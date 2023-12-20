صدمة لعشاق الأهلي.. هل يرحل نجم الفريق للسعودية مقابل 3 ملايين دولار؟

يبدو أن بطولة كأس العالم للأندية، قد جددت آمال بعض لاعبي النادي الأهلي في خوض تجربة احتراف خارجية أو خليجية، حيث كانت فرصة لظهور بعض اللاعبين الذين أجادوا وسُلطت عليهم الأضواء، وفي مقدمتهم حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأول محمد الشناوي.

الشناوي مطلوب بـ 3 ملايين دولار

تلقى نجم النادي الأهلي، وحارس مصر الاول، محمد الشناوي عرضًا سعوديًا كبيرًا لضمه في يناير المقبل من داخل القلعة الحمراء.

و تواصل أحد الوسطاء مع محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، لإخطاره برغبة أحد الأندية السعودية في ضم اللاعب في يناير المقبل، حيث عرض النادي السعودي راتب 3 مليون دولار في الموسم، بخلاف ما سيحصل عليه الأهلي.

محمد الشناوي

وينتظر الوسيط الرد النهائي من محمد الشناوي، للاعلان عن اسم النادي الذي سيدخل في مفاوضات مباشرة مع النادي الأهلي للفوز بخدمات اللاعب.

خماسي الأهلي مطلوب في يناير

وضعت عدة أندية سعودية واماراتية وقطرية، خماسي الأهلي محمد عبد المنعم، بيرسي تاو، حسين الشحات، أليو ديانج وإمام عاشور، تحت الملاحظة المستمرة، تمهيدا لاختيار أي منهم للاحتراف الخليجي.

محمد عبد المنعم صاحب هدف الوصول لكأس العالم

وصل الأهلي إلى كأس العالم للأندية 2023 بفضل هدف محمد عبد المنعم في شباك الوداد المغربي، وهو الهدف الذي منح الفريق المصري لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر، ليشارك في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة تواليًا.

محمد عبد المنعم

ويعد عبد المنعم من بين أفضل المدافعين داخل قارة إفريقيا، ومنذ ظهوره في كأس أمم إفريقيا 2021، أصبح اسمًا ثابتًا في خط دفاع الأهلي ومنتخب مصر، وأحد المدافعين الذين يجيدون اللعب بالقدم إلى جانب تميزه الدفاعي في قطع الكرات، ليحصل على عدة عروض للاحتراف، ولكن الأهلي يرفض التفريط به نظرًا لقيمته ومردوده مع الفريق، إلا أن اللاعب ينتظر عرضا اوروبيا للاحتراف.

أليو ديانج رمانة الميزان

يعد لاعب الوسط المالي أليو ديانج، أحد أبرز نجوم الأهلي في السنوات الأخيرة، وصاحب القيمة السوقية الأعلى بين لاعبي الفريق المصري بواقع 4.5 مليون يورو، وهو اللاعب الذي كان نقطة قوة للأهلي في مشاركاته الأخيرة بكأس العالم للاندية.

اليو ديانج

يمتاز ديانج بالقوة والسرعة، والقدرة على التحول من الدفاع إلى الهجوم، وتقديم المساندة الدفاعية والهجومية، وهي مميزات جعلته لاعبًا يستحق المتابعة في هذه النسخة من البطولة، وأحد أهم لاعبي الوسط داخل قارة إفريقيا نظرًا لعطائه في السنوات الأخيرة.

إمام عاشور.. مسمار خط الوسط

تتوجه الأنظار إلى إمام عاشور في مشاركته الأولى بكأس العالم للأندية، إذ انضم إلى الأهلي خلال الصيف الماضي، وهي صفقة اعتُبِرت مدوية بالنسبة لكرة القدم المصرية، نظرًا لأنه كان من المنتظر أن يعود إلى مصر من بوابة فريقه السابق الزمالك، ولكنه فاجأ الجميع وانضم للغريم التقليدي.

إمام عاشور

إمام عاشور يعد أحد أفضل لاعبي الوسط في إفريقيا، وخاض تجربة احترافية قصيرة مع ميتلاند الدنماركي بعد تألقه بقميص الزمالك، وهو ما جعل البعض يصنفه كأفضل لاعب في مصر، فضلًا عن احتفاظه بمكانٍ ثابت في وسط ملعب منتخب مصر، لذلك تبدو تجربة متابعة ما سيقدمه في مشاركته الأولى بكأس العالم للأندية تجربة مثيرة.

حسين الشحات.. عميد العرب في المونديال

اعتاد حسين الشحات التألق في كأس العالم للأندية، إذ شارك في 4 نسخ سابقة من البطولة بقميص الأهلي والعين الإماراتي، وهو أكثر اللاعبين العرب مشاركة في البطولة بواقع 12 مباراة، وثاني هدافي العرب برصيد 3 أهداف بالتساوي مع بغداد بو نجاح وأحمد عبد القادر.

حسين الشحات

الشحات حقق مع العين الإماراتي المركز الثاني في نسخة 2018، كما حقق الميدالية البرونزية مرتين مع الأهلي في 2020، و2021، كأكثر اللاعبين العرب تحقيقًا للميداليات في تاريخ البطولة، ونظرا لتألقه اللافت في الفترة الأخيرة وتسجيله هدفا في هذه البطولة، بدأت عدة أندية في متابعته.

بيرسي تاو.. زئبقي الأهلي

يعرف بيرسي تاو أجواء كأس العالم للأندية جيدًا، إذ تعد هذه هي المشاركة الثالثة له في البطولة بقميص الأهلي، وقد سجل هدفًا من قبل في مشاركاته السابقة، وكان من بين أبرز نجوم الفريق المصري الذين تألقوا بالنسخ الأخيرة من البطولة.

بيرسي تاو

وقدم تاو موسمًا مميزًا مع الأهلي، مما جعله يظفر بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2023، وستكون منافسات كأس العالم للأندية بطولة هامة ليؤكد تاو أحقيته بالجائزة، ويتوج مجهوداته في السنوات الماضية، ويحاول منح الأهلي إنجازًا تاريخيًا بالوصول إلى نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، وربما يكون موسمه الأخير مع الاهلي، في ظل اهتمام أندية إماراتية بإغراءه بمبلغ ضخم للرحيل.

الأهلي يلعب على برونزية مونديال الأندية

من المقرر أن يلعب النادي الأهلي المباراة القادمة في كأس العالم للأندية، على المركزين الثالث والرابع أمام فريق اوراوا الياباني، الذي تلقى هزيمة من مانشستر سيتي الإنجليزي، بثلاثية نظيفة.

وتقام المباراة القادمة للأهلي في تمام الرابعة والنصف عصرًا يوم الجمعة المقبل، على أن يقابل المان سيتي فريق فلومينينسي البرازيلي في الثامنة مساء في نهائي مونديال الأندية.