مفاجآت بالتشكيل| موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

يبحث الكثير من المتابعين وعشاق كرة القدم عن موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة، حيث يخوض الاهلي مباراة قوية تجمعه بسراميكا كليوباترا، وتاتي المباراة من ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم الحالي، وستقام جميع مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات على استاد محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي.

الأهلي بختتم استعداده للقاء سيراميكا كليوباترا

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وبسبب اجهاد بعض اللاعبين، قد يضطر كولر للدفع بعدد من اللاعبين الاحتياطيين أو اصحاب المشاركات الخفيفة في كأس العالم للأندية، وغراحة بعض اللاعبين الأساسيين، وعلى رأسهم مروان عطية وغمام عاشور وعلي معلول ومحمد هناي وكهربا وبيرسي ناو وحسين الشحات.

تدريبات الاهلي

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد وصلت إلى دولة الإمارات من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري، في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة.

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

وبالنسبة لموعد مباراة الأهلي القادمة في كأس السوبر المصري، أمام سيراميكا كليوباترا غد الإثنين 25 ديسمبر، حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ويسبق مباراة الأهلي، مباراة بيراميدز ضد فيوتشر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

من المقرر ان يتم عرض المباراة في كاس السوبر المصري، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، على التردد التالي من قناة أون تايم سبورتس 1، اليكم التردد:

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11681.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد أون تايم سبورت الجديد

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تشكيل الأهلي المتوقع في كأس السوبر المصري

يتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام سيراميكا، في كأس السوبر المصري، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، إمام عاشور.

خط الهجوم: بيرسي تاو ، حسين الشحات ، محمود عبد المنعم “كهربا”.

الفرق المشاركة في كأس السوبر المصري 2023

وبالنسبة للفرق المشاركة في كاس السوبر المصري وهم اربع اندية الأهلي، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا، ومودرن فيوتشر.