.

الأسكان البنية الأساسية المرافق مياه الصرف الصحى حياة كريمة

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