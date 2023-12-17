باي باي موديست| كولر جاب آخره.. والأهلي يحسم مصير الفرنسي بالرحيل في هذا الموعد

حسم مسؤولو الكرة داخل النادي الأهلي، مصير الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إذ استقروا على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2024، خاصة بعد إيقافه في كأس العالم للأندية بسبب الطرد أمام اتحاد جدة السعودي في لقاء ربع نهائي البطولة.

مفاوضات الأهلي لفسخ التعاقد بالتراضي

تواصل مسئولو الأهلي مع وكيل موديست خلال الساعات الماضية؛ بهدف مناقشة إمكانية فسخ عقد اللاعب بالتراضي في شهر يناير 2024، مع عقد جلسة رسمية خلال الفترة المقبلة لحسم الأمور المادية الخاصة باللاعب.

موديست

ويحصل موديست على راتب سنوي يصل إلى مليون و700 ألف دولار، وحصل على النصف، ويتبقى له نحو 850 ألف دولار، يحق له الحصول عليها بحلول شهر يناير.

اللاعب الفرنسي يتمسك بكامل مستحقاته

عرضت إدارة القلعة الحمراء على وكيل اللاعب الحصول على 400 ألف دولار مقابل فسخ التعاقد، إلا أن اللاعب ووكيله تمسكا بالحصول على المستحقات كاملة أو استكمال مدة العقد.

كولر متمسك بمستحقاته

ومن المقرر أن تعقد لجنة تخطيط الكرة في الأهلي جلسة مع السويسري مارسيل كولر من أجل مناقشة مستقبل اللاعب، الذي تمسك بالحصول على قيمة العقد بالكامل.

كولر جاب آخره من موديست

كشف الإعلامي أمير هشام، عن قرار النادي الأهلي برحيل الفرنسي أنتوني موديست، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كولر

وقال هشام: "الأهلي اقترب من التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأبرز المتاحين جنسيتين، الأول غاني والثاني إيفواري".

كولر وموديست

وأضاف: "كولر جاب آخره، وبات مقتنعًا تمامًا بأنه لا بد من رحيل موديست، وسيتم التخلص منه عن طريق فسخ عقده بالتراضي أو منحه بقية قيمة عقده، من أجل رحيله عن صفوف الفريق، عقب عودة الأحمر من خوض السوبر المصري في الإمارات، من 25- 28 ديسمبر 2023.

اللاعب الفرنسي

ونوه الإعلامي، بأن: "الأهلي عرض بعض الأسماء على كولر بعد الاستقرار على رحيل موديست، وسوف يتم التعاقد مع مهاجم تحت السن في الميركاتو الشتوي".

الأهلي يُغرم موديست بعد الطرد أمام اتحاد جدة

وقع مسئولو النادي الأهلي، غرامة مالية ضد الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد طرده أمام اتحاد جدة السعودي، التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

طرد موديست

ويستعد الأهلي لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي البطولة، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء غد الإثنين، ويغيب موديست عن صفوف الأهلي في المباراة المقبلة بسبب الطرد المباشر.

قرار صادم من فيفا تجاه الأهلي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي لمباراتين بعد طرده أمام اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية.

قرار صادم من فيفا

وفرض فيفا عقوبة إضافية بعد طرد موديست، حيث تنص عقوبة الحصول على كارت أحمر الإيقاف لمدة مباراة، مع عقوبات إضافية لو استدعى ذلك.

وبهذا القرار تأكد غياب المهاجم الفرنسي عن باقي مباريات الأهلي في بطولة العالم الأندية، حيث يلعب الأحمر مباراتين في البطولة، في حالة تخطي فلومينينسي البرازيلي يلعب في النهائي، وفي حال الهزيمة يلعب على المركزين الثالث والرابع.