عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجآت بالتشكيل| موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

صدى البلد

يبحث الكثير من المتابعين وعشاق كرة القدم عن موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة، حيث يخوض الاهلي مباراة قوية تجمعه بسراميكا كليوباترا، وتاتي المباراة من ضمن نصف نهائي كأس السوبر المصري للموسم الحالي، وستقام جميع مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات على استاد محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي.

txt

منشور يثير ضجة.. مدافع بيراميدز في الأهلي قريبا وعلاقة رضا سليم بالصفقة

txt

بأمر كاف| لماذا تأجلت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك..وما هو الموعد الجديد؟

الأهلي بختتم استعداده للقاء سيراميكا كليوباترا 

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الأحد؛ استعدادا لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وبسبب اجهاد بعض اللاعبين، قد يضطر كولر للدفع بعدد من اللاعبين الاحتياطيين أو اصحاب المشاركات الخفيفة في كأس العالم للأندية، وغراحة بعض اللاعبين الأساسيين، وعلى رأسهم مروان عطية وغمام عاشور وعلي معلول ومحمد هناي وكهربا وبيرسي ناو وحسين الشحات.

تدريبات الاهلي

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد وصلت إلى دولة الإمارات من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري، في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة.

txt

الأشرس قبل انتهاء العام| تحذيرات من طقس اليوم السبت.. الأكثر برودة لهذه الأسباب

txt

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟

موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

وبالنسبة لموعد مباراة الأهلي القادمة في كأس السوبر المصري، أمام سيراميكا كليوباترا غد الإثنين 25 ديسمبر، حيث تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت الإمارات.

ويسبق مباراة الأهلي، مباراة بيراميدز ضد فيوتشر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

txt

أفعال منافية وصور مخلة.. ليلة القبض على الدكر وراقصة في كباريه بالهرم

txt

تتربح من جسدها.. حبس سيدة التيك توك بـ6 أكتوبر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

من المقرر ان يتم عرض المباراة في كاس السوبر المصري، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، على التردد التالي من قناة أون تايم سبورتس 1، اليكم التردد:

تردد قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11681.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.
معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد أون تايم سبورت الجديد

التردد: 12303.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الاستقطاب: أفقي.

txt

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

txt

مين بليغ ده؟.. قصة أغنية لحنها الموسيقار بدموعه بعد انفصاله عن وردة

تشكيل الأهلي المتوقع في كأس السوبر المصري

يتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام سيراميكا، في كأس السوبر المصري، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم علي معلول.
خط الوسط: مروان عطية ، أحمد نبيل كوكا ، إمام عاشور.
خط الهجوم: بيرسي تاو ، حسين الشحات ، محمود عبد المنعم “كهربا”.

txt

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

txt

صدمة لعشاق الأهلي.. هل يرحل نجم الفريق للسعودية مقابل 3 ملايين دولار؟

الفرق المشاركة في كأس السوبر المصري 2023

وبالنسبة للفرق المشاركة في كاس السوبر المصري وهم اربع اندية الأهلي، بيراميدز، سيراميكا كليوباترا، ومودرن فيوتشر.

موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري مباراة الأهلي القادمة استاد محمد بن زايد آل نهيان أبوظبي سراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتعليمات من الخطيب.. أحمد الطيب يعلن عن مفاجأة لإمام عاشور

محمد فضل: واقعة وليد أزارو تثبت ضرورة تواجد المدير الرياضي

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

إعلامي شهير يتعرض لحادث سير ونقله للمستشفى

بيان عاجل من حماس بعد موقف مسيحيي فلسطين من الاحتفال بعيد الميلاد

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالقاهرة تثير الجدل|وأمهات مصر: نطالب بتعديلها

ترشيحاتنا

خلافات فلوس| تفاصيل محاكمة متهمين بخطف طالب الزيتون

فيفا يتغنى بإنجاز الأهلي في المونديال| شاهد

محلل سياسي : فرنسا اضطرت للانسحاب من النيجر

قرار عاجل من الكنيست الإسرائيلي بشأن تجنيد قوات الاحتياط

شاهد.. كتائب القسام تنشر فيديو لمعارك ضارية ضد قوات الاحتلال في غزة

أرخص 3 موبايلات Nokia في مصر لعام 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السوبر المصري.. سيراميكا كليوباترا يختتم استعداداته لمواجهة الأهلي واللاعبون يتعاهدون على الفوز

مفاجآت بالتشكيل| موعد مباراة الأهلي أمام سيراميكا في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

جرب تناول هذه الفاكهة الرخيصة.. تحميك من 7 أمراض خطيرة

بالأسود الجريء.. مي حلمى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مصر تفضح مخططات إثيوبيا : هدف سد النهضة سياسي لا تنموي «فيديوجراف»

الرمادي : سيراميكا كليوباترا من أفضل 3 فرق في مصر .. فيديو

محمد إبراهيم : سيراميكا كليوباترا قادر على الفوز بكأس السوبر المصري| فيديو

هدد 10 فنانات غيرها.. اعترافات مجنون ريهام سعيد بعد توعده بقـ.ــتلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ