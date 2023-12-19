قسط 511 جنيها.. شقق استلام فوري كاملة التشطيب

كيف تحصل على شقة كاملة التشطيب بقسط ٥١١ جنيهًا ؟!

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن استمرار وحرص الدولة المصرية على توفير وحدات سكنية كريمة بأسعار مناسبة للمواطنين المصريين، تستمر وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في فتح باب التقديم على شقق الإعلان التكميلي «سكن لكل المصريين 3».

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اعلن فتح الباب أمام المواطنين للتقديم على على شقق الإعلان التكميلي ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 3» في 18 محافظة..

وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على توفير وحدات سكنية كريمة بأسعار مناسبة للمواطنين المصريين.

وأوضحت أن الوحدات منها تسليم الفورى ومنها ما سيتم تسليمه بعد 36 شهرا.



وأوضح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التقديم على هذه الوحدات مستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024. وان عدد الشقق تبلغ 130 ألف وحدة.



ووفرت الوزارة، كراسة شروط شقق الإسكان بالإعلان التكميلي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتما، شاملة تفاصيل التقديم على الشقق السكنية الجديدة.



وعن تفاصيل وشروط التقديم على وحدات التسليم الفورى فهى كالتالي:

على الراغب في الحصول على وحدات التسليم الفوري ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 3» سداد 35 جنيهًا رسوم طلب التحويل في البريد.

كما يشترط أن يكون الحد الأدنى لدخل المتقدم 1200 جنيه

وسوف تتراوح تتراوح الأقساط بين 410 و 476 جنيهًا للشقق التي تبدأ أسعارها من 194 ألف جنيه، و أقساط من 445 و 511 جنيهًا للشقق التي تصل أسعارها إلى 207 ألف جنيه

ولن يتم سداد أي دفعات مالية في الوقت الحالي



ويمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم- الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم- هوارة المقطع- دمشقين)، وفى (الفيوم- طامية) التحويل إلى (الفيوم- هوارة المقطع- دمشقين- شدموة)، وفي (البحيرة- دمنهور) و(مطروح- العلمين) التحويل إلى (البحيرة- وادى النطرون)، وفى (المنيا- المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا- مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية- موقع أبوخليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية- التل الكبير- القنطرة شرق)، وفى (قنا- أبوتشت «القارة») التحويل إلى (قنا «قوص- الوقف»).



وبالنسبة للوحدات السكنية التى سيتم تسليمها بعد 36 شهرا

أوضحت الوزارة أنه على الراغب في حجز الوحدة السكنية بنظام التسليم بعد 36 شهر، في المشروع التكميلي «سكن لكل المصريين 3» استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه.

مع ضرورة سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان

كما يجب أن يسدد المتقدم 35 جنيها رسوم تحويل الطلب

وعلى المتقدم أن يقوم بسداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 شهور من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات

تبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه



وأشارت إلى أن أسعار الشقق السكنية في نظام التسليم بعد 36 شهر، تبدأ من 500 ألف جنيه وتصل حتى 530 ألف جنيه بحسب مكان الوحدة.

كما يمكن زيادة أسعار الشقق بنسبة 15% في حالة زيادة أسعار مواد البناء، ويشترط أن يكون الحد الأدنى لدخل المتقدم على هذه الشقق 3500 جنيه، وتتراوح الأقساط ما بين 1750 و 2230 جنيهًا وفقًا لدخل المتقدم ومدة التمويل.



ويمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية- برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية- برج العرب الجديدة)، وفى (الجيزة- أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة- أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم- الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم- الفيوم الجديدة)، وفى (المنيا- المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا- المنيا الجديدة)، وفي (بني سويف- «بني سويف أمام الشنوة- قرية سدس») التحويل إلى (بني سويف- بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية- الخانكة) التحويل إلى (القليوبية- العبور الجديدة)، وفي (سوهاج- «الكوثر -جهينة- ساقتلة») التحويل إلى (سوهاج- سوهاج الجديدة)، وفى (أسيوط- «مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط- أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية- صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية- العاشر من رمضان)، وفى (البحيرة- دمنهور) و(مطروح- العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية- برج العرب الجديدة).

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