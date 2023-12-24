أفلامك في الكريسماس.. 5 سهرات في رأس السنة هاتغير مودك

مع انطلاق الاحتفالات بالكريسماس، وبدء العد التنازلي لاستقبال عام 2024، يبدأ البحث عن كيفية قضاء سهرة الكريسماس، من محبي الأفلام الاجنبية، خاصة أنه حتى وقت قريب كانت الأفلام تنحصر في

Home Alone وحدي بالمنزل، انتاج 1990، وأنشودة عيد الميلاد "A Christmas Carol"، انتاج عام 2009 وهو فيلم أمريكي ثلاثى الأبعاد، وقصة عيد الميلاد "A Christmas Story"

انتاج عام 1983، لذا سيكون هذا الأسبوع هو الأكثر تميزا باعتباره آخر أسبوع في عام 2023، حيث يضم 5 أعمال يمكن الاستمتاع بمشاهدتها.

Home Alone

Jingle Jangle: A Christmas Journey

الفيلم بطولة فورست ويتكر وكيجان مايكل كاي وهيو بونيفل ريكي مارتن، ويدور فيلم Jingle Jangle: A Christmas Journey حول صانع ألعاب تدب الحياة في ألعابه خلال عطلة الكريسماس، فيعيش مغامرة خيالية مع حفيدته.

Jingle Jangle: A Christmas Journey

The Christmas Chronicles 2

تدور أحداثه حول "كايت"، التي تهرب وقد أصبحت مراهقة ممتعضة من علاقة أمّها الجديدة، فينتهي بها المطاف في "القطب الشمالي" حيث يخطّط قزم شقي لإلغاء عيد الميلاد، وسيكون من الممتع ايضا مشاهدة الجزء الأول من الفيلم ثم الثاني لتكون ليلة رأس سنة درامية سعيدة.

The Christmas Chronicles 2

The Grinch

هو فيلم رسوم متحركة كوميدي، قصته الفيلم مأخوذة من حكاية كيف سرق جرينش عيد الميلاد!، من تأليف دكتور سوس سنة 1957، هو ثالث تعديل على الشاشة للقصة، من بطولة جيم كاري، وهو ثاني فيلم مقتبس من روايات الدكتور سوس، يحكي الفيلم عن جرينش وكلبه ماكس وهما يخططان لإفساد احتفال بلدة بعيد الميلاد من خلال سرقة جميع زينة وهدايا البلدة.

The Grinch

Spirited

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، موسيقي، يتناول العمل قصة رجل أناني يجد نفسه في مغامرة خيالية بين الماضي والحاضر والمستقبل، ويبدأ في اكتشاف الأسباب التي أدت إلى به إلى الوحدة والبؤس.

Spirited

Jack Frost

وتدور أحداث الفيلم حول (جاك فروست) مطرب مشهور دائم التنقل بين الولايات الأمريكية، مما يجعله منشغلاً عن ابنه الأوحد (تشارلي)، يعتاد (جاك فروست) على الوعود الكاذبة، والمواعيد التي يخلفها، وعندما يقرر الالتزام بميعاد معين يتعرض لحادث ضخم يؤدي إلى وفاته، يشعر (تشارلي) بحزن كبير، لكن تأتي الفرصة لتصحيح الموقف حينما يعود (جاك فروست) للحياة بعد عام من وفاته، لكن في صورة رجل جليد، فهل سينجح في اسعاد ابنه.