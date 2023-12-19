عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

كيف تحصل على شقة كاملة التشطيب بقسط ٥١١ جنيهًا ؟!

قسط 511 جنيها.. شقق استلام فوري كاملة التشطيب

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن  تغطية عن استمرار وحرص الدولة المصرية على توفير وحدات سكنية كريمة بأسعار مناسبة للمواطنين المصريين، تستمر وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في فتح باب التقديم على شقق الإعلان التكميلي «سكن لكل المصريين 3».

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اعلن فتح الباب أمام المواطنين للتقديم على على شقق الإعلان التكميلي ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 3» في 18 محافظة.. 
وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على توفير وحدات سكنية كريمة بأسعار مناسبة للمواطنين المصريين.

وأوضحت أن الوحدات منها تسليم الفورى ومنها ما سيتم تسليمه بعد 36 شهرا.

وأوضح صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التقديم على هذه الوحدات مستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024. وان عدد الشقق تبلغ 130 ألف وحدة.

ووفرت الوزارة، كراسة شروط شقق الإسكان بالإعلان التكميلي، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتما، شاملة تفاصيل التقديم على الشقق السكنية الجديدة.

وعن تفاصيل وشروط التقديم على  وحدات التسليم الفورى فهى كالتالي:
على الراغب في الحصول على وحدات التسليم الفوري ضمن مشروع «سكن لكل المصريين 3»  سداد 35 جنيهًا رسوم طلب التحويل في البريد.
كما يشترط أن يكون الحد الأدنى لدخل المتقدم 1200 جنيه

وسوف تتراوح تتراوح الأقساط بين 410 و 476 جنيهًا للشقق التي تبدأ أسعارها من 194 ألف جنيه، و أقساط من 445 و 511 جنيهًا للشقق التي تصل أسعارها إلى 207 ألف جنيه 
ولن يتم سداد أي دفعات مالية في الوقت الحالي

ويمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم- الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم- هوارة المقطع- دمشقين)، وفى (الفيوم- طامية) التحويل إلى (الفيوم- هوارة المقطع- دمشقين- شدموة)، وفي (البحيرة- دمنهور) و(مطروح- العلمين) التحويل إلى (البحيرة- وادى النطرون)، وفى (المنيا- المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا- مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية- موقع أبوخليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية- التل الكبير- القنطرة شرق)، وفى (قنا- أبوتشت «القارة») التحويل إلى (قنا «قوص- الوقف»).

وبالنسبة للوحدات السكنية التى سيتم تسليمها  بعد 36 شهرا

أوضحت الوزارة أنه على الراغب في حجز الوحدة السكنية بنظام التسليم بعد 36 شهر، في المشروع التكميلي «سكن لكل المصريين 3» استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6 آلاف جنيه.

مع ضرورة سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان

كما يجب أن يسدد المتقدم 35 جنيها رسوم تحويل الطلب 

وعلى المتقدم أن يقوم بسداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 شهور من غلق الإعلان ولمدة 3 سنوات 
تبلغ قيمة الدفعة 6 آلاف جنيه 

وأشارت إلى أن أسعار الشقق السكنية في نظام التسليم بعد 36 شهر، تبدأ من 500 ألف جنيه وتصل حتى 530 ألف جنيه بحسب مكان الوحدة.

كما يمكن زيادة أسعار الشقق بنسبة 15% في حالة زيادة أسعار مواد البناء، ويشترط أن يكون الحد الأدنى لدخل المتقدم على هذه الشقق 3500 جنيه، وتتراوح الأقساط ما بين 1750 و 2230 جنيهًا وفقًا لدخل المتقدم ومدة التمويل.

ويمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية- برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية- برج العرب الجديدة)، وفى (الجيزة- أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة- أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم- الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم- الفيوم الجديدة)، وفى (المنيا- المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا- المنيا الجديدة)، وفي (بني سويف- «بني سويف أمام الشنوة- قرية سدس») التحويل إلى (بني سويف- بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية- الخانكة) التحويل إلى (القليوبية- العبور الجديدة)، وفي (سوهاج- «الكوثر -جهينة- ساقتلة») التحويل إلى (سوهاج- سوهاج الجديدة)، وفى (أسيوط- «مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط- أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية- صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية- العاشر من رمضان)، وفى (البحيرة- دمنهور) و(مطروح- العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية- برج العرب الجديدة).

لمشاهدة الفيديو:

رنا عبدالرحمن شقق وحدات شقق للبيع صندوق الإسكان الاجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسالة هامة للرئيس| بيان عاجل من مرتضى منصور

صدمة.. الأهلي يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية

بعد قصة حب ملتهبة لسنوات| الزوج أنهى حياة شريكة حياته.. والسبب سؤال واحد

اللي يزعل يزعل | نجم الزمالك يُثير غضب جماهير الأهلي بهذا التصرف

عيار 21 يتجاوز 3000 جنيه.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب بمصر

بيان عاجل من الحوثيين بشأن التحالف الدولي بقيادة أمريكا لحماية البحر الأحمر

أحمد موسى يكشف موقف مصري صارم بعد فشل مفاوضات سد النهصة

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاقها في يناير

ترشيحاتنا

محمد عبدالجليل: من الصعب الاعتماد على موديست.. وعبدالقادر ومحسن سيرحلان عن الأهلي

تسليم كولر للسوشيال ميديا.. ناقد رياضي يكشف سبب خسارة الأهلي من فلومنينسي

استشاري مناعة: فيروس كورونا لم ولن ينتهي.. ومتحوراته أصبحت أكثر إنتشاراً|فيديو

هآرتس: 500 جندي إسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة

بيان عاجل من حماس بشأن مصير غزة

الميدالية البرونزية| تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة امام أوراوا ريد الياباني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجلاء فتحي وعبلة كامل..نجمات ابتعدن عن الساحة الإعلامية من أجل الحياة الأسرية

سعر صادم لفستان أسماء جلال في مهرجان الجونة السينمائي

طريقة عمل حمص الشام في المنزل

كيف يقوم العقل البشري بترتيب الأحداث بشكل صحيح؟ .. دراسة تكشف السر

فيديو

الشتاء يبدأ بعد 3 أيام| توقعات بظواهر جوية عنيفة وأمطار غزيرة

قسط 511 جنيها.. شقق استلام فوري كاملة التشطيب

هل تعمد الحكم ظلم الأهلي أمام فلومينينسي.. تقرير برازيلي يكشف مفاجأة

الأهلي حجز مقعده..تعرف على الفرق المتأهلة لـ كأس العالم للأندية 2025.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

اﻟﻤﺰﻳﺪ