عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أفلامك في الكريسماس.. 5 سهرات في رأس السنة هاتغير مودك

صدى البلد

مع انطلاق الاحتفالات بالكريسماس، وبدء العد التنازلي لاستقبال عام 2024، يبدأ البحث عن كيفية قضاء سهرة الكريسماس، من محبي الأفلام الاجنبية، خاصة أنه حتى وقت قريب كانت الأفلام تنحصر في 
Home Alone وحدي بالمنزل، انتاج 1990، وأنشودة عيد الميلاد "A Christmas Carol"، انتاج عام 2009  وهو فيلم أمريكي ثلاثى الأبعاد، وقصة عيد الميلاد "A Christmas Story" 
انتاج عام 1983، لذا سيكون هذا الأسبوع هو الأكثر تميزا باعتباره آخر أسبوع في عام 2023، حيث يضم 5 أعمال يمكن الاستمتاع بمشاهدتها.

Home Alone
txt

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

txt

مين بليغ ده؟.. قصة أغنية لحنها الموسيقار بدموعه بعد انفصاله عن وردة

Jingle Jangle: A Christmas Journey

الفيلم  بطولة فورست ويتكر وكيجان مايكل كاي وهيو بونيفل ريكي مارتن، ويدور فيلم Jingle Jangle: A Christmas Journey حول صانع ألعاب تدب الحياة في ألعابه خلال عطلة الكريسماس، فيعيش مغامرة خيالية مع حفيدته.

Jingle Jangle: A Christmas Journey
txt

الأهلي الأكثر تتويجا.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الجديدة للسوبر المصري

txt

مفاجآت بالتشكيل| موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

The Christmas Chronicles 2

تدور أحداثه حول "كايت"، التي تهرب وقد أصبحت مراهقة ممتعضة من علاقة أمّها الجديدة، فينتهي بها المطاف في "القطب الشمالي" حيث يخطّط قزم شقي لإلغاء عيد الميلاد، وسيكون من الممتع ايضا مشاهدة الجزء الأول من الفيلم ثم الثاني لتكون ليلة رأس سنة درامية سعيدة.

The Christmas Chronicles 2
txt

تتربح من جسدها.. حبس سيدة التيك توك بـ6 أكتوبر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

txt

أفعال منافية وصور مخلة.. ليلة القبض على الدكر وراقصة في كباريه بالهرم

The Grinch

هو فيلم رسوم متحركة كوميدي، قصته الفيلم مأخوذة من حكاية كيف سرق جرينش عيد الميلاد!، من تأليف دكتور سوس سنة 1957، هو ثالث تعديل على الشاشة للقصة، من بطولة جيم كاري، وهو ثاني فيلم مقتبس من روايات الدكتور سوس، يحكي الفيلم عن جرينش وكلبه ماكس وهما يخططان لإفساد احتفال بلدة  بعيد الميلاد من خلال سرقة جميع زينة وهدايا البلدة.

The Grinch
txt

الأشرس قبل انتهاء العام| تحذيرات من طقس اليوم السبت.. الأكثر برودة لهذه الأسباب

txt

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟

Spirited

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، موسيقي، يتناول العمل قصة رجل أناني يجد نفسه في مغامرة خيالية بين الماضي والحاضر والمستقبل، ويبدأ في اكتشاف الأسباب التي أدت إلى به إلى الوحدة والبؤس.

Spirited
txt

منشور يثير ضجة.. مدافع بيراميدز في الأهلي قريبا وعلاقة رضا سليم بالصفقة

txt

بأمر كاف| لماذا تأجلت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك..وما هو الموعد الجديد؟

Jack Frost

وتدور أحداث الفيلم حول (جاك فروست) مطرب مشهور دائم التنقل بين الولايات الأمريكية، مما يجعله منشغلاً عن ابنه الأوحد (تشارلي)، يعتاد (جاك فروست) على الوعود الكاذبة، والمواعيد التي يخلفها، وعندما يقرر الالتزام بميعاد معين يتعرض لحادث ضخم يؤدي إلى وفاته، يشعر (تشارلي) بحزن كبير، لكن تأتي الفرصة لتصحيح الموقف حينما يعود (جاك فروست) للحياة بعد عام من وفاته، لكن في صورة رجل جليد، فهل سينجح في اسعاد ابنه.

Jack Frost
الكريسماس افلامك في الكريسماس راس السنة سهرة الكريسماس محبي الأفلام الاجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 3 مواسم | الزمالك يخطف صفقة الأهلي المنتظرة

صفقة مدوية.. الزمالك يجدد لنجم الفريق قبل انتهاء عقده

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

خلصت .. أحمد فتوح يجدد لـ الزمالك رسميا

انتهت الازمة.. أحمد حسن يعلن تجديد فتوح للزمالك

ترشيحاتنا

نشأت الديهي: أزمة سد النهضة لا يجب أن تطرح في الإعلام

فيديو اعتذار.. الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد فتوح لمدة 3 سنوات

تدمير مربع سكني.. ارتفاع حصيلة ضحايا مجـزرة الاحتلال بمخيم المغازي لـ70 شهيدا

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

في تحول عن روسيا.. الأوكرانيون يحتفلون بعيد الميلاد للمرة الأولى| صور

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفلامك في الكريسماس.. 5 سهرات في رأس السنة هاتغير مودك

هارولد بنتر الحائز على نوبل .. لماذا سمي بشاعر الصمت؟

الأهلي الأكثر تتويجا.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الجديدة للسوبر المصري

بملابس مكشوفة.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة لافتة

فيديو

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

في انتظاركم| رسالة عاجلة من كولر لجماهير الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

الرمادي : سيراميكا كليوباترا من أفضل 3 فرق في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ