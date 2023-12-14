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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تفاصيل محاولة قـ.ـتل أرملة وائل الإبراشي.. من الجاني وما السبب؟

صدى البلد

رغم مرور ما يقرب من عامين على وفاة الإعلامي وائل الابراشي، إلا أن القصص والألغاز لا تزال تطارد سيرته وكذلك عائلته، حيث أثارت وفاته كثيرا من الجدل، بعد حديث أسرته عن "خطأ طبي" أدى إلى تدهور حالته الصحية إثر دخوله المستشفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وهو ما نفاه أطباؤه، ثم ظهور تغريدة على أكس "تويتر سابق" تخصه، وآخرها تعرض أرملته للقتل.

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محاولة قتل أرملة الإعلامي وائل الابراشي

كشفت سحر الإبراشي أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، عن تعرضها لمحاولة اعتداء من إحدى السيدات بسلاح أبيض في مدينة 6 أكتوبر.

الراحلة وأرملته

وأضافت: "فوجئت بواحدة دخلت عليا البيت وقعدت تزعق وحاولت تقتلني"، مشيرة إلى أنها نجت من الموت بأعجوبة، حيث استغاثت بأمن الكمبوند، الذي طلب شرطة النجدة.

سحر الابراشي

وتوجهت أرملة وائل الإبراشي، إلى قسم شرطة أكتوبر، وحررت محضرا ضد السيدة التي حاولت قتلها، اتهمتها فيه بمحاولة الاعتداء عليها بسلاح أبيض وظلت تهزي بكلمات.

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المتهمة: كان واعدني بالجواز

كشفت تحريات الأجهزة الامنية بالحيزة، عن التفاصيل الكاملة لمحاولة سيدة، الشروع في قتل أرملة الاعلامي الراحل وائل الابراشي داخل منزلهة بمدينة 6 أكتوبر.

أرملة الابراشي

وألقت قوات الشرطة، القبض على المتهمة بالاعتداء على أرملة الإبراشي وتهديدها، حيث ظلت المتهمة تهزي بكلمات غير مفهومة: "أنا كنت هاشتغل معاه وما اشتغلتش، وهو عايش لسه مماتش.. هو ليه بيتهرب مني ده كان واعدني بالجواز".

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اتهام بالشروع في القتل

تلقى مأمور قسم أول أكتوبر، بلاغا من شرطة النجدة، بتحفظ الأمن الإداري لمنتجع سكني "كمبوند" على سيدة حاولت الاعتداء بسكين على أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وتوجهت قوة من القسم، إلى محل البلاغ، واصطحبت المشكو في حقها إلى ديوان القسم، وكانت تهزي بكلبمات غير مفهومة زاعمة أن الاعلامي الراحل "كان ينتوي الزواج منها".

وحضرت أرملة الإبرشي إلى القسم لسماع أقوالها واكتفت بالقول: "معرفش طلعت لي منين !"، مشيرة إلى أنها استغاثت بأمن الكمبوند لدى إشهار السيدة السلاح الأبيض.

واتهمت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، سيدة بالاعتداء عليها ومحاولة قتلها، تعدت عليها بسلاح أبيض سكين تحفظت عليه قوات الأمن.

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