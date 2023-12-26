الزمالك بمقاعد المشجعين والأهلي في المقدمة..تصنيف فيفا للأندية المتأهلة لمونديال 2025

عقب فوز المارد الأحمر بالميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة من بطولة مونديال الأندية، بالفوز على بطل اليابان أوراوا، حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا المتنافسين على أول بطولة لكأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقًا في عام 2025.

الأهلي على رأس الأندية المشاركة في المونديال

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشاركة النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية 2025، بمشاركة 32 فريقًا بصفته بطل نسخة دوري أبطال أفريقيا لنسختى 2021،2022.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للعبة، عن قائمة الأندية التي ضمنت تأهلها مباشرة إلى بطولة كأس العالم للأندية، وضمت الوداد المغربي من أفريقيا حتى الآن، الهلال السعودي، وأوراوا الياباني عن آسيا، ريال مدريد، وتشيلسي، ومانشستر سيتي عن أوروبا.

موعد ومكان مونديال الأندية

تقام النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وهي بطولة جديدة وموسعة تضم 32 فريقاً، في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ويضم النظام الجديد 12 فريقا أوروبيا في المونديال، و4 من أفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى 6 من أمريكا الجنوبية، وفريق من أوقيانوسيا، مع وجود فريق ممثل للبلد المضيف.

نظام وقواعد اختيار المشاركين

نشر الفيفا تقريرا يوضح كيفية اختيار الفرق المشاركة، حيث يمكن للأندية الحصول على مكان من خلال منافستها الرئيسية للأندية بإحدى طريقتين، التتويج كأبطال، أو من خلال ترتيبهم، على أن يتم اكتساب النقاط من خلال النتائج والتقدم في تلك المنافسة، ويتم تخصيص المكان النهائي لنادٍ من البلد المضيف الويالات المتحدة الأمريكية.

وفاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بلقب كأس العالم للأندية 2023 منذ عدة أيام للمرة الأولى في تاريخه، وفي النسخة الأخيرة من البطولة بشكلها القديم.

أندية ضمنت التواجد فى مونديال الأندية 2025



من إفريقيا :

- الاهلي المصري

- الوداد المغربي

- أعلى نادي إفريقي في التصنيف

- بطل دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية

من آسيا :

- الهلال السعودي

- أوراوا الياباني

- أعلى نادي آسيوي في التصنيف

- بطل دوري أبطال آسيا النسخة الحالية



من أمريكا الشمالية :

- مونتيري المكسيكي

- ستلا ساندرز

- ليون

بطل كأس الكونكاكاف :

- بالميراس البرازيلي

- فلامنجو البرازيلي

- بطل كأس ليبرتادوريس 2023

- بطل كأس ليبرتادوريس 2024

- أعلى فريق من الكونكاكاف في التصنيف

أوروبا :

- تشيلسي الإنجليزي

- ريال مدريد الإسباني

- مانشستر سيتي الإنجليزي

- بايرن ميونخ الألماني

- إنتر ميلان الإيطالي

- بنفيكا البرتغالي

- باريس سان جيرمان الفرنسي

- بورتو البرتغالي

- بطل دوري أبطال أوروبا 2023-2024

- أعلى فريق من الاتحاد الأوروبي في التصنيف

أوقيانوسيا :

- فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي

جاء تصنيف فيفا للأندية على النحو التالي:

تصنيف الاندية

رئيس فيفا يوجه رسالة إلى الاهلي

وجه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، رسالة إلى النادي الاهلي عقب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامته في أمريكا.

جياني إنفانتينو والخطيب

وحرص إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ”إكس”، على حرصه على تهنئة الاهلي لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة قائلا: «تهانينا».